Турбомоторы на бюджетных авто: плюс или минус

Турбодвижки пришли в массовый автопром из автоспорта, где расход топлива и ресурс агрегата неважен. На первое место тут выходит показатель крутящего момента. И вдруг европейцы массово начали внедрять их в серийное производство, устанавливая на гражданские машины. Причина проста.
Рискованный ход
В Старом свете началась борьба за экологию, были введены — и все ужесточаются — нормы по чистоте выхлопа, поднялись налоги для кубатурных «атмосферников». Вот турбодвигатели и пришлись ко двору. Но не все, а лишь малообъемные. Дело в том, что турбина позволяет «снять» с малого объема ту же мощность, что и с многолитрового агрегата. При этом наддувный мотор много легче, да и топлива потребляет меньше.
Однако в России к турбонаддуву до сих пор относятся с опаской. И на это есть свои основания. Раньше турбины часто выходили из строя и начинали «гнать» масло. Были и конструктивные просчеты разработчиков. Скажем, интеркулер на иных машинах располагали так, что он быстро забивался грязью, потому и без того теплонагруженный двигатель перегревался.
За годы поисков инженеры подняли ресурс турбодвигателей. Тем не менее, до сих пор существует устойчивое мнение, что наддувный мотор менее надежен, нежели атмосферник, потому как работает в более суровых условиях. Дело в том, что теперь инженеры заранее закладывают в турбовый движок солидный запас прочности, так что его ресурс зачастую не уступает атмосфернику. Дорабатывают системы охлаждения, дабы свести к минимуму риск перегрева. Наконец, ставят турботаймеры, чем серьезно увеличивают срок службы турбины. В результате надежность наддувных моторов существенно выросла. Скажем, механический приводной нагнетатель вообще «убить» трудно. Вот поэтому, производители и предлагают нашим покупателям машины с наддувными движками. Одна из них, пожалуй, самая ожидаемая новинка прошлого года — Renault Arkana. Давайте разберемся, что за мотор работает под ее капотом.
Проверено: мин нет
Двигатель TCе150 — совместная разработка Renault и Daimler AG. Его ставят на многие модели, в том числе те, которые у нас не представлены. Скажем, Renault устанавливает TСе150 на Megane, компактвэн Scenic и кроссовер Kadjar. А в Бразилии движок отлично прижился на новом Renault Duster. Дружественный Nissan определил его кроссоверу Qashqai. Кстати, напомним, что российский SUV довольно сильно отличается от европейского. Ну, а как же «премиалы»? Mercedes-Benz использует агрегат в моделях CLA, а также A- и B-классов.
При проектировании мотора французы и немцы разделили затраты. Первые разрабатывали блок цилиндров и шатунно-поршневую группу, а вторые конструировали головку блока цилиндров. Сам блок изготовили из алюминиевого сплава, а головку блока сделали треугольной формы. В итоге мотор получился легким и компактным. А вот система непосредственного впрыска (его дозировка и оптимизация процессов сгорания) — технологии Mercedes-Benz. Не секрет, что немцы в этом деле — впереди планеты всей. Конечно же, инженеры проводили множество тестов этого агрегата на надежность. Причем, как немцы, так и французы. Дело в том, что какие-то требования жестче у Daimler, а какие-то у Renault. В результате такой двойной проверки получился довольно удачный агрегат.
Уходим в отрыв
Arkana — кросс-купе, а не суперкар, потому оптимальной рабочей зоной инженеры увидели зону средних оборотов. Что, к тому же, повышает ресурс, ведь не надо каждый раз загонять стрелку тахометра до красна и излишне нагружать мотор. В итоге «полка» крутящего момента от 1700 до 3400 об/мин дарит и резвый старт, и возможность без проблем обогнать фуру на трассе. А эффект турбоямы сглаживает, фактически сводя на нет, электронно-управляемый перепускной клапан с электрическим приводом.
И все это, разумеется, очень хорошо. Но главный вопрос, который беспокоит каждого водителя, особенно российского — это ресурс мотора. Мы, экспернты портала «АвтоВзгляд» не раз брали на тест «Аркану» и готовы сказать, что его «малообъемник» выхаживает столько же сколько и всем известный двухлитровый атмосферный мотор. Поэтому волноваться не о чем.
Однажды сравнив две «Арканы», с турбодвижком и атмосферным мотором, можем с уверенностью заявить, что турбодвигатель дарит гораздо больше удовольствия за рулем. При этом у него ниже расход топлива и, как мы уже сказали, сопоставимый ресурс. А значит, не надо бояться наддувных моторов. Теперь это не кот в мешке, а надежный и проверенный временем агрегат.