Почему и чем опасна машина, даже когда стоит на месте

Если даже небольшой и легкий предмет может нанести человеку травму, то что говорить о технике. Малейшее неосторожное обращение с любым подвижным механизмом чревато увечьями даже для опытного пользователя. А такое сложное техническое устройство, как автомобиль, способно запросто покалечить, даже находясь в состоянии покоя.
Современный транспорт — это одновременно зона комфорта и зона повышенной опасности, где нужно быть предельно осторожным. И речь в нашем случае идет вовсе не о безопасности дорожного движения и ДТП, потому что автомобиль может серьезно травмировать человека, даже когда стоит на месте. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых распространенных таких примеров.
Двери
Чаще всего пассажиры в автомобиле травмируются дверями, и это происходит не только с детьми, но и со взрослыми. Для того, чтобы по неосторожности прищемить палец, большого ума не требуется. Причем травмоопасны не только двери, но и капот, и крышка багажника. И, как правило, усугубляет ситуацию такая удобная опция, как доводчики.
Подушки безопасности
Сбои в системе подушек безопасности в ряде случаев провоцируют их самопроизвольное срабатывание. Неслучайно, эта проблема становится наиболее распространенной причиной отзывных кампаний в мире. Причем подушки «выстреливают», как во время движения, так и в стоящем автомобиле, и оба случая крайне опасны для тех, кто окажется в зоне «обстрела».
Моторный отсек
В моторном отсеке современного автомобиля подвижные механизмы надежно защищены специальными кожухами. Однако владельцам старых машин, а также тем, кто практикует самостоятельный ремонт, когда они открывают капот включенного авто, следует всегда помнить, что зона вблизи открытых вращающихся ременных, цепных и шестеренных передач считается крайне опасной. Нетрудно представить себе последствия, если туда случайно попадет рукав от куртки, шарфик или чьи-то длинные волосы.
В Северной Америке еще десять лет назад запретили размещать на внутренней панели дверей элементы управления электрических стеклоподъемников в виде кнопок или рычажков. Это произошло после инцидента, когда от удушья погиб одиннадцатилетний ребенок, оставленный в машине. Высунув в окно голову, мальчик по неосторожности наступил на кнопку стеклоподъемника на подлокотнике двери, в результате чего ему зажало шею, и он задохнулся. Сейчас автопроизводители оснащают электростеклоподъемники травмозащитными функциями, но все равно для маленьких детей они представляют опасность.
Открытая пятая дверь
Неслучайно у многих премиальных кроссоверов и универсалов встречается функция сервопривода, регулирующая высоту подъема пятой двери. Такая возможность позволяет зафиксировать ее в открытом состоянии на безопасной высоте, чтобы ни водитель, ни пассажиры не бились об нее головой. Увы, не все машины оборудованы подобной опцией, и люди продолжают набивать себе на затылке шишки, оставляя груз в багажнике.