Названа десятка самых распространенных в России автомобилей

После того, как аналитики сосчитали все легковушки российского автопарка (их по дорогам отечества катается приблизительно 43,5 млн. единиц), специалисты принялись за конкретные модели, назвав первую десятку самых распространенных автомобилей в стране.
Лидерство по-прежнему не собирается уступать ВАЗ-2107 с показателем в 1 729 400 авто, чье производство в России закончилось еще в 2012 году.
Хочется отметить, что знаменитую «семерку» где только не собирали: в России на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти, Ижевске, Сызрани и в городе Аргун в Чеченской республике. Седан с глубокими советскими корнями производили на трех украинских заводах в Луцке, Запорожье и Кременчуге, а также на предприятиях в крымском Херсоне, в Казахстане и даже в египетском Каире.
Второе место занимает еще одно детище Волжского завода — ВАЗ-2106. Эта «четырехдверка» покинула конвейер еще в 2006 году. Такими авто у нас владеет 1 526 600 граждан.
На третьей строчке выступает трехдверная LADA 4x4, раньше называвшаяся просто «Нива». Внедорожник, чья история началась еще в 1977 году, зарегистрирован на территории нашей страны в количестве 1 022 200 экземпляров.
На четвертой и пятой позициях прописались еще две «россиянки»: ВАЗ-2109 (849 200 штук) и ВАЗ-2110 (828 900 авто) соответственно. На шестом месте тоже LADA, а точнее ВАЗ-2114 (772 800 автомобилей).
И только в хвосте ТОП-10 можно увидеть иномарки. Именно в таком порядке они занимают с седьмого по девятый пункты: KIA Rio (752 000 машин), Hyundai Solaris (739 200 единиц) и Ford Focus (737 200 автомобилей). А вот на десятой строчке снова АВТОВАЗ: на ВАЗ-2105 разъезжает 724 700 россиян.