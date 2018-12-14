5 трехлетних кроссоверов по цене новой LADA Vesta Cross

Переднеприводный седан LADA Vesta Cross предлагается у нас с двумя бензиновыми моторами — 1,6-литровой «четверкой» мощностью 106 и 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 л. с. Базовый вариант оснащается пятиступенчатой «механикой», а старший двигатель доступен с пятискоростным «роботом». Цена варьируется от 773 900 до 823 900 рублей. Размер багажника составляет 480 л, а дорожный просвет — 203 мм.

Что касается универсала LADA Vesta SW Cross, то он оснащается той же силовой линейкой, что и седан, но его ценник несколько выше — от 805 900 до 901 900 рублей. Клиренс у «сарая» тот же, а багажное отделение вмещает 480/825 л.

За аналогичные деньги на вторичном рынке можно приобрести совсем еще не старые кроссоверы популярных европейских, американских и японских брендов в возрасте до трех лет. Кроме того, что они обладают схожими параметрами багажника и клиренса, среди них встречаются полноприводные варианты. Причм выбор достаточно широкий.