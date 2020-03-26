Какие ключи и домкрат лучше всего подойдут для быстрой замены колеса

Чтобы поменять пробитое колесо с минимальными затратами времени, сил и нервов, лучше запастись надежным инструментом. Подготовка, как говорится — первый шаг к решению проблемы.
Прежде всего, стоит обратить внимание на домкрат. В штатные комплекты инструментов для большинства автомобилей кладут винтовой ромбический. Он легкий, и занимает относительно мало места. Это из плюсов, но и минусов у него предостаточно.
Для работы с этим механизмом подойдет только идеально ровное дорожное покрытие. У него очень небольшая площадь опоры, и на рыхлой земле она будет уходить в грунт. На наклонной же поверхности велик риск того, что машина с него упадет.
Удобнее и безопаснее пользоваться подкатным гидравлическим домкратом, правильно подобранным по весу и высоте дорожного просвета авто. Здесь три основных минуса — небюджетный ценник и вес самого устройства, кроме того, такой домкрат занимает больше места.
В качестве баллонного ключа удобно использовать шарнирный вороток с длинной ручкой. Известно, чем длиннее рычаг, тем легче открутить прикипевшую или перетянутую гайку. Он не дешев, но как показывает практика, надежен, и сделан из прочных сплавов.
Конечно, баллонник от отцовского «Москвича» тоже довольно прочен — не поспоришь, но рукоять у него сильно короче. Если есть свободные средства, то можно приобрести динамометрический ключ, чтобы затягивать болты именно с тем усилием, которое рекомендует производитель.
К ключу подбирается шестигранная головка, особенно тщательно нужно подойти к вопросу владельцам автомобиля с литыми дисками. У последних — глубокие колодцы вокруг гайки, которые бывают разного диаметра. И первая попавшаяся «голова» рискует просто не влезть. В магазине могут предложить якобы более удобную многогранную головку. Покупать ее не стоит, так как на прикипевшей гайке можно просто «слизнуть» грани.
Отдельно стоит упомянуть секретки. Некачественные «секретные» болты имеют свойство ломаться, как и ключи к ним. А последние, бывает, еще и теряются. Причем такие случаи нередки. И даже использование фирменного крепежа не гарантирует защиты от долгих и мучительных попыток извлечь сломавшуюся гайку. С проблемой справятся на хорошем сервисе, но не на каждом возьмутся за такую работу. В результате — минус деньги, время и нервы.
Однако даже баллонником с длинной рукояткой легко открутить прикипевшую гайку удается далеко не всегда. Первым помощником в этом деле выступает проникающая смазка, в народе известная, как «жидкий ключ». Нужно обильно залить закисшую гайку и некоторое время подождать. В общем, действовать согласно инструкции на баллончике.
Если ни «жидкий ключ», ни удлиненный трубой баллонник не помогают, наступает время пустить в дело «тяжелую артиллерию» — портативную газовую горелку. Греть крепеж следует крайне аккуратно, чтобы не испортить декоративное покрытие диска. Конечно, нужно учитывать элементарные правила безопасности и, к примеру, не использовать горелку на площадке заправочной станции.
Не забывайте о том, что срывать прикипевшие гайки нужно на неподдомкраченной машине.
Кстати, головку лучше подпереть снизу, чтобы все прилагаемое усилие шло на вращение. Для этой цели вполне может подойти тот самый подкатной домкрат.