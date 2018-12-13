Что грозит водителю за подъезд к колонке АЗС навстречу общему потоку

Поскольку лючок бензобака у машин расположен по-разному, подъехать к заправочному пистолету можно с обеих сторон. Но часто бывает, что на АЗС — очереди и, как назло, свободной оказывается неудобная для вас колонка. Чтобы не тянуть шланг к дальнему борту авто, приходится разворачиваться к ней либо задним ходом, либо пришвартовываться с противоположной — встречной — стороны. Законно ли это, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Ради экономии времени подобным образом поступают многие водители. Ведь это гораздо разумнее, чем тянуть пистолет к проивоположному борту: во-первых, можно повредить крепления шланга, а во-вторых он легко царапает ЛКП машины, когда елозит по кузову. Но нетрудно догадаться, что на большинстве заправок при подъезде к топливной колонке автотранспорт двигается в одностороннем направлении, и езда «против шерсти» может расцениваться ПДД, как «выезд на встречку». А, согласно пункту 4 статьи 12.15 КоАП РФ за это могут лишить водительского удостоверения на срок до полугода.
Кстати, известны случаи, когда операторы даже отказывались заправлять машины, подъехавшие к колонке указанным образом. Они объясняли это тем, что водитель нарушает установленную схему движения на территории АЗС, которая, между прочим, утверждается в ГИБДД и пожарной службе на случай экстренной эвакуации автомобилей. Обычно ее вывешивают на заправочных станциях для всеобщего обозрения. И если в должностные обязанности сотрудника АЗС входит контроль движения транспорта на территории, то он имеет полное право рекомендовать вам соблюдать установленные нормы.
С точки зрения ПДД, АЗС считается «прилегающей территорией», и в то же время движение в этой зоне осуществляется в соответствии с теми же Правилами. Но если вы подъехали к колонке «против шерсти», гаишник не имеет никакого права привлечь вас к ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
Причина одна — отсутствие соответствующих дорожных знаков, а речь идет о знаке 5.5 «Одностороннее движение». Согласно ГОСТу «Технические средства организации дорожного движения», его действие распространяется на дорогу или проезжую часть, но не на прилегающую территорию (пункт 5.1.3 ГОСТ ГОСТ Р 52289−2004).
Вас могут оштрафовать, если вы заехали на АЗС под «кирпич» — там, где предусмотрен выезд с заправки. Но даже в этом случае ваши действия не подпадают под статью, карающую за выезд на встречку. Вам грозит наказание за несоблюдение требований, предписанных дорожным знаком, а это пункт 1 статьи 12.16 КоАП, согласно которому предусмотрен штраф в размере 500 рублей.