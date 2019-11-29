Как «блондинки» убивают моторы с турбонаддувом

Один из особенно неприятных для турбины режимов, — когда водитель запускает двигатель и немедленно жмет педаль газа «в пол». Любой мотор гораздо дольше живет, когда его перед троганием с места прогревают. Однако в случае с наддувным агрегатом эта процедура является практически обязательной. Особенно зимой, когда самое замечательное синтетическое масло заметно густеет из-за мороза. Даже современные синтетические моторные смазки «на холодную» с большим трудом проходят через масляные каналы опорных подшипников турбины.

Однако «блондинку» подобные технические глупости, как правило, не интересуют. Села, завелась — борзо поехала! А то, что при этом где-то там в моторе подшипники турбины не справляются со своей задачей и ускоренно изнашиваются при повышенных оборотах и плохой смазке — да кого это волнует.

Причем, особенно страдают от «блондинистого» обращения самые современные машины с малообъемными турбомоторами именно зимой. В это время сильный мороз быстро охлаждает компактный алюминиевый блок цилиндров до температуры окружающей среды даже за время короткой стоянки.