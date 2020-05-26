Кто кому на самом деле должен уступить дорогу при въезде во двор

Ситуация стандартная: один водитель выезжает из двора, а другой пытается в него въехать. Но из-за тесноты проезжей части, частично заставленной припаркованными у обочины автомобилями, разъехаться двум машинам весьма проблематично. Усугубляется все темпераментом одного или обоих водителей, не желающих уступать дорогу. Кто прав, и у какого из автомобилистов преимущество?

Начнем с того, что придомовая территория, как правило, относится к жилой зоне, в связи с чем на въездах во дворы устанавливается соответствующий знак 5.21, определяющий приоритет пешеходов и велосипедистов на данной территории. Это не полный запрет на движение автотранспорта по двору, но определенные ограничения все же есть: скорость езды автомобиля по двору не должна превышать 20 км/ч; дворовая зона не годится для обучения вождению; запрещено игнорировать пешеходов, не предоставлять им приоритет движения.

А еще через жилую зону запрещен сквозной проезд, нельзя объезжать пробки и срезать путь, во дворах нельзя стоять с работающим двигателем и нельзя парковать грузовые автомобили вне специально отведенных для этого местах. Так что в первую очередь, въезжая во двор, водители должны помнить о том, что их преимущества здесь заканчиваются. Но как же быть, когда одному водителю нужно попасть во двор, а другому из него выехать?