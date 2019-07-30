Пять самых прожорливых приборов в машине

Перегрев аккумулятора ведет к испарению воды из электролита, в результате чего внутри емкости оголяются пластины, портящиеся от концентрации кислоты, а кроме того снижается объем пускового тока. Разрушительные процессы происходят уже при +30 градусах, а летом во время жары — и особенно в пробке — температура в моторном отсеке достигает +60 градусов. Поэтому в теплый сезон также не стоит лишний раз нагружать аккумулятор при выключенном двигателе.
Стартер
Когда-то функцию стартера исполнял человек с помощью заводной рукоятки. Потом к нему на помощь пришло электричество, и стартер стал основным агрегатом пусковой системы мотора, который раскручивает коленчатый вал до частоты вращения, необходимой для запуска ДВС. Для такой ответственной функции требуется максимальное напряжение — от 800 до 3000 Вт. Увы, обесточенный автомобиль с разряженной батареей уже не завести, если, конечно, его не разогнать до определенной скорости с толкача или на буксире.