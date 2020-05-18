Какие проблемы может подкинуть недорогой подержанный универсал LADA Largus

LADA Largus, то есть лицензионная Dacia Logan MCV, довольно ликвидный автомобиль на российском рынке, да и предложений этих универсалов масса. Скажем, за 300 000 рублей можно купить автомобиль 2013 года выпуска с пробегом 130 000 км. Теперь разберемся, стоит ли это делать и какие у модели есть слабые места.

Кузов

Лакокрасочное покрытие довольно крепкое, так что даже 6—8 летний автомобиль внешне выглядит весьма пристойно. Однако за его состоянием надо следить. Если вовремя не обработать антикором сколы, в них могут появиться очаги коррозии.

При осмотре автомобиля уделите внимание и электрике. Частая проблема у этих машин — «перелом» проводов задней левой распашной двери. В зависимости от того, какие провода переломились, появляются и неисправности. Скажем, может перестать работать «дворник» на задней двери или обогрев заднего стекла.

Двигатель

Вначале на Largus ставили 1.6-литровые французские моторы Renault — К7М (86 л. с.) и К4М (86 л. с.). Оба двигателя оказались довольно надежны. Они без проблем «переваривают» не слишком качественный бензин и способны пройти без капремонта 350 000—400 000 км. Но слабые места у них все же есть. Это периодически текущие сальники коленвала и лопающийся расширительный бачок системы охлаждения.

В 2017 году Largus получил тольяттинские агрегаты ВАЗ-11189 (87 л. с.) и ВАЗ-21129 (106 л. с.). Их главные проблемы — в качестве комплектующих (скажем, водяных насосов и приводных ремней).