Тест-драйв FIAT Doblo Combi: «каблук» для подкаблучника

Фото Денис Халфин
Как ни странно, добренькому и покладистому мужичку, который по жизни вынужден самоотверженно терпеть властную жену, пригревшись у нее «под каблучком», вряд ли суждено стать обладателем автомобиля в кузове «каблучок». Скорее всего, даже самая расчетливая и меркантильная фурия сразу же прижмет своего благоверного плотно к стенке при одном только его намеке, что, например, FIAT Doblo мог бы стать практичным, надежным и недорогим подспорьем в их счастливом и равноправном семействе. А зря…
Денис Халфин

К сожалению, у многих амбициозных и кровососущих Анжел, Жанн и Жозефин к таким пролетарским машинкам крайне пренебрежительное отношение, переходящее в форму классовой аллергии. По их мнению, подобным люмпенам с внешностью гадкого утенка нет места в их буржуазном быту. Малоимущая, но претенциозная Анжела предпочтет взять кредит на стильный лакированный кроссовер, или, на худой конец, сойдет и универсал (желательно, премиум-класса). Главное, чтобы выглядело дорого, престижно и статусно.

Тем не менее, итальянский трудоголик FIAT Doblo Combi, который не так давно вернулся на российский рынок, готов без лишних реверансов, но зато верой и правдой служить своим работящим хозяевам. Такой «каблук» совсем не для «подкаблучников».

За незатейливой внешностью парня из итальянской глубинки прячется несгибаемый трудосопосбный характер, а его характеристики говорят сами за себя: объем багажника — 790 л, а при сложенном в пол втором ряде — все 3200 л, грузоподъемность 750 кг, погрузочная высота — 545 мм, удобные сдвижные задние двери с обоих бортов и, самое главное, цена — 1 089 000 рублей. Под капотом скрывается надежная, неприхотливая и экономичная «четверка» объемом 1,4 л мощностью 95 л. с., в паре с которой работает пятиступенчатая механическая коробка передач.

Если вам этого маловато, то всего за 1 269 000 рублей можно рассчитывать на 120-сильный вариант 1,4-литрового агрегата, но уже с шестиступенчатой «механикой». У нас на тесте был Doblo попроще.

Сев за руль этого «комерсанта», сразу чувствуешь преимущества подобного транспорта перед привычными седанами, хетчбэками и кроссоверами. Прежде всего, речь идет о великолепной обзорности. Наверное, такой же выдающийся панорамный охват пространства был в знаменитом шаттле «Сокол тысячелетия» из саги о «Звездных войнах». Но это касается исключительно фронтальной и боковых частей FIAT Doblo.

Вот ведь беда, в отличие от автомобилей, у летательных аппаратов нет заднего стекла. И инженеры комтранса (не только итальянские), проектируя «каблуки», почему-то считают, что водителю, как и пилоту шаттла, незачем смотреть назад и устанавливают в грузовой отсек двухстворчатую дверь (⅔) с единственным дворником на одной из створок. В результате в тыльной части водитель видит скромную амбразуру, и чем грязнее корма, тем она меньше.

Тем не менее, необъятные пространства, высокие потолки, приподнятая «тракторская» посадка, внушительная площадь остекления — все это настраивает на позитив и придает уверенности в своих силах. В таких хоромах даже типичная коммерческая проза в глаза бросается не сразу.

Впрочем, при большом желании космическую тему можно найти и в интерьере FIAT Doblo. Иначе зачем земляки Версаче и Валентино в этих бюджетных апартаментах «закруглили» все острые углы и разгладили грани. Умеренный налет футуризма в царстве «деревянного» пластика выглядит действительно забавно. Но главное, что все незаменимые кругляши и аналоговые кнопки на своих местах — классика торжествует.

При этом антураж, как полагается, сравним с кабинетом завхоза в советском тресте с большим количеством различных полочек, стелажей и вещевых отсеков для неучтенного товара. А следоваетльно практичности, функциональности и смекалки у FIAT Doblo не занимать — это касается и планирования пространства, и эргономики на капитанском мостике.

В движении итальянского «Сокола тысячелетия» также не обошлось без космической темы. Его «телепортацию» в пространстве можно сравнить с прыжками американских астонавтов на Луне — ускорение медленное, но уверенное.

Короткоходная пятиступенчатая «коробка» работает, как чемпионское оружие, всегда с первого раза попадая в яблочко, а педаль сцепления оказалась сговорчивой и совсем не капризной.1,4-литровый «атмосферник» не спеша просыпается на низах и входит в раж ближе к 5000 оборотов. Если держать стрелку тахометра возле этой отметки, можно на секундочку почувствовать себя межгалактическим пилотом Хан Соло. На больших оборотах сей аппарат — настоящий зверь. При этом честные 7,5−8 л бензина на 100 км в смешанном цикле окажутся весьма приятным бонусом.

А теперь о конкурентах. Дешевле итальянского «каблука» на нашем рынке найдется только один персонаж — Renault Dokker. В стандартной версии Access с маломощным 82-сильным мотором объемом 1,6 л и пятиступенчатой «механикой» он стоит 889 000 рублей. Но имейте в виду: за эту цену «француз» «гол, как сокол» — у него нет ни ESP, ни боротового компьютера, ни электрических сетклоподъемников, ни регулировки рулевой колонки, ни сдвижных дверей и т. д.

В то время, как у Doblo за 1 089 000 все перечисленное в наличии в базе, да к тому же у «итальянца» побольше максимальный объем грузового отсека — 3200 л против 3000 у «француза». Кстати, еще у одного конкурента из Пятой республики Peugeot Partner Tepee в комплектации Active со 120-сильным мотором объемом 1,6 л и «механикой» объем багажника такой же — 3000 л, зато цена гораздо выше — 1 388 000 рублей.

Наиболее известный игрок сегмента Volkswagen Caddy в самой доступной комплектации Trendline со 110-сильной «четверкой» объемом 1,6 л и «механикой» предлагается еще дороже — за 1 471 000 «деревянных». Но за эти деньги клиент получит полный список необходимого оборудования, включая кондиционер, обогрев сидений, электростеклоподъемники, датчик дождя, обогрев форсунок омывателей и т. д. При этом грузовой отсек у «немца» тот же, что у «итальянца» — 3200 л.

Но в любом случае такой многоцелевой «Сокол тысячелетия», как FIAT Doblo при своих достойных характеристиках и далеко не космическом ценнике выглядит на фоне конкурентов вполне подходящим вариантом для надежного и бюджетного подспорья в семейном хозяйстве. На зависть всем «подкаблучникам».

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9 января 2019
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