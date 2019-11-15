5 криминальных схем против водителя в «пробке», и одна — самая опасная

Пробки водителя могут застать везде — и в густонаселенном мегаполисе, и на загородном шоссе. Причем плотный траффик обеспечивает идеальные условия не только лукавым мошенникам, но и коварным грабителям-насильникам.

Разбойное нападение

В середине октября, в Москве, в три часа дня в пробке на Ленинском проспекте произошло дерзкое ограбление водителя автомобиля Mercedes-Benz S-класса. Шестеро налетчиков на трех машинах преградили дорогу представительскому седану, открыли стрельбу, избили водителя и похитили сумку с шестью миллионами рублей.

Процесс занял считанные секунды, и ни камеры видеонаблюдения, ни множество автомобилей с видеорегистраторами вокруг не остановили грабителей. Мнение полиции сводится к одному — это было тщательно спланированное нападение. Причем подобная схема грабежа в криминальном мире используется уже давно, и перевозить крупную наличность в автомобиле без охраны становится все опаснее.