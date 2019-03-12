Почему вам не нужен передний привод: тест-драйв Infiniti Q50

Фото: АвтоВзгляд
Вечный спор, что лучше: классический привод или передний? Это как выбирать между Пепси-колой и Кока-колой, шипованной резиной и фрикционной, курицей и яйцом. Однако портал «АвтоВзгляд» готов дать однозначный ответ, устроив покатушки не весьма неоднозначном автомобиле.
Евгений Васин

Кажется, всеобщая мода на производство мыльниц о четырех колесах, одинаковых снаружи и внутри, начинает потихоньку сбавлять обороты. Скатывается в бюджетные классы и отдается на откуп массовых сегментов. Тем счастливчикам, кому довелось полюбить автомобиль, как произведение инженерного искусства, уже есть куда направить взор. Infiniti Q50 — достойное тому подтверждение.

Закованная во льдах Москва, полная солнца и настоящего зимнего мороза, очистилась не только от слякоти и маслянистого столичного реагента, но и от сотен автомобилей, застывших во дворах и на парковках до потепления. Даже вездесущая московская суета сдалась под натиском стихии, разогнавшей жителей по офисам и станциям «подземки». Самое время прокатиться на автомобиле, который не только хочет, но и может.

Сегодня, пока трещит проказник-мороз в лучах весеннего солнца, машина останется чистой. Даже вечером порадует взор стерильной, словно только-только после мойки, игрой цвета и граней. Редкое для горожан удовольствие. Сегодня можно не заливать незамерзайку, не тереть грязной тряпкой еще более грязную ручку, не сигналить истошно на светофорах замершему в утренней дреме соседу по потоку. Можно просто получать удовольствие от вождения.

И Q50 сегодня как-то особенно хорош: красив, азартен, игрив и даже более амбициозен, чем обычно. Блестит намытыми боками, привлекает к себе внимание хриплым рыком выхлопной системы и подстрекает водителя на «подвиги».

Удобное кожаное кресло, приятный звук стереосистемы Bose, приятный взгляду и на ощупь интерьер, широченный дисплей мультимедийного «комбайна», настраивает на спокойный лад. Но хочешь того или нет, «игра в классики» начинается уже на первом перекрестке: Infiniti Q50 задорно закидывает заднюю ось и тут же «прикусывает» полет, мигая индикатором системы стабилизации. Не жестко, но вполне ощутимо. И быстро выравнивает траекторию. Мол, отключай уже, давай продолжим веселье на все деньги. Мощности тандема, мотора и коробки родом из Германии, хватит, чтобы прекрасно провести время. Соглашайся! Ну и как тут откажешь?

На магистрали, где воздуха и пространства больше, Infiniti ведет себя предсказуемо и понятно на всем протяжении разрешенного в России скоростного диапазона. Несмотря на задний привод и откровенный, ничем не прикрытый гололед, машина позволяет ехать в достаточно расслабленном режиме, не стискивая «баранку» до белизны на костяшках пальцев. Ускорение же разгоняет кровь в жилах и вновь подогревает кофе в желудке.

Маневры удаются на загляденье, а «электрический» руль без прямой связи с колесами заставляет восторженно цокать языком: реакция очень точная и мгновенная. Расход на автобане падает до приемлемых 9 литров, тогда как в городе Infiniti откровенно злоупотребляет: не менее 11, а в моменты душевного порыва — до 14 литров АИ-95.

Загородная тропинка, накатанная, но присыпанная тонким слоем «пухляка» — отличное место, чтобы дать волю его чарам и отключить-таки систему стабилизации. Полностью, конечно, отказаться от услуг электронного помощника никто не даст, но притупить его действие, заполучив несколько дополнительных секунд «свободного полета», можно клавишей по левую сторону от руля. Как только на приборной панели зажжется заветный индикатор — праздник к вам придет. Причем, немедленно.

Тут уже предстоит вцепиться в штурвал и внимательнее обращаться с педалью газа: чуть сильнее открыл дроссель, и седан начинает вращаться вокруг своей оси со скоростью барабана стиральной машины на отжиме. Кто-то считает, что для модной ныне «езды боком» нужен табун лошадей и механический ручной тормоз — Infiniti Q50 доказывает обратное. Двухсот одиннадцати мерседесовских «кобыл» более чем достаточно, чтобы устроить на любой «стежке» настоящий Диснейленд.

Вдоволь наигравшись в «пончик», приступаем к упражнению «управляемый занос». На небольшой скорости добавляем «джазу» и…. Дальше было бы уместно описать негативные последствия опрометчивости и завышенной оценки собственных навыков, но оставим для истории только факт: отрулить от целой аллеи деревьев все же удалось.

Заодно, упомянем, возможно, главное достижение «пятидесятого» на фоне предков: парни из Infiniti научились делать тормоза. Они хваткие, быстрые и не перегреваются даже при агрессивной городской езде. Раньше за «Инфинити» такого замечено не было. Сейчас одного сильного прожатия левой педали достаточно, чтобы машина вцепилась в полотно и, впоследствии, подчинилась воле водителя. В таком автомобиле важно все, но качественные и не изношенные покрышки важны вдвойне.

Дроссель настроен очень тонко, каждый лишний миллиметр на педали газа вызывает свою реакцию. Но это в спортивном режиме. Если же выбрать из всего прейскуранта нормальные или «экологичные» настройки, то седан будет куда более лояльным и покладистым. Руль становится легким, реакция на педали заметно ослабевает, а вздорный и озорной характер силовой установки уходит в сладкую дрему. Семейный автомобиль с маленьким секретом, не иначе.

Удовольствия много не бывает, но зимний день — слишком короткий. Пора подводить итоги. Infiniti Q50 оставил о себе очень приятные впечатления, не столько поразив, сколько заставив вдоволь насладиться работой инженеров и скульпторов, что смогли сделать красивый и амбициозный с технической точки зрения автомобиль.

Машина на каждый день — избитый штамп, но Q50 именно такой. Разве есть среди нас люди, которые не хотели бы иногда получать от своего личного автомобиля чуточку больше удовольствия, чем от телеги с запряженной в нее уставшей лошадью?

Не просто транспорт, безопасный и надежный, экономичный и технологичный, но и задорный и яркий по мановению руки. Наделенный какими-то уникальными, характерными чертами автомобиль? Пусть с небольшой, но все же искоркой!

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12 марта 2019
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