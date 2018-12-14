5 трехлетних кроссоверов по цене новой LADA Vesta Cross

Что ни говори, а любые «приподнятые» версии седанов, хетчбэков и универсалов можно считать «недокроссоверами», особенно если речь идет о бюджетных моделях. Ведь, например, выход на в продажу LADA Vesta Cross — это в значительной степени реверанс тем, кто не накопил на новый высокий паркетник, хотя за те же деньги вторичный рынок предлагает куда более практичные варианты в сегменте SUV.
Переднеприводный седан LADA Vesta Cross предлагается у нас с двумя бензиновыми моторами — 1,6-литровой «четверкой» мощностью 106 и 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 л. с. Базовый вариант оснащается пятиступенчатой «механикой», а старший двигатель доступен с пятискоростным «роботом». Цена варьируется от 773 900 до 823 900 рублей. Размер багажника составляет 480 л, а дорожный просвет — 203 мм.
Что касается универсала LADA Vesta SW Cross, то он оснащается той же силовой линейкой, что и седан, но его ценник несколько выше — от 805 900 до 901 900 рублей. Клиренс у «сарая» тот же, а багажное отделение вмещает 480/825 л.
За аналогичные деньги на вторичном рынке можно приобрести совсем еще не старые кроссоверы популярных европейских, американских и японских брендов в возрасте до трех лет. Кроме того, что они обладают схожими параметрами багажника и клиренса, среди них встречаются полноприводные варианты. Причм выбор достаточно широкий.
Renault Duster
За 800 000 вполне можно рассчитывать на Renault Duster 4х4 двух-трехлетнего возраста с пробегом от 10 000 километров. Причем речь идет о топовом варианте с 2,0-литровым мотором и четырехступенчатым «автоматом». Доступны также и моноприводные версии на «механике» с турбодизелем объемом 1,5 л мощностью 109 л. с., а также с бензиновой 114-сильной «четверкой» объемом 1,6 л.
Впрочем, за 819 990 «деревянных» у нас официально продается новый «Дастер» 4х4, но в самой «голой» комплектации. У переднеприводного варианта объем багажника составляет 475/1636 л, клиренс — 205 мм, а у полноприводного — 408/1570 л и 210 мм соответственно.
Если вам не нравится внешность «Дастера», то практически за ту же сумму доступны его родственники с более футуристичной внешностью — первые Renault Kaptur 2016 года выпуска. Причем среди них также встречаются полноприводные машины.
Напомним, что французские кроссоверы с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. продаются с пятиступенчатой «механикой» либо вариатором. А старшие версии с 2,0-литровым 143-сильным силовым агрегатом доступны как с шестистидиапазонной механической коробкой передач, так и с четырехскоростным «автоматом». Размер багажника варьируется от 387 до 1200 л, а клиренс равен 205 мм.
Volkswagen Tiguan
За те же деньги на «вторичке» предлагается популярный немецкий кросс Volkswagen Tiguan первого поколения. В основном речь идет о переднеприводных версиях 2015 года выпуска по цене примерно от 810 000 — 820 000 рублей.
Это младшие комплектации, оснащенные 1,4-литровым бензиновым TSI с турбонаддувом мощностью 122 или 150 л. с. либо с «роботом» DSG, либо с шестиступенчатой «механикой». Объем багажника у «немца» составляет 470/1510 л, а дорожный просвет — 200 мм.
Как минимум, за 800 000 доступны трехлетние японские компактные паркетники Nissan Qashqai с пробегом в среднем от 50 000 километров. С такой суммой можно рассчитывать в основном на младшие версии с 115-сильным 1,2-литровым мотором, который работает либо с вариатором, либо с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Немного дороже — от 820 000 — стоят переднеприводые трехлетки с 2,0-литровой «четверкой» мощностью 144 л. с. на «ручке» с аналогичным пробегом. Объем багажного отсека Nissan Qashqai составляет 430/1585 л, а клиренс — 200 мм.
Ford EcoSport
Минимум 810 000 — 820 000 «деревянных» потребуется для покупки компактного паркетника Ford EcoSport двухлетнего возраста с пробегом в среднем от 10 000 километров. Речь идет преимущественно о переднеприводных комплектациях с 1,6-литровым бензиновым агрегатом мощностью 122 л. с.
Такие версии комплектуются пятиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным «роботом». Кроссоверы располагают небольшим багажным отделением размером 333/1228 и дорожным просветом в 200 мм.