Как «блондинки» убивают моторы с турбонаддувом

turboremont36.ru
Все привыкли к клише о «женщине за рулем», создающей окружающим водителям кучу проблем и становящуюся порой зачинщицей аварии, что называется, на пустом месте. Однако еще большую опасность, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», многие дамы представляют для собственного транспортного средства.

Один из особенно неприятных для турбины режимов, — когда водитель запускает двигатель и немедленно жмет педаль газа «в пол». Любой мотор гораздо дольше живет, когда его перед троганием с места прогревают. Однако в случае с наддувным агрегатом эта процедура является практически обязательной. Особенно зимой, когда самое замечательное синтетическое масло заметно густеет из-за мороза. Даже современные синтетические моторные смазки «на холодную» с большим трудом проходят через масляные каналы опорных подшипников турбины.

Однако «блондинку» подобные технические глупости, как правило, не интересуют. Села, завелась — борзо поехала! А то, что при этом где-то там в моторе подшипники турбины не справляются со своей задачей и ускоренно изнашиваются при повышенных оборотах и плохой смазке — да кого это волнует.

Причем, особенно страдают от «блондинистого» обращения самые современные машины с малообъемными турбомоторами именно зимой. В это время сильный мороз быстро охлаждает компактный алюминиевый блок цилиндров до температуры окружающей среды даже за время короткой стоянки.

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Каждый «беспрогревный» вояж по магазинам-косметичкам-фитнесцентрам зимой будет наносить колоссальный ущерб системе наддува.

Не менее опасен другой «женский» прием вождения: в дорожной пробке давить резко на газ, а потом, продвинув машину вперед, сбрасывать обороты практически до холостых. Турбина в современных моторах начинает достаточно хорошо «дуть», раскручиваясь до приличных оборотов уже с 1700—2000 оборотов коленвала в минуту. А частота вращения ее крыльчатки при интенсивном «педалировании», как известно, достигает многих тысяч оборотов в секунду.

После резкого нажатия на «газ» с холостых, турбина быстро выходит на максимальные обороты, а мотор только-только переваливает через 2000. На них масляному насосу может недоставать производительности, необходимой для эффективной смазки подшипников турбины. В них из-за этого возникает масляное голодание, трение становится сухим — со всеми последующими бедами для узла.

Если постоянно ездить в режиме «тапка в пол — бросаем педаль газа», турбина быстренько выйдет из строя. А хозяйка авто с умершей турбиной пойдет к своему «спонсору» клянчить новую машину…

двигатель, ремонт, мототехника, моторное масло
30 ноября 2019
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