Чего категорически не следует делать водителю по отношению к пассажирам

Конечно, нормы этикета — это не ПДД, и штрафовать за их нарушения никто не будет. Однако определенные правила поведения при общении с окружающими прежде всего демонстрируют наше к ним уважение, а это в современном мире — большой дефицит.

Тем более, что соблюдение этикета особенно актуально во время вынужденного времяпровождения с малознакомыми людьми в замкнутом пространстве салона автомобиля. Причем не важно, кем рулевой является по отношению к пассажирам — таксистом, персональным водителем, начальником, подчиненным или близким родственником. Служебный и социальный статус в данном случае не имеет никакого значения, а вот от пола и возраста пассажиров зависит многое, поскольку в адрес женщин, стариков и детей каждый мужчина должен соблюдать особые правила поведения в любых условиях.

Открываем двери

Водитель — это всегда капитан судна, вне зависимости, находится оно в его личной собственности или нет. В любом случае, по умолчанию отвечает за комфорт и безопасность своих «гостей». Перед поездкой, прежде чем сесть за руль, он должен открывать двери женщинам, старикам и малолетним детям, предварительно убедившись, что сидения чистые, и они не заняты никакими вещами.