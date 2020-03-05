Зачем многие водители опускают свое кресло максимально низко

Одним из наиболее странных, но достаточно распространенных резонов для сидения практически «попой на асфальте», можно назвать своего рода водительское тщеславие.
ЛЮБИТЕЛЬ, ЗАПИСАВШИЙСЯ В ПРОФИ
Такие «рулевые» считают себя профи-драйверами, хотя только настоящий мастер рулевого колеса чувствует свою машину настолько хорошо, что ему даже не требуется видеть края ее кузова, чтобы без аварий маневрировать даже в самых стесненных условиях. Но считающий себя профи автолюбитель просто обязан ездить с креслом в нижнем положении. При всей детскости подобной мотивации, она, в конечном счете, полезна — регулярная тренировка «чувства габарита» своей машины еще никому не вредила.
Правда, в ходе нее даже самые профессиональные профессионалы в управлении легковушками время от времени цепляются бамперами за окружающую действительность — особенно если в какой-то момент отвлекаются от мониторов камер заднего вида или пропускают мимо ушей писк парктроника.
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ДИСКОМФОРТ
С другой стороны, в некоторых машинах водители даже среднего роста вынуждены опускать сиденья по совершенно прагматичным причинам. Бывает так, что при более высоких положениях кресла, рулевое колесо частично перекрывает им вид на панель приборов. И регулировками вылета и наклона «баранки» исправить это не представляется невозможным. Приходится сидеть низко просто в силу неудачной эргономики водительского места.
Есть еще один эргономический «косяк», который может вынудить шофера ездить с низкой посадкой. Случается, что у человека при высоком положении кресла бедра располагаются так неудачно относительно сидушки, что в нижних конечностях ухудшается кровообращение. Говоря по-простому — затекают ноги. И вот, чтобы уменьшить давление бедер на кромку сиденья, автомобилисту приходится опускать его максимально низко.
ТЕТЕФОБИЯ, ОДНАКО
Существует и чисто психологическая причина «прижаться задом к асфальту». Среди всех людей, не только водителей, достаточно распространена безобидная фобия, выражающаяся в появлении дискомфорта в низких помещениях. Понятно, что человека, по-настоящему страдающего тетефобией (боязнью низких потолков), в машину вообще не затащишь. Однако граждан, не склонных к столь резким реакциям на потолки, но старающихся иметь над своей макушкой максимально больше воздуха, вокруг нас все равно предостаточно. Они тоже старательно опускают кресло к полу авто.