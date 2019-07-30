Пять самых прожорливых приборов в машине

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Аккумулятор в автомобиле садится не только зимой: жара для него так же губительна, как морозы. Так что водитель должен круглый год контролировать состояние АКБ и на всякий случай знать, какое оборудование в машине потребляет больше всего электроэнергии. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых прожорливых приборов.
Иван Флягин

Перегрев аккумулятора ведет к испарению воды из электролита, в результате чего внутри емкости оголяются пластины, портящиеся от концентрации кислоты, а кроме того снижается объем пускового тока. Разрушительные процессы происходят уже при +30 градусах, а летом во время жары — и особенно в пробке — температура в моторном отсеке достигает +60 градусов. Поэтому в теплый сезон также не стоит лишний раз нагружать аккумулятор при выключенном двигателе.

Стартер

Когда-то функцию стартера исполнял человек с помощью заводной рукоятки. Потом к нему на помощь пришло электричество, и стартер стал основным агрегатом пусковой системы мотора, который раскручивает коленчатый вал до частоты вращения, необходимой для запуска ДВС. Для такой ответственной функции требуется максимальное напряжение — от 800 до 3000 Вт. Увы, обесточенный автомобиль с разряженной батареей уже не завести, если, конечно, его не разогнать до определенной скорости с толкача или на буксире.

Вентилятор кондиционера

Кондиционер так же, как и печка стал обязательным атрибутом каждой машины, и без климатической системы уже сложно представить себе комфортные поездки за рулем. Автомобильный кондиционер представляет собой замкнутую герметичную систему, заполненную фреоном и компрессорным маслом. Для того, чтобы это устройство эффективно работало, одному из его компонентов требуется от 80 до 600 Вт. Речь идет о вентиляторе кондиционера.

Функция обогрева сидений

Летом водителю и пассажирам нет необходимости использовать функцию обогрева сидений. Но в любом случае каждый водитель должен знать, что среди прочего электрооборудования в автомобиле эта опция занимает третье место по мощностным характеристикам — 240 Вт.

Электрические стеклоподъемники

А вот стеклоподъемники водители используют летом гораздо чаще, чем зимой — даже при наличии кондиционера. Поэтому имейте в виду, что по прибытии в пункт назначения закрывать окна в машине лучше еще при включенном моторе, а не наоборот, потому что мощность этой опции значительна — приблизительно 150 Вт.

Обогрев заднего стекла

Замыкает пятерку прожорливых приборов обогрев заднего стекла, который летом частенько помогает водителям бороться с запотевшими окнами. А между тем для этой опции необходима порядочная мощность — 120 Вт.

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30 июля 2019
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