Каких действий стоит избегать, чтобы не попасть в ДТП

Самым аварийно опасным маневром специалисты «Лаборатории умного вождения», собравшие данные у 20 000 автомобилей с телематическими датчиками, назвали боковые ускорения. Последние происходят при резких поворотах и перестроениях.
Итак, вероятность столкновения увеличивается в 5 раз при семи и более боковых ускорений на каждые 100 км. Драйверов, исполняющих эти маневры, оказалось всего 2% от общего числа участников исследования.
Резкие ускорения и торможения одинаково повышают риск аварий — в 2,5 раза.
Еще аналитики сделали одно важно открытие — превышение установленной скорости — не основная причина аварий. Только 5% респондентов нарушают это правило. Чтобы поднять вероятность столкновения в два раза нужно более 30 раз превысить скорость на 100 км пути. Таких злостных нарушителей оказалось 3%.
Четвертым опасным фактором, как ни странно, оказалось ночное — с десяти вечера до шести утра —вождение, увеличивающее риск ДТП в два раза. А людей, частенько передвигающихся на авто в темное время суток насчитали около 20%.
Кстати, недавно в ГИБДД назвали основные причины дорожных происшествий с летальным исходом: в 28% случаев — из-за выезда на «встречку», еще в 40% — из-за наездов на пешеходов.