Непростительные ошибки, которые совершают даже опытные водители во время ночной езды

Утром, днем и вечером автомагистрали сильно загружены, а то и вовсе простаивают в пробках. В свою очередь это провоцирует всплеск мелких ДТП, случающихся, в большей степени из-за невнимательности водителей, которые, вместо того, чтобы смотреть на дорогу, достают мобильники, лезут в чатики и прочие «инстаграмчики».

Ночью же машин на дорогах становится меньше, а скорость потока увеличивается в несколько раз. Если поездки короткие и в черте города, то из-за тотального освещения дорог риск попасть в аварию небольшой. А вот на загородных трассах шансы попасть в ДТП в темное время суток сильно вырастают.

Ззагородные трассы часто не освещены, скорость движения на них больше, чем в городе, но главное — отсутствие машин расслабляет бдительность водителей.

Впрочем, у опытных автомобилистов есть несколько правил, соблюдая которые легко минимизировать все риски ночной езды.

Так, например, ночью дистанцию до впереди идущего автомобиля лучше увеличить. Это нужно для того, чтобы тормозной путь вашей машины, не превышал видимую в свете фар часть дороги. Так вы перестрахуетесь, если вдруг окажется, что у переднего транспортного средства не работают стоп-сигналы. Да и вообще, случись чего, у вас всегда будет запас для маневра или экстренного торможения.