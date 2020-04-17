Кто будет платить, если на ходу в машину прилетело чужое колесо

Прежде всего, следует оформить ДТП и потребовать возмещение ущерба со страховой компании виновника. А вот он, если уверен, что виноваты работники сервиса или шиномонтажа, вправе привлечь к ответственности СТО, на котором они работают. Если дирекция сервиса не согласна с обвинением, то она должна провести экспертизу за свой счет, по результатам которой и даст свой ответ. Ежели после экспертизы водитель получил отрицательный ответ, то самое время изучить заключение экспертов и отправляться в суд.

Стоит помнить: в случае, когда суд не признает вину автосервиса, то затраты по экспертизе и прочие судебные расходы лягут на водителя. Ну и главное, нужно быть готовым к тому, что все это займет время и придется потратить свои нервы.

Однако если в споре со станцией технического обслуживания водитель докажет, что колесо отвалилось из-за халатности механиков, то усилия будут компенсированы финансово. Впрочем, куда проще всякий раз контролировать исправность своего транспортного средства, проверять перед поездкой колесные болты, давление в шинах, работу фар, рулевого управления и тормозов. Это избавит от неприятностей и сохранит толщину вашего кошелька.