5 криминальных схем против водителя в «пробке», и одна — самая опасная

Пробки водителя могут застать везде — и в густонаселенном мегаполисе, и на загородном шоссе. Причем плотный траффик обеспечивает идеальные условия не только лукавым мошенникам, но и коварным грабителям-насильникам.
Разбойное нападение
В середине октября, в Москве, в три часа дня в пробке на Ленинском проспекте произошло дерзкое ограбление водителя автомобиля Mercedes-Benz S-класса. Шестеро налетчиков на трех машинах преградили дорогу представительскому седану, открыли стрельбу, избили водителя и похитили сумку с шестью миллионами рублей.
Процесс занял считанные секунды, и ни камеры видеонаблюдения, ни множество автомобилей с видеорегистраторами вокруг не остановили грабителей. Мнение полиции сводится к одному — это было тщательно спланированное нападение. Причем подобная схема грабежа в криминальном мире используется уже давно, и перевозить крупную наличность в автомобиле без охраны становится все опаснее.
Кража из салона
Водителям в своих авто во время движения не стоит класть бумажники, сумки и прочие ценные вещи на переднее пассажирское сидение, где они всегда на виду. Иначе водитель, стоя в пробке, рискует в одну секунду с ними расстаться. Хотя вещи благополучно крадут не только с этого места, но и с заднего дивана, если там нет пассажиров.
Воров не останавливают ни запертые на замок двери, ни закрытые окна в машине. Приметив ценную наживу, они отработанным движением могут разбить стекло и стянуть нужную вещь. Как правило, так работают подростки, у которых хватает сил и выносливости бегать быстро и далеко.
Подстава с кефиром
В пробке довольно легко найти способ заставить водителя на время покинуть салон автомобиля. Один из них хорошо известен: все те же подростки бросают на лобовое стекло пакет с кефиром, он лопается, и густой напиток разливается по кузову, а негодующий водитель выскакивает из машины и пытается догнать хулигана. Тем временем в салон быстренько проникает сообщник и забирает все, что нужно. Мораль: запирайте машину, покидая ее даже на самое короткое время.
Подстава с красоткой
Даже если вы, стоя в пробке, заметили в соседней машине девушку с ангельской внешностью, которая еще к тому же и оказывает вам недвусмысленные знаки внимания, не спешите делать приятные для себя выводы. И уж тем более будьте бдительны, если она попросит вас опустить стекло, чтобы мило с вами пообщаться. Имейте в виду, что в определенный момент ее сообщники, движущиеся в авто прямо перед вами, могут резко затормозить в самый неподходящий момент. В результате вы нечаянно его догоните, въехав в задний бампер. А дальше — шантаж со всеми вытекающими.
Подстава с царапиной
Иногда мошенники заранее находят на парковке автомобиль с небольшой царапиной или потертостью на бампере. В некоторых случаях они даже аккуратно наносят туда следы краски своей машины. После этого помеченная жертва становиться объектом преследования, и в один прекрасный момент в вялотекущей пробке авто преступников оказывается впереди нее. Мошенник резко останавливается, выходит из машины и, не скрывая агрессии, обвиняет изумленного водителя в том, что он только что его зацепил. Чаще всего кристально чистый перед законом человек, на которого наезжают, благополучно скрывается, а через некоторое время ему приходит повестка в ГИБДД. А дальше — очередной шантаж с учетом того, что гражданину за самовольное оставление места ДТП грозит лишение «прав» на долгих полтора года. Так что будьте бдительны и всегда используйте видеорегистраторы.