Почему автомобиль сносит с дороги от порыва ветра или после разъезда с грузовиком

Боковой ветер может довести до серьезной аварии. Недаром, скажем, в Норвегии при въездах на мосты стоят специальные знаки. При сильном ветре они предписывают переезжать мост только парами, то есть по две машины. Если одну сдует с моста, водитель второго автомобиля сможет вызвать спасателей.

У каждой машины есть так называемая парусность. Выражение «большая парусность транспортного средства» означает, что у автомобиля приличная площадь вертикальных поверхностей. За примером далеко ходить не надо. Скажем, лист фанеры нести против ветра легче ребром, чем стороной. Ведь в последнем случае может и сдуть. Вот поэтому крупный внедорожник или грузовик в боковой ветер «мотает» сильнее, чем компактный седан.

Однако «мотать» может и небольшую машину, такую, скажем, как Suzuki Jimny: оба поколения этого «японца» этим славились. Дело тут не только в форме кузова, но и в конструкции подвески. У внедорожника она длинноходная и мягкая. Вот и раскачивает такой автомобиль, как тополь на ветру, особенно на скоростях за 90 км/ч. Похожая проблема есть и у Land Cruiser 200.