Какой «поворотник» правильно включать при выезде на полосу разгона

У съездов на МКАД обычно установлен знак 4.1.2 «Движение направо», согласно чему шофер был обязан включить не левый, а правый сигнал повторителя поворота. Включение же левого поворотника такие водители, как уже было сказано, традиционно объясняют тем, что хотят обозначить себя для следующего в попутном направлении основного потока. Но тут их тоже ждет разочарование — из-за отбойников никто не увидит, какой «поворотник» включен. А вот сам автомобиль виден прекрасно.

К тому же, разгонная полоса плавно вливается в тот же МКАД, и заканчивается знаком 5.15.5 «Конец полосы», а отделяющая ее сплошная линия становится прерывистой. Вот после этого знака и можно включить левый «поворотник», показав другим участникам движения ваше намерение перестроится ближе к центру автодороги.

Не придумывайте правила, смотрите на знаки и разметку. Иначе рискуете нарваться на штраф. В нашем случае, невключенный «поворотник» обернется водителю санкцией в 500 рублей.