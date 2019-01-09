Чего категорически не следует делать водителю по отношению к пассажирам

Фото www.clubzak.com
Как известно, сидеть спиной к собеседнику противоречит элементарным правилам хорошего тона, но в салоне автомобиля эта норма этикета не работает — водителю не придет в голову извиняться перед тем, кто сидит за ним на втором ряду. Но существуют другие правила хорошего тона, о которых желательно знать каждому, кто садится за руль.
Иван Флягин

Конечно, нормы этикета — это не ПДД, и штрафовать за их нарушения никто не будет. Однако определенные правила поведения при общении с окружающими прежде всего демонстрируют наше к ним уважение, а это в современном мире — большой дефицит.

Тем более, что соблюдение этикета особенно актуально во время вынужденного времяпровождения с малознакомыми людьми в замкнутом пространстве салона автомобиля. Причем не важно, кем рулевой является по отношению к пассажирам — таксистом, персональным водителем, начальником, подчиненным или близким родственником. Служебный и социальный статус в данном случае не имеет никакого значения, а вот от пола и возраста пассажиров зависит многое, поскольку в адрес женщин, стариков и детей каждый мужчина должен соблюдать особые правила поведения в любых условиях.

Открываем двери

Водитель — это всегда капитан судна, вне зависимости, находится оно в его личной собственности или нет. В любом случае, по умолчанию отвечает за комфорт и безопасность своих «гостей». Перед поездкой, прежде чем сесть за руль, он должен открывать двери женщинам, старикам и малолетним детям, предварительно убедившись, что сидения чистые, и они не заняты никакими вещами.

В обязанности водителя также входит усадить малыша в детское кресло и как следует пристегнуть его ремнями безопасности. На свое место он возвращается, обходя машину только спереди. Даже если по приезду на место назначения, водитель не успел первым выйти из авто и открыть дверь женщине, старику или ребенку, он должен постараться успеть подойти и подать им руку.

Расположение в салоне

Несмотря на то, что многие предпочитают располагаться в авто рядом с водителем, VIP-персоны, как правило, традиционно занимают более безопасный второй ряд, и почти всегда речь идет о месте за передним пассажирским креслом. Так что водителю всегда следует заранее поинтересоваться у своих гостей, где им будет удобнее ехать. Опять же — особых привилегиий удостаиваются женщины, старики и дети, которые всегда должны садится в машину первыми.

Мат, шансон, сигарета

Водителю никогда следует забывать, что он везет не кирпичи, а живых людей, поэтому лучше нежнее обращаться с педалями газа и тормоза, избегая резких толчков и ускорений. Во время движения не помешает узнать у спутников, насколько для них комфортна температура в салоне, не дует ли вентиляция, не мешает ли им звуковой ряд. Само собой, вряд ли уместно при детях, пожилых и незнакомых людях слушать пошлые анекдоты на юмористической радиостанции, либо врубать на всю Ивановскую шансон или рэп, сдобренный крепким матом. Естественно, не стоит материться самому в разговоре с малознакомыми людьми. Прежде, чем закурить, всегда следует попросить разрешения у окружающих. Одним словом, любая ненавязчивая забота о своих спутниках во время поездки будет уместным проявлением уважения к ним.

автоправо, автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога, такси, автокресло
9 января 2019
185