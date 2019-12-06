Что делать, если ночью перегорели фары, а ехать нужно

Да, в жизни бывает всякое, и может случиться так, что головная оптика откажет прямо во время движения. Как поступить в такой ситуации, чтобы не встречать рассвет посреди пустынной и неосвещенной трассы?

В первую очередь, включите аварийную сигнализацию и остановитесь на обочине. Затем проверьте, работают ли дневные ходовые огни, габариты и противотуманки. Если да — активируйте все из доступного и, не выключая «аварийки», потихоньку начинайте движение в правом ряду.

Согласно ст. 12.20 КоАП РФ «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки», штраф за движение без включенной светотехники составляет 500 рублей.

Если же ни одна лампочка не горит, то на помощь может прийти фонарь. Закрепите ваш «прожектор» на капоте, бампере или решетке радиатора подручными средствами. На худой конец, отдайте его пассажиру — пусть светит вперед. Также сзади — на полке под стеклом — нужно установить знак аварийной остановки. Он будет отражать свет нагоняющих машин. По крайней мере, это убережет вас от удара в корму.