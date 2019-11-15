Каких действий стоит избегать, чтобы не попасть в ДТП

Еще аналитики сделали одно важно открытие — превышение установленной скорости — не основная причина аварий. Только 5% респондентов нарушают это правило. Чтобы поднять вероятность столкновения в два раза нужно более 30 раз превысить скорость на 100 км пути. Таких злостных нарушителей оказалось 3%.

Четвертым опасным фактором, как ни странно, оказалось ночное — с десяти вечера до шести утра —вождение, увеличивающее риск ДТП в два раза. А людей, частенько передвигающихся на авто в темное время суток насчитали около 20%.

Кстати, недавно в ГИБДД назвали основные причины дорожных происшествий с летальным исходом: в 28% случаев — из-за выезда на «встречку», еще в 40% — из-за наездов на пешеходов.