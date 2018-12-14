Почему зимой при перпендикулярной парковке следует заезжать только задним ходом

Многие водители уже привыкли интуитивно пришвартовываться на перпендикулярной стоянке «лицом» к бордюру. Действительно, в таком положении облегчен доступ в багажный отсек, если туда необходимо загрузить покупки на стоянке супермаркета или наоборот разгрузиться во дворе около подъезда.

Но представьте, что бодрым морозным утром вы вдруг не смогли запустить мотор, и машину парализовало. Если она стоит передним бампером впритык к стене или забору, вам будет сложно добраться до моторного отсека. А если рядом припаркованы соседние машины, вы не сможете «прикурить» аккумулятор.

Для этого придется выкатывать свою «ласточку» вручную или на буксире. Согласитесь, при таких раскладах вечером куда лучше было бы сперва освободить багажник от сумок, а уже потом парковаться на свободное место задним ходом.