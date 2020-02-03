Какой «поворотник» правильно включать при выезде на полосу разгона

Довольно часто можно наблюдать ситуацию, когда едущий по разгонной полосе автомобиль моргает левым повторителем поворота. Смысл его включения в том, чтобы показать потоку, в который он вклинивается, свой маневр. Мол, смотрите — я еду, перестраиваюсь, мигая левым «поворотником». Однако это не правильно. Но как тогда правильно?
Начнем с того, что п. 8.1 ПДД предписывает «перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления». А это значит, что водитель вроде бы все сделал верно (как минимум, «поворотник» он включил), если бы не одно «но».
У съездов на МКАД обычно установлен знак 4.1.2 «Движение направо», согласно чему шофер был обязан включить не левый, а правый сигнал повторителя поворота. Включение же левого поворотника такие водители, как уже было сказано, традиционно объясняют тем, что хотят обозначить себя для следующего в попутном направлении основного потока. Но тут их тоже ждет разочарование — из-за отбойников никто не увидит, какой «поворотник» включен. А вот сам автомобиль виден прекрасно.
К тому же, разгонная полоса плавно вливается в тот же МКАД, и заканчивается знаком 5.15.5 «Конец полосы», а отделяющая ее сплошная линия становится прерывистой. Вот после этого знака и можно включить левый «поворотник», показав другим участникам движения ваше намерение перестроится ближе к центру автодороги.
Не придумывайте правила, смотрите на знаки и разметку. Иначе рискуете нарваться на штраф. В нашем случае, невключенный «поворотник» обернется водителю санкцией в 500 рублей.