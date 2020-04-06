Как своими руками сделать антисептик, чтобы безопасно ездить в автомобиле и другом транспорте

С введением карантина и ограничительных мер по свободному перемещению граждан, жизнь в городах не остановилась. Людям, застрявшим дома, необходима еда и медикаменты; кому-то работодатель запретил не посещать работу; а для кого-то автомобиль — и есть работа.
Ситуация накаляется каждый день, и в этих, постоянно меняющихся условиях все мы должны суметь перестроиться и приспособиться к новым реалиям. Те, кто идут на риск по принуждению или необходимости, вынужденно пользуясь транспортом, должны знать, что есть способы защитить себя и своих близких независимо от того, есть ли в аптеках средства гигиены и дезинфекции.
Все эти антисептирующие средства легко готовятся в домашних условиях. Для этого вам понадобится ⅔ стакана спирта, самогона, водки; ⅓ очищенного геля из листьев любимого всеми бабушками растения Алое Вера (можно разрезать листья и собрать гель ложкой, а можно приобрести в аптеке) и эфирное масло из мяты, чайного дерева, зеленого чая, корицы, гвоздики или лаванды, которые не только придадут аромат вашему средству, но и усилят его антисептические свойства.
Затем, необходимо смешать Алое Вера и спирт в миске, получив однородный состав, текучесть и плотность которого регулируется большей пропорцией спирта, либо, если нужно погуще, Алое. После этого нужно добавить эфирное масло.
Добавлять необходимо по капле, тщательно перемешивая состав и аккуратно нюхая его, чтобы понять, нравится запах или нет. Перебарщивать с маслом не стоит — смесь будет не пахнуть, а вонять.
Когда состав готов и на ваш вкус приятно пахнет, его можно перелить в небольшие пузырьки от шампуней или крема. Если средства приготовлено много, его можно хранить в холодильнике и использовать по мере необходимости.
Напомним, что не стоит пренебрегать дезинфекцией дверных ручек в автомобиле, а также рулевого колеса, рычага коробки передач и пластиковых элементов, с которыми чаще всего приходится контактировать.