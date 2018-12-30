Тест-драйв FIAT Doblo Combi: «каблук» для подкаблучника

К сожалению, у многих амбициозных и кровососущих Анжел, Жанн и Жозефин к таким пролетарским машинкам крайне пренебрежительное отношение, переходящее в форму классовой аллергии. По их мнению, подобным люмпенам с внешностью гадкого утенка нет места в их буржуазном быту. Малоимущая, но претенциозная Анжела предпочтет взять кредит на стильный лакированный кроссовер, или, на худой конец, сойдет и универсал (желательно, премиум-класса). Главное, чтобы выглядело дорого, престижно и статусно.

Тем не менее, итальянский трудоголик FIAT Doblo Combi, который не так давно вернулся на российский рынок, готов без лишних реверансов, но зато верой и правдой служить своим работящим хозяевам. Такой «каблук» совсем не для «подкаблучников».

За незатейливой внешностью парня из итальянской глубинки прячется несгибаемый трудосопосбный характер, а его характеристики говорят сами за себя: объем багажника — 790 л, а при сложенном в пол втором ряде — все 3200 л, грузоподъемность 750 кг, погрузочная высота — 545 мм, удобные сдвижные задние двери с обоих бортов и, самое главное, цена — 1 089 000 рублей. Под капотом скрывается надежная, неприхотливая и экономичная «четверка» объемом 1,4 л мощностью 95 л. с., в паре с которой работает пятиступенчатая механическая коробка передач.