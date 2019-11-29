Как «блондинки» убивают моторы с турбонаддувом

Один из особенно неприятных для турбины режимов, — когда водитель запускает двигатель и немедленно жмет педаль газа «в пол». Любой мотор гораздо дольше живет, когда его перед троганием с места прогревают. Однако в случае с наддувным агрегатом эта процедура является практически обязательной. Особенно зимой, когда самое замечательное синтетическое масло заметно густеет из-за мороза. Даже современные синтетические моторные смазки «на холодную» с большим трудом проходят через масляные каналы опорных подшипников турбины.
Однако «блондинку» подобные технические глупости, как правило, не интересуют. Села, завелась — борзо поехала! А то, что при этом где-то там в моторе подшипники турбины не справляются со своей задачей и ускоренно изнашиваются при повышенных оборотах и плохой смазке — да кого это волнует.
Причем, особенно страдают от «блондинистого» обращения самые современные машины с малообъемными турбомоторами именно зимой. В это время сильный мороз быстро охлаждает компактный алюминиевый блок цилиндров до температуры окружающей среды даже за время короткой стоянки.
Каждый «беспрогревный» вояж по магазинам-косметичкам-фитнесцентрам зимой будет наносить колоссальный ущерб системе наддува.
Не менее опасен другой «женский» прием вождения: в дорожной пробке давить резко на газ, а потом, продвинув машину вперед, сбрасывать обороты практически до холостых. Турбина в современных моторах начинает достаточно хорошо «дуть», раскручиваясь до приличных оборотов уже с 1700—2000 оборотов коленвала в минуту. А частота вращения ее крыльчатки при интенсивном «педалировании», как известно, достигает многих тысяч оборотов в секунду.
После резкого нажатия на «газ» с холостых, турбина быстро выходит на максимальные обороты, а мотор только-только переваливает через 2000. На них масляному насосу может недоставать производительности, необходимой для эффективной смазки подшипников турбины. В них из-за этого возникает масляное голодание, трение становится сухим — со всеми последующими бедами для узла.
Если постоянно ездить в режиме «тапка в пол — бросаем педаль газа», турбина быстренько выйдет из строя. А хозяйка авто с умершей турбиной пойдет к своему «спонсору» клянчить новую машину…