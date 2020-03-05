Зачем многие водители опускают свое кресло максимально низко

MK
Как именно сидеть за рулем — вопрос, по большому счету, интимный. Все водители слышали рекомендации профессионалов на эту тему, однако настраивают свое сиденье каждый на свой вкус. Чем же руководствуются те из нас, кто предпочитает сидеть пониже, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Одним из наиболее странных, но достаточно распространенных резонов для сидения практически «попой на асфальте», можно назвать своего рода водительское тщеславие.

ЛЮБИТЕЛЬ, ЗАПИСАВШИЙСЯ В ПРОФИ

Такие «рулевые» считают себя профи-драйверами, хотя только настоящий мастер рулевого колеса чувствует свою машину настолько хорошо, что ему даже не требуется видеть края ее кузова, чтобы без аварий маневрировать даже в самых стесненных условиях. Но считающий себя профи автолюбитель просто обязан ездить с креслом в нижнем положении. При всей детскости подобной мотивации, она, в конечном счете, полезна — регулярная тренировка «чувства габарита» своей машины еще никому не вредила.

Правда, в ходе нее даже самые профессиональные профессионалы в управлении легковушками время от времени цепляются бамперами за окружающую действительность — особенно если в какой-то момент отвлекаются от мониторов камер заднего вида или пропускают мимо ушей писк парктроника.

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ДИСКОМФОРТ

С другой стороны, в некоторых машинах водители даже среднего роста вынуждены опускать сиденья по совершенно прагматичным причинам. Бывает так, что при более высоких положениях кресла, рулевое колесо частично перекрывает им вид на панель приборов. И регулировками вылета и наклона «баранки» исправить это не представляется невозможным. Приходится сидеть низко просто в силу неудачной эргономики водительского места.

volkswagen.ru

Есть еще один эргономический «косяк», который может вынудить шофера ездить с низкой посадкой. Случается, что у человека при высоком положении кресла бедра располагаются так неудачно относительно сидушки, что в нижних конечностях ухудшается кровообращение. Говоря по-простому — затекают ноги. И вот, чтобы уменьшить давление бедер на кромку сиденья, автомобилисту приходится опускать его максимально низко.

ТЕТЕФОБИЯ, ОДНАКО

Существует и чисто психологическая причина «прижаться задом к асфальту». Среди всех людей, не только водителей, достаточно распространена безобидная фобия, выражающаяся в появлении дискомфорта в низких помещениях. Понятно, что человека, по-настоящему страдающего тетефобией (боязнью низких потолков), в машину вообще не затащишь. Однако граждан, не склонных к столь резким реакциям на потолки, но старающихся иметь над своей макушкой максимально больше воздуха, вокруг нас все равно предостаточно. Они тоже старательно опускают кресло к полу авто.

безопасность дорожного движения
7 марта 2020
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