Какие ключи и домкрат лучше всего подойдут для быстрой замены колеса

Для работы с этим механизмом подойдет только идеально ровное дорожное покрытие. У него очень небольшая площадь опоры, и на рыхлой земле она будет уходить в грунт. На наклонной же поверхности велик риск того, что машина с него упадет.

Удобнее и безопаснее пользоваться подкатным гидравлическим домкратом, правильно подобранным по весу и высоте дорожного просвета авто. Здесь три основных минуса — небюджетный ценник и вес самого устройства, кроме того, такой домкрат занимает больше места.

В качестве баллонного ключа удобно использовать шарнирный вороток с длинной ручкой. Известно, чем длиннее рычаг, тем легче открутить прикипевшую или перетянутую гайку. Он не дешев, но как показывает практика, надежен, и сделан из прочных сплавов.

Конечно, баллонник от отцовского «Москвича» тоже довольно прочен — не поспоришь, но рукоять у него сильно короче. Если есть свободные средства, то можно приобрести динамометрический ключ, чтобы затягивать болты именно с тем усилием, которое рекомендует производитель.