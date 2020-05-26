Кто кому на самом деле должен уступить дорогу при въезде во двор

Ситуация стандартная: один водитель выезжает из двора, а другой пытается в него въехать. Но из-за тесноты проезжей части, частично заставленной припаркованными у обочины автомобилями, разъехаться двум машинам весьма проблематично. Усугубляется все темпераментом одного или обоих водителей, не желающих уступать дорогу. Кто прав, и у какого из автомобилистов преимущество?
Начнем с того, что придомовая территория, как правило, относится к жилой зоне, в связи с чем на въездах во дворы устанавливается соответствующий знак 5.21, определяющий приоритет пешеходов и велосипедистов на данной территории. Это не полный запрет на движение автотранспорта по двору, но определенные ограничения все же есть: скорость езды автомобиля по двору не должна превышать 20 км/ч; дворовая зона не годится для обучения вождению; запрещено игнорировать пешеходов, не предоставлять им приоритет движения.
А еще через жилую зону запрещен сквозной проезд, нельзя объезжать пробки и срезать путь, во дворах нельзя стоять с работающим двигателем и нельзя парковать грузовые автомобили вне специально отведенных для этого местах. Так что в первую очередь, въезжая во двор, водители должны помнить о том, что их преимущества здесь заканчиваются. Но как же быть, когда одному водителю нужно попасть во двор, а другому из него выехать?
Согласно п. 8.3 ПДД, автомобиль, выезжающий со двора, не обладает преимуществом перед автомобилем, который в него въезжает: «При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает».
Однако ситуация на местах складывается несколько иначе: заставленная машинами проезжая часть на придомовой территории сужается до одной единственной узкой полосы. И именно из этого должен исходить водитель заезжающего во двор автомобиля. По правилам у него все козыри. Но водителю, выезжающему из двора сложнее маневрировать в ограниченном пространстве, тем более сдавая задом, с целью пропустить въезжающий транспорт.
Поэтому оцениваем ситуацию и риски, включаем здравый смысл и уважение к другим участникам движения, и пропускаем вперед того, кто покидает жилую зону. Помните, что за рулем выезжающего со двора автомобиля может оказаться неопытный водитель, который, растерявшись, может не только поцарапать припаркованные машины и поотрывать им зеркала, но и наехать на пешехода.