Как правильно и безопасно заезжать на бордюр

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В ряде случаев ПДД разрешает заезжать на бордюр, но как это сделать безопасно для автомобиля знают далеко не все водители. Повредить ходовую в такой ситуации очень легко. Как правильно форсировать подобные препятствия, разобрался портал «АвтоВзгля».
Иван Флягин

Начнем с того, что закон разрешает парковаться с заездом на бордюр при наличии соответствующего знака 6.4 и одной из табличек (8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 − 8.6.9.) с изображением, указывающим способ стоянки машины. Увы, такие указатели в Москве все реже и реже предполагают бесплатную парковку.

Кроме того, в определенных случаях ПДД позволяют заезжать автомобилям на пешеходную зону, отделенную от проезжей части бордюром. Водитель имеет право это сделать, если ему необходимо припарковаться у входа торгового заведения или складского помещения, чтобы выгрузить из багажника тяжелый груз (пункт 9.9 ПДД).

В любом случае, прежде, чем форсировать бордюр, необходимо определить его высоту и рассчитать, не заденет ли его бампер. Тут все зависит не от размера клиренса машины, который указан в ее паспорте, а от того, как низко у него опущен обвес.

Даже если преграда не слишком высока — ниже 100 мм — все равно необходимо заезжать на нее предельно плавно, аккуратно, на минимальной скорости и накатом. Совсем низкий бордюр можно форсировать под прямым углом, но, если он превышает 100 мм лучше даже не пытаться делать это одновременно двумя колесами — нагрузка на ось будет слишком сильной, и это может повредить подвеску. Поэтому идеальный угол заезда — примерно 45 градусов.

Если вы начинающий водитель, вам следует остановиться так, чтобы от ближайшего колеса до бордюрного камня оставалось приблизительно 10 сантиметров. А потом необходимо подать газу ровно столько, чтобы у машины хватило хода форсировать препятствие накатом — плавно и без рывков. Это обеспечит минимальную нагрузку на ось. Главное, чтобы колеса забрались на тротуар легким движением, и вы при этом не газовали и не притормаживали. Таким же образом необходимо заехать на бордюр задней осью.

Опытным водителям обычно для этого не требуется останавливаться — они заранее умело дозируют подачу газа, чтобы колеса самостоятельно «запрыгивали» на бордюр аккуратным накатом. Как и прочие приемы вождения, этот навык приходит со временем.

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26 апреля 2019
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