Зачем многие водители опускают свое кресло максимально низко

Одним из наиболее странных, но достаточно распространенных резонов для сидения практически «попой на асфальте», можно назвать своего рода водительское тщеславие.

ЛЮБИТЕЛЬ, ЗАПИСАВШИЙСЯ В ПРОФИ

Такие «рулевые» считают себя профи-драйверами, хотя только настоящий мастер рулевого колеса чувствует свою машину настолько хорошо, что ему даже не требуется видеть края ее кузова, чтобы без аварий маневрировать даже в самых стесненных условиях. Но считающий себя профи автолюбитель просто обязан ездить с креслом в нижнем положении. При всей детскости подобной мотивации, она, в конечном счете, полезна — регулярная тренировка «чувства габарита» своей машины еще никому не вредила.

Правда, в ходе нее даже самые профессиональные профессионалы в управлении легковушками время от времени цепляются бамперами за окружающую действительность — особенно если в какой-то момент отвлекаются от мониторов камер заднего вида или пропускают мимо ушей писк парктроника.

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ДИСКОМФОРТ

С другой стороны, в некоторых машинах водители даже среднего роста вынуждены опускать сиденья по совершенно прагматичным причинам. Бывает так, что при более высоких положениях кресла, рулевое колесо частично перекрывает им вид на панель приборов. И регулировками вылета и наклона «баранки» исправить это не представляется невозможным. Приходится сидеть низко просто в силу неудачной эргономики водительского места.