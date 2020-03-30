Непростительные ошибки, которые совершают даже опытные водители во время ночной езды

Утром, днем и вечером автомагистрали сильно загружены, а то и вовсе простаивают в пробках. В свою очередь это провоцирует всплеск мелких ДТП, случающихся, в большей степени из-за невнимательности водителей, которые, вместо того, чтобы смотреть на дорогу, достают мобильники, лезут в чатики и прочие «инстаграмчики».
Ночью же машин на дорогах становится меньше, а скорость потока увеличивается в несколько раз. Если поездки короткие и в черте города, то из-за тотального освещения дорог риск попасть в аварию небольшой. А вот на загородных трассах шансы попасть в ДТП в темное время суток сильно вырастают.
Ззагородные трассы часто не освещены, скорость движения на них больше, чем в городе, но главное — отсутствие машин расслабляет бдительность водителей.
Впрочем, у опытных автомобилистов есть несколько правил, соблюдая которые легко минимизировать все риски ночной езды.
Так, например, ночью дистанцию до впереди идущего автомобиля лучше увеличить. Это нужно для того, чтобы тормозной путь вашей машины, не превышал видимую в свете фар часть дороги. Так вы перестрахуетесь, если вдруг окажется, что у переднего транспортного средства не работают стоп-сигналы. Да и вообще, случись чего, у вас всегда будет запас для маневра или экстренного торможения.
Уснуть за рулем — легко! Монотонность вида, темнота и физиология человека в дальнем ночном переезде могут сыграть злую шутку. Причем еще задолго до того, как уснуть, уставший водитель рискует попасть в ДТП, потому как его бдительность и способность мозга реагировать на стремительное развитие событий притупляются.
Поэтому ночью, при хорошем самочувствии и условии, что накануне хорошо выспались, нужно ехать не более 4,5 часов. Затем, сделать обязательную остановку на разминку и отдых от 15 до 45 минут. Если же ощущение, что вот-вот уснете, не покидает вас, то нужно остановиться на освещенном и специально отведенном для этого участке дроге, и вздремнуть.
Помните: накануне поездки лучше всего лечь спать, и встать пораньше, чем не ложиться совсем.
Еще один бич ночных дорог — водители, которые постоянно забывают переключить свет с дальнего на ближний, когда на горизонте появляется встречный автомобиль. Ослепить вас могут внезапно — например, при выезде из-за пригорка. В этом случае необходимо включить «аварийку» и аккуратно начать притормаживать, не меняя направления движения. Эффект «слепоты» продлиться недолго — всего несколько секунд. Но если не предпринять контрмеры, последствия беспечности одного водителя могут быть печальными для другого.
Помните, что автомобиль — это не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности. Всякий раз, садясь за руль, здраво оценивайте свои силы и навыки. И без необходимости не отправляйтесь в дальние поездки в темное время суток.