Что делать, если ваш автомобиль заперли на стоянке, не оставив записку

Да, если есть время, стоит немного подождать, чтобы прямо в лицо бестолкового шофера высказать свое «фи» и напомнить ему об элементарных правилах сосуществования людей в условиях мегаполиса. Когда ожидание затянулось, можно аккуратно пнуть автомобиль наглеца в колесо, чтобы сработала сигнализация. Если не помогает, то попытаться раскачать машину, но без фанатизма. Все-таки за порчу чужого имущества в России предусмотрено наказание.

Но коли на звуки сигнализации к месту инцидента так никто и не вышел, осмотрете ее лобовое стекло. Возможно, под ним есть датчик противоугонной системы с обратной связью, постучав по которому несколько раз, можно активировать вибрацию или звуковые сигналы на брелоке в кармане возмутителя вашего спокойствия. Обычно такие датчики размещаются в одном из углов ветрового стекла. Опять не помогло, а ваше терпение лопнуло, используем более радикальные меры.