Названа десятка самых распространенных в России автомобилей

Лидерство по-прежнему не собирается уступать ВАЗ-2107 с показателем в 1 729 400 авто, чье производство в России закончилось еще в 2012 году.

Хочется отметить, что знаменитую «семерку» где только не собирали: в России на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти, Ижевске, Сызрани и в городе Аргун в Чеченской республике. Седан с глубокими советскими корнями производили на трех украинских заводах в Луцке, Запорожье и Кременчуге, а также на предприятиях в крымском Херсоне, в Казахстане и даже в египетском Каире.

Второе место занимает еще одно детище Волжского завода — ВАЗ-2106. Эта «четырехдверка» покинула конвейер еще в 2006 году. Такими авто у нас владеет 1 526 600 граждан.