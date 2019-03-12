Почему вам не нужен передний привод: тест-драйв Infiniti Q50

Кажется, всеобщая мода на производство мыльниц о четырех колесах, одинаковых снаружи и внутри, начинает потихоньку сбавлять обороты. Скатывается в бюджетные классы и отдается на откуп массовых сегментов. Тем счастливчикам, кому довелось полюбить автомобиль, как произведение инженерного искусства, уже есть куда направить взор. Infiniti Q50 — достойное тому подтверждение.

Закованная во льдах Москва, полная солнца и настоящего зимнего мороза, очистилась не только от слякоти и маслянистого столичного реагента, но и от сотен автомобилей, застывших во дворах и на парковках до потепления. Даже вездесущая московская суета сдалась под натиском стихии, разогнавшей жителей по офисам и станциям «подземки». Самое время прокатиться на автомобиле, который не только хочет, но и может.

Сегодня, пока трещит проказник-мороз в лучах весеннего солнца, машина останется чистой. Даже вечером порадует взор стерильной, словно только-только после мойки, игрой цвета и граней. Редкое для горожан удовольствие. Сегодня можно не заливать незамерзайку, не тереть грязной тряпкой еще более грязную ручку, не сигналить истошно на светофорах замершему в утренней дреме соседу по потоку. Можно просто получать удовольствие от вождения.