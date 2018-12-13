Что грозит водителю за подъезд к колонке АЗС навстречу общему потоку

Ради экономии времени подобным образом поступают многие водители. Ведь это гораздо разумнее, чем тянуть пистолет к проивоположному борту: во-первых, можно повредить крепления шланга, а во-вторых он легко царапает ЛКП машины, когда елозит по кузову. Но нетрудно догадаться, что на большинстве заправок при подъезде к топливной колонке автотранспорт двигается в одностороннем направлении, и езда «против шерсти» может расцениваться ПДД, как «выезд на встречку». А, согласно пункту 4 статьи 12.15 КоАП РФ за это могут лишить водительского удостоверения на срок до полугода.

Кстати, известны случаи, когда операторы даже отказывались заправлять машины, подъехавшие к колонке указанным образом. Они объясняли это тем, что водитель нарушает установленную схему движения на территории АЗС, которая, между прочим, утверждается в ГИБДД и пожарной службе на случай экстренной эвакуации автомобилей. Обычно ее вывешивают на заправочных станциях для всеобщего обозрения. И если в должностные обязанности сотрудника АЗС входит контроль движения транспорта на территории, то он имеет полное право рекомендовать вам соблюдать установленные нормы.