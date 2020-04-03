Столичные эвакуаторщики придумали, как вынудить граждан нарушать режим самоизоляции

Эвакуаторщики, лишившись поживы в привычных местах, где водители регулярно бросают свои авто под запрещающими знаками «на минутку», надеясь успеть сделать свои срочные дела, стали уделять пристальное внимание автомобилям, припаркованным, на первый взгляд, по всем правилам, но все-таки с незначительными от них отступлениями. А что им остается делать, если из-за угрозы коронавируса машин на улицах практически не осталось (столичный трафик рухнул на 86%)?
Так, у одной столичной семьи, ушедшей в глухую самоизоляцию, авто стояло в парковочном кармане, левыми колесами чуть заехав на тротуар. Неделю транспортное средство никому не мешало, пока оголодавшие без реальной работы эвакуаторщики распознали в такой парковке нарушение ч.6 ст. 12.19 «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и не «приняли» его на спецстоянку.
В итоге, чтобы вызволить из «автотюрьмы» свою ласточку, ее владельцам пришлось посетить и ГИБДД, и собственно спецстоянку, и, разумеется, неоднократно воспользоваться общественным транспортом. То есть подчиненные главы Дептранса мало того, что сами — не будучи спецслужбой — нарушают карантин, так еще и заставляют это делать законопослушных граждан. Интересно, как подобная деятельность коррелируется с заявлением Президента РФ о том, что «абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей»?
Об антисоциальной составляющей подобных «эвакуационных работ» и говорить не приходится. Сегодня, когда реальная угроза распространения коронавируса переплетается с истерическими и даже паническими настроениями в обществе, ею вызванными, любые действия, их провоцирующие, нужно признать преступными. Ведь признали же таковыми распространение фейковых новостей и сообщений о пандемии…
И если возвратиться к деятельности АМПП и прочих МАДИ в столице, то против нее высказались даже депутаты Госдумы, отправив соответствующие обращение премьер-министру Мишустину и мэру Собянину. Но эти господа его, похоже, не заметели, продолжая тем самым нагнетать обстановку.
Впрочем, в описываемом случае все разрешилось относительно благополучно, если не считать того факта, что выручая свой автомобиль его владельцы могли подцепить инфекцию. А так на их сторону встала, вы не поверите, ГИБДД! Соответствующее подразделение автоинспекции признало эвакуацию неправомерной и распорядилось «освободить» машину без штрафа.
– Эх, чаще бы такие истории заканчивались также хорошо, — написала в своем посте на ФБ активистка движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова. — Хотя в данном случае понятие «хорошо» весьма относительно. Заметьте, люди ничего не нарушили, что признали в ГИБДД, соблюдали режим карантина, но были вынуждены, благодаря ликсутовским конокрадам выйти из дома, подвергнув риску себя и детей, мотаться по ведомствам, доказывая свою невиновность и забирать машину на штрафстоянке. Не избыточны ли такие меры в борьбе с парковочными нарушителями? Мне кажется, что ответ очевиден. Ну а вы — будьте бдительны! Карантин — совсем не повод для г-на Ликсутова не взимать с вас штрафы и не превращать существующий ад в еще больший ад…
Одним словом, пока возможность эвакуация вашего вроде бы и правильно припаркованного у собственного подъезда автомобиля сохраняется, портал «АвтоВзгляд» советует лишний раз убедиться, что это действительно так…