Кто будет платить, если на ходу в машину прилетело чужое колесо

Страшный сон любого водителя: оторвавшееся колесо от впереди идущей машины с огромной скоростью летит навстречу его автомобиля. Ситуация практически неуправляемая. Одинокое тяжелое колесо может легко поменять направление, задев любое препятствие, а то и вовсе начать скакать, угрожая приземлиться прямиком на крышу и лобовое стекло мчащихся в потоке автомобилей. Кто виноват и что делать, если вы попали в такую историю?
Подобные аварии и просты, и сложны одновременно. Впрочем, как всегда все зависит от причин их возникновения. Некоторые точки над «и» расставляет п. 9. ПДД, который обязывает водителя следить за технической исправностью транспортного средства и проверять ее перед каждым выездом. Иными словами, если водитель прозевал или проигнорировал неисправность, то вся вина ложиться на него и его страховую компанию.
А что если водитель не хочет признавать свою вину? Тогда поможет обращение к экспертам, которые разберут автомобиль по винтикам, выяснят причину отделения колеса и огласят свой вердикт, от которого уже не отделаться и который безоговорочно примет суд. Причем оплата услуг эксперта ляжет на плечи виновника ДТП. Впрочем, как правило, разбирательство подобных дел проходит в рамках страховых компаний.
Однако бывают случаи, когда водитель автомобиля, оставшегося без колеса, настаивает на версии, что виноваты сотрудники шиномонтажа. И такое тоже случается сплошь и рядом. Далеко не всегда сотрудники СТО используют специальный инструмент для затягивания колесных болтов. Тогда вместо динамометрического ключа или специализированного гайковерта, они используют обычный ключ «балонник» и затягивают гайки просто до скрипа, что тоже плохо. А уж когда на шиномонтаже сезонный аврал, то не закрутить пару болтов в суете — плевое дело. Но и это тоже не ваши проблемы.
Прежде всего, следует оформить ДТП и потребовать возмещение ущерба со страховой компании виновника. А вот он, если уверен, что виноваты работники сервиса или шиномонтажа, вправе привлечь к ответственности СТО, на котором они работают. Если дирекция сервиса не согласна с обвинением, то она должна провести экспертизу за свой счет, по результатам которой и даст свой ответ. Ежели после экспертизы водитель получил отрицательный ответ, то самое время изучить заключение экспертов и отправляться в суд.
Стоит помнить: в случае, когда суд не признает вину автосервиса, то затраты по экспертизе и прочие судебные расходы лягут на водителя. Ну и главное, нужно быть готовым к тому, что все это займет время и придется потратить свои нервы.
Однако если в споре со станцией технического обслуживания водитель докажет, что колесо отвалилось из-за халатности механиков, то усилия будут компенсированы финансово. Впрочем, куда проще всякий раз контролировать исправность своего транспортного средства, проверять перед поездкой колесные болты, давление в шинах, работу фар, рулевого управления и тормозов. Это избавит от неприятностей и сохранит толщину вашего кошелька.