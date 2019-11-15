5 криминальных схем против водителя в «пробке», и одна — самая опасная

Фото https://stockfresh.com
Схемы преступлений против водителей совершенствуются с каждым годом. Воры и мошенники охотятся за нами даже в вялотекущих пробках, где практикуются самые разнообразные способы наживы. Портал «АвтоВзгляд» отметил наиболее распространенные виды криминала, используемые злоумышленниками в дорожном заторе.

Пробки водителя могут застать везде — и в густонаселенном мегаполисе, и на загородном шоссе. Причем плотный траффик обеспечивает идеальные условия не только лукавым мошенникам, но и коварным грабителям-насильникам.

Разбойное нападение

В середине октября, в Москве, в три часа дня в пробке на Ленинском проспекте произошло дерзкое ограбление водителя автомобиля Mercedes-Benz S-класса. Шестеро налетчиков на трех машинах преградили дорогу представительскому седану, открыли стрельбу, избили водителя и похитили сумку с шестью миллионами рублей.

Процесс занял считанные секунды, и ни камеры видеонаблюдения, ни множество автомобилей с видеорегистраторами вокруг не остановили грабителей. Мнение полиции сводится к одному — это было тщательно спланированное нападение. Причем подобная схема грабежа в криминальном мире используется уже давно, и перевозить крупную наличность в автомобиле без охраны становится все опаснее.

Кража из салона

Водителям в своих авто во время движения не стоит класть бумажники, сумки и прочие ценные вещи на переднее пассажирское сидение, где они всегда на виду. Иначе водитель, стоя в пробке, рискует в одну секунду с ними расстаться. Хотя вещи благополучно крадут не только с этого места, но и с заднего дивана, если там нет пассажиров.

Воров не останавливают ни запертые на замок двери, ни закрытые окна в машине. Приметив ценную наживу, они отработанным движением могут разбить стекло и стянуть нужную вещь. Как правило, так работают подростки, у которых хватает сил и выносливости бегать быстро и далеко.

Подстава с кефиром

В пробке довольно легко найти способ заставить водителя на время покинуть салон автомобиля. Один из них хорошо известен: все те же подростки бросают на лобовое стекло пакет с кефиром, он лопается, и густой напиток разливается по кузову, а негодующий водитель выскакивает из машины и пытается догнать хулигана. Тем временем в салон быстренько проникает сообщник и забирает все, что нужно. Мораль: запирайте машину, покидая ее даже на самое короткое время.

Подстава с красоткой

Даже если вы, стоя в пробке, заметили в соседней машине девушку с ангельской внешностью, которая еще к тому же и оказывает вам недвусмысленные знаки внимания, не спешите делать приятные для себя выводы. И уж тем более будьте бдительны, если она попросит вас опустить стекло, чтобы мило с вами пообщаться. Имейте в виду, что в определенный момент ее сообщники, движущиеся в авто прямо перед вами, могут резко затормозить в самый неподходящий момент. В результате вы нечаянно его догоните, въехав в задний бампер. А дальше — шантаж со всеми вытекающими.

Подстава с царапиной

Иногда мошенники заранее находят на парковке автомобиль с небольшой царапиной или потертостью на бампере. В некоторых случаях они даже аккуратно наносят туда следы краски своей машины. После этого помеченная жертва становиться объектом преследования, и в один прекрасный момент в вялотекущей пробке авто преступников оказывается впереди нее. Мошенник резко останавливается, выходит из машины и, не скрывая агрессии, обвиняет изумленного водителя в том, что он только что его зацепил. Чаще всего кристально чистый перед законом человек, на которого наезжают, благополучно скрывается, а через некоторое время ему приходит повестка в ГИБДД. А дальше — очередной шантаж с учетом того, что гражданину за самовольное оставление места ДТП грозит лишение «прав» на долгих полтора года. Так что будьте бдительны и всегда используйте видеорегистраторы.

автоправо, штрафы, суд, лишение прав, группа разбора, засада, водительское удостоверение, ПДД, госдума, ущерб, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, угоны, автопутешествие, туризм, автотуризм, байки, заторы, пробки, дорога, трасса, ГИБДД, обман, мошенничество, уголовный кодекс
15 ноября 2019
218