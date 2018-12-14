Почему зимой при перпендикулярной парковке следует заезжать только задним ходом

Опытные водители хорошо осведомлены, что в любое время года парковаться кормой гораздо предпочтительнее с точки зрения маневренности. Когда у движущейся машины управляемые колеса оказываются сзади, то она более мобильна и поворотлива. Зимой — в сугробах, на скользком покрытии и в темное время суток — так ставить машину безопаснее, если, конечно, позволяет опыт. Но это далеко не самая главная причина, почему в морозы лучше парковаться к стене или бордюру именно кормой, а не капотом…
Многие водители уже привыкли интуитивно пришвартовываться на перпендикулярной стоянке «лицом» к бордюру. Действительно, в таком положении облегчен доступ в багажный отсек, если туда необходимо загрузить покупки на стоянке супермаркета или наоборот разгрузиться во дворе около подъезда.
Но представьте, что бодрым морозным утром вы вдруг не смогли запустить мотор, и машину парализовало. Если она стоит передним бампером впритык к стене или забору, вам будет сложно добраться до моторного отсека. А если рядом припаркованы соседние машины, вы не сможете «прикурить» аккумулятор.
Для этого придется выкатывать свою «ласточку» вручную или на буксире. Согласитесь, при таких раскладах вечером куда лучше было бы сперва освободить багажник от сумок, а уже потом парковаться на свободное место задним ходом.
Еще один веский аргумент известен всем водителям. Не секрет, что при низких температурах окна и боковые зеркала машины покрываются плотным слоем замерзшего конденсата, а еще хуже — наледи. Если ее поставить на ночь капотом назад, то утром придется долго ждать, пока стекла оттают и обзорность нормализуется. А, согласно ПДД, в жилых зонах дольше пяти минут мотор вхолостую работать не должен, иначе могут оштрафовать на 3000 рублей (в Москве и Петербурге).
Так что законопослушным гражданам в этом случае приходится играть в «русскую рулетку»: процарапав смотровую щель на заднем стекле, многие сдают задним ходом, ориентируясь при этом в пространстве фактически интуитивно — авось пронесет. К тому же ситуация усугубляется тем, что на морозе за кормой у холодной машины почти всегда клубится пелена тумана от выхлопной трубы, что еще больше затрудняет движение задним ходом. А ведь бывают случаи, когда водители почти вслепую выруливают кормой вперед сразу на оживленную дорогу, что категорически делать не следует.
Конечно, многое зависит от опыта рулевого, его навыков вождения и от того, насколько хорошо он чувствует габариты своей машины. Но в любом случае разумнее не рисковать, а заранее парковать теплую машину с чистыми прозрачными стеклами тыльной частью назад.