Почему и чем опасна машина, даже когда стоит на месте

Современный транспорт — это одновременно зона комфорта и зона повышенной опасности, где нужно быть предельно осторожным. И речь в нашем случае идет вовсе не о безопасности дорожного движения и ДТП, потому что автомобиль может серьезно травмировать человека, даже когда стоит на месте. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых распространенных таких примеров.

Двери

Чаще всего пассажиры в автомобиле травмируются дверями, и это происходит не только с детьми, но и со взрослыми. Для того, чтобы по неосторожности прищемить палец, большого ума не требуется. Причем травмоопасны не только двери, но и капот, и крышка багажника. И, как правило, усугубляет ситуацию такая удобная опция, как доводчики.