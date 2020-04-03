Столичные эвакуаторщики придумали, как вынудить граждан нарушать режим самоизоляции

Эвакуаторщики, лишившись поживы в привычных местах, где водители регулярно бросают свои авто под запрещающими знаками «на минутку», надеясь успеть сделать свои срочные дела, стали уделять пристальное внимание автомобилям, припаркованным, на первый взгляд, по всем правилам, но все-таки с незначительными от них отступлениями. А что им остается делать, если из-за угрозы коронавируса машин на улицах практически не осталось (столичный трафик рухнул на 86%)?

Так, у одной столичной семьи, ушедшей в глухую самоизоляцию, авто стояло в парковочном кармане, левыми колесами чуть заехав на тротуар. Неделю транспортное средство никому не мешало, пока оголодавшие без реальной работы эвакуаторщики распознали в такой парковке нарушение ч.6 ст. 12.19 «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» и не «приняли» его на спецстоянку.

В итоге, чтобы вызволить из «автотюрьмы» свою ласточку, ее владельцам пришлось посетить и ГИБДД, и собственно спецстоянку, и, разумеется, неоднократно воспользоваться общественным транспортом. То есть подчиненные главы Дептранса мало того, что сами — не будучи спецслужбой — нарушают карантин, так еще и заставляют это делать законопослушных граждан. Интересно, как подобная деятельность коррелируется с заявлением Президента РФ о том, что «абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей»?