Турбомоторы на бюджетных авто: плюс или минус

Фото: Renault
Малообъемные наддувные моторы весьма популярны в Европе, но вот в России к ним относятся настороженно. Считается, что такие двигатели капризны, ненадежны и требуют дорогого обслуживания. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, так ли это на самом деле.

Турбодвижки пришли в массовый автопром из автоспорта, где расход топлива и ресурс агрегата неважен. На первое место тут выходит показатель крутящего момента. И вдруг европейцы массово начали внедрять их в серийное производство, устанавливая на гражданские машины. Причина проста.

Рискованный ход

В Старом свете началась борьба за экологию, были введены — и все ужесточаются — нормы по чистоте выхлопа, поднялись налоги для кубатурных «атмосферников». Вот турбодвигатели и пришлись ко двору. Но не все, а лишь малообъемные. Дело в том, что турбина позволяет «снять» с малого объема ту же мощность, что и с многолитрового агрегата. При этом наддувный мотор много легче, да и топлива потребляет меньше.

Однако в России к турбонаддуву до сих пор относятся с опаской. И на это есть свои основания. Раньше турбины часто выходили из строя и начинали «гнать» масло. Были и конструктивные просчеты разработчиков. Скажем, интеркулер на иных машинах располагали так, что он быстро забивался грязью, потому и без того теплонагруженный двигатель перегревался.

Фото: Renault

За годы поисков инженеры подняли ресурс турбодвигателей. Тем не менее, до сих пор существует устойчивое мнение, что наддувный мотор менее надежен, нежели атмосферник, потому как работает в более суровых условиях. Дело в том, что теперь инженеры заранее закладывают в турбовый движок солидный запас прочности, так что его ресурс зачастую не уступает атмосфернику. Дорабатывают системы охлаждения, дабы свести к минимуму риск перегрева. Наконец, ставят турботаймеры, чем серьезно увеличивают срок службы турбины. В результате надежность наддувных моторов существенно выросла. Скажем, механический приводной нагнетатель вообще «убить» трудно. Вот поэтому, производители и предлагают нашим покупателям машины с наддувными движками. Одна из них, пожалуй, самая ожидаемая новинка прошлого года — Renault Arkana. Давайте разберемся, что за мотор работает под ее капотом.

Фото: Renault

Проверено: мин нет

Двигатель TCе150 — совместная разработка Renault и Daimler AG. Его ставят на многие модели, в том числе те, которые у нас не представлены. Скажем, Renault устанавливает TСе150 на Megane, компактвэн Scenic и кроссовер Kadjar. А в Бразилии движок отлично прижился на новом Renault Duster. Дружественный Nissan определил его кроссоверу Qashqai. Кстати, напомним, что российский SUV довольно сильно отличается от европейского. Ну, а как же «премиалы»? Mercedes-Benz использует агрегат в моделях CLA, а также A- и B-классов.

При проектировании мотора французы и немцы разделили затраты. Первые разрабатывали блок цилиндров и шатунно-поршневую группу, а вторые конструировали головку блока цилиндров. Сам блок изготовили из алюминиевого сплава, а головку блока сделали треугольной формы. В итоге мотор получился легким и компактным. А вот система непосредственного впрыска (его дозировка и оптимизация процессов сгорания) — технологии Mercedes-Benz. Не секрет, что немцы в этом деле — впереди планеты всей. Конечно же, инженеры проводили множество тестов этого агрегата на надежность. Причем, как немцы, так и французы. Дело в том, что какие-то требования жестче у Daimler, а какие-то у Renault. В результате такой двойной проверки получился довольно удачный агрегат.

Фото: Renault

Уходим в отрыв

Arkana — кросс-купе, а не суперкар, потому оптимальной рабочей зоной инженеры увидели зону средних оборотов. Что, к тому же, повышает ресурс, ведь не надо каждый раз загонять стрелку тахометра до красна и излишне нагружать мотор. В итоге «полка» крутящего момента от 1700 до 3400 об/мин дарит и резвый старт, и возможность без проблем обогнать фуру на трассе. А эффект турбоямы сглаживает, фактически сводя на нет, электронно-управляемый перепускной клапан с электрическим приводом.

И все это, разумеется, очень хорошо. Но главный вопрос, который беспокоит каждого водителя, особенно российского — это ресурс мотора. Мы, экспернты портала «АвтоВзгляд» не раз брали на тест «Аркану» и готовы сказать, что его «малообъемник» выхаживает столько же сколько и всем известный двухлитровый атмосферный мотор. Поэтому волноваться не о чем.

Однажды сравнив две «Арканы», с турбодвижком и атмосферным мотором, можем с уверенностью заявить, что турбодвигатель дарит гораздо больше удовольствия за рулем. При этом у него ниже расход топлива и, как мы уже сказали, сопоставимый ресурс. А значит, не надо бояться наддувных моторов. Теперь это не кот в мешке, а надежный и проверенный временем агрегат.

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3 апреля 2020
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