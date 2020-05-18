Какие проблемы может подкинуть недорогой подержанный универсал LADA Largus

LADA Largus, то есть лицензионная Dacia Logan MCV, довольно ликвидный автомобиль на российском рынке, да и предложений этих универсалов масса. Скажем, за 300 000 рублей можно купить автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 130 000 км. Теперь разберемся, стоит ли это делать и какие у модели есть слабые места.
Кузов
Лакокрасочное покрытие довольно крепкое, так что даже 6—8 летний автомобиль внешне выглядит весьма пристойно. Однако за его состоянием надо следить. Если вовремя не обработать антикором сколы, в них могут появиться очаги коррозии.
При осмотре автомобиля уделите внимание и электрике. Частая проблема у этих машин — «перелом» проводов задней левой распашной двери. В зависимости от того, какие провода переломились, появляются и неисправности. Скажем, может перестать работать «дворник» на задней двери или обогрев заднего стекла.
Двигатель
Вначале на Largus ставили 1.6-литровые французские моторы Renault — К7М (86 л. с.) и К4М (86 л. с.). Оба двигателя оказались довольно надежны. Они без проблем «переваривают» не слишком качественный бензин и способны пройти без капремонта 350 000—400 000 км. Но слабые места у них все же есть. Это периодически текущие сальники коленвала и лопающийся расширительный бачок системы охлаждения.
В 2017 году Largus получил тольяттинские агрегаты ВАЗ-11189 (87 л. с.) и ВАЗ-21129 (106 л. с.). Их главные проблемы — в качестве комплектующих (скажем, водяных насосов и приводных ремней).
Ходовая часть
Слабые места в подвеске — это опоры рычагов и рулевые наконечники, которые «ходят» примерно 50 000 км. На 100 000 км не выдерживают шаровые опоры, а после 120 000 км могут потребовать замены ступичные подшипники и тормозные диски. После 130 000 км осмотрите заднюю опору, что соединяет коробку передач с подрамником. Нередко она рвется и силовой агрегат начинает сильно вибрировать.
Покупать или нет
При выборе подержанного «Ларгуса» помните, что у большого количества автомобилей пробег может быть скручен. Дело в том, что официальные ТО владельцы универсалов проходят редко, предпочитая обслуживать машину сами. Да и в коммерческих автопарках, скажем такси, «Ларгусов» много и, как правило, эксплуатируют их нещадно. Вот продавцы и хитрят. Поэтому сколько машина пробежала на самом деле часто можно определить лишь по косвенным признакам.
Например, у автомобиля, на одометре которого отображается число 90 000 км, стоят свежие тормозные диски. Это значит, что его пробег не соответствует реальному. Ведь при нормальной эксплуатации диски выдерживают больше. Внимательно осмотрите и салон. Его материалы отделки очень износостойкие, поэтому если на сиденьях и рукояти коробки передач видны потертости, от покупки такого экземпляра лучше отказаться. Скорее всего, его реальный километраж — далеко за 200 000 км.
Ну а в целом LADA Largus добротный и надежный автомобиль, который будет служить долгие годы. Главное — не торопиться с выбором и найти ту машину, в истории которой вы будете уверены.