Как своими руками сделать антисептик, чтобы безопасно ездить в автомобиле и другом транспорте

С введением карантина и ограничительных мер по свободному перемещению граждан, жизнь в городах не остановилась. Людям, застрявшим дома, необходима еда и медикаменты; кому-то работодатель запретил не посещать работу; а для кого-то автомобиль — и есть работа.

Ситуация накаляется каждый день, и в этих, постоянно меняющихся условиях все мы должны суметь перестроиться и приспособиться к новым реалиям. Те, кто идут на риск по принуждению или необходимости, вынужденно пользуясь транспортом, должны знать, что есть способы защитить себя и своих близких независимо от того, есть ли в аптеках средства гигиены и дезинфекции.

Все эти антисептирующие средства легко готовятся в домашних условиях. Для этого вам понадобится ⅔ стакана спирта, самогона, водки; ⅓ очищенного геля из листьев любимого всеми бабушками растения Алое Вера (можно разрезать листья и собрать гель ложкой, а можно приобрести в аптеке) и эфирное масло из мяты, чайного дерева, зеленого чая, корицы, гвоздики или лаванды, которые не только придадут аромат вашему средству, но и усилят его антисептические свойства.