Как правильно и безопасно заезжать на бордюр

Начнем с того, что закон разрешает парковаться с заездом на бордюр при наличии соответствующего знака 6.4 и одной из табличек (8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 − 8.6.9.) с изображением, указывающим способ стоянки машины. Увы, такие указатели в Москве все реже и реже предполагают бесплатную парковку.

Кроме того, в определенных случаях ПДД позволяют заезжать автомобилям на пешеходную зону, отделенную от проезжей части бордюром. Водитель имеет право это сделать, если ему необходимо припарковаться у входа торгового заведения или складского помещения, чтобы выгрузить из багажника тяжелый груз (пункт 9.9 ПДД).

В любом случае, прежде, чем форсировать бордюр, необходимо определить его высоту и рассчитать, не заденет ли его бампер. Тут все зависит не от размера клиренса машины, который указан в ее паспорте, а от того, как низко у него опущен обвес.