Пять самых прожорливых приборов в машине

Вентилятор кондиционера

Кондиционер так же, как и печка стал обязательным атрибутом каждой машины, и без климатической системы уже сложно представить себе комфортные поездки за рулем. Автомобильный кондиционер представляет собой замкнутую герметичную систему, заполненную фреоном и компрессорным маслом. Для того, чтобы это устройство эффективно работало, одному из его компонентов требуется от 80 до 600 Вт. Речь идет о вентиляторе кондиционера.

Функция обогрева сидений

Летом водителю и пассажирам нет необходимости использовать функцию обогрева сидений. Но в любом случае каждый водитель должен знать, что среди прочего электрооборудования в автомобиле эта опция занимает третье место по мощностным характеристикам — 240 Вт.

Электрические стеклоподъемники

А вот стеклоподъемники водители используют летом гораздо чаще, чем зимой — даже при наличии кондиционера. Поэтому имейте в виду, что по прибытии в пункт назначения закрывать окна в машине лучше еще при включенном моторе, а не наоборот, потому что мощность этой опции значительна — приблизительно 150 Вт.

Обогрев заднего стекла

Замыкает пятерку прожорливых приборов обогрев заднего стекла, который летом частенько помогает водителям бороться с запотевшими окнами. А между тем для этой опции необходима порядочная мощность — 120 Вт.