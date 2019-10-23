Три причины, почему водительское кресло опускают как можно ниже

Практически каждый водитель со временем вырабатывает собственную, подходящую исключительно для него, посадку за рулем. И многие, не смотря на все объективные преимущества максимально высокого положения на шоферском месте, выбирают противоположное — «задом на асфальте», так сказать. Почему же?
Во-первых, часть из них уверены, что высокая посадка очень плохо влияет на позвоночник. Поскольку в процессе езды тело якобы водителя потихоньку соскальзывает вниз, провоцируя всевозможные искривления, защемления нервов и прочие неприятности. Следствием этого становятся повышенная усталость водителя, боли в спине и прочее.
Поэтому чтобы не уставать за рулем, особенно в дальней дороге, следует стараться принять там полу-лежачее положение. И ну и что, что при этом страдает возможность контроля за углами капота: надо уметь чувствовать габариты своего авто, — считают апологеты подобного стиля посадки.
Следующий аргумент, любителей низкой посадки — пилоты гоночных болидов сидят за рулем низко, управляя машиной практически в лежачем положении. На этом основании делается вывод, что и для повседневной езды такая посадка — идеальна с точки зрения эргономики.
Хотя на самом деле лежачая поза водителя скоростной машины — не более, чем следствие борьбы конструкторов за обтекаемость, стремление сделать ее как можно ниже. На обычном авто практически прямыми руками не руль как следует не покрутишь в критической ситуации. Тут вам не болид, для поворота на котором достаточно лишь качнуть штурвалом в нужную сторону.
Еще один «интересный» аргумент в пользу «униженного» положения тела драйвера за рулем — безопасность. Некоторые, например, утверждают, что чем выше сиденье водителя, тем сильнее салонное зеркало перекрывает ему обзор вправо. Из-за чего можно, к примеру, не увидеть переходящего дорогу пешехода или машину — «помеху справа».
А кое-кто даже договаривается до того, что в случае лобового ДТП лежачее положение водилы может спасти его грудную клетку от встречи с рулевым колесом. Это утверждение отчасти справедливо лишь для совсем уж немолодых авто, где отсутствует водительский эйрбэг и плохо работает натяжитель ремня безопасности. Для водителей современных машин внятных резонов управлять авто, располагаясь как можно ниже практически не существует.