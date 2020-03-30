Турбомоторы на бюджетных авто: плюс или минус

Турбодвижки пришли в массовый автопром из автоспорта, где расход топлива и ресурс агрегата неважен. На первое место тут выходит показатель крутящего момента. И вдруг европейцы массово начали внедрять их в серийное производство, устанавливая на гражданские машины. Причина проста.

Рискованный ход

В Старом свете началась борьба за экологию, были введены — и все ужесточаются — нормы по чистоте выхлопа, поднялись налоги для кубатурных «атмосферников». Вот турбодвигатели и пришлись ко двору. Но не все, а лишь малообъемные. Дело в том, что турбина позволяет «снять» с малого объема ту же мощность, что и с многолитрового агрегата. При этом наддувный мотор много легче, да и топлива потребляет меньше.

Однако в России к турбонаддуву до сих пор относятся с опаской. И на это есть свои основания. Раньше турбины часто выходили из строя и начинали «гнать» масло. Были и конструктивные просчеты разработчиков. Скажем, интеркулер на иных машинах располагали так, что он быстро забивался грязью, потому и без того теплонагруженный двигатель перегревался.