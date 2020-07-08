Зачем дальнобойщики прикручивают к кабинам своих грузовиков фаллоимитаторы

Самая частая проблема, которая возникает на дороге при взаимодействии большегрузных фур и легковушек — аварии, происходящие, когда тягач «притирает» своей правой передней частью легковое авто. Происходит это по традиционной причине — из-за ставшей притчей во языцех так называемой «слепой зоне» грузовика. Это пространство, непосредственно прилегающее к правой стороне кабины тягача — примерно три метра от борта и метров пять вдоль него. Находящийся в этом прямоугольнике легковой транспорт, чаще всего, остается невидим для водителя большегруза.
Да, на некоторых «дальнобоях» их хозяева устанавливают на правой стороне кабины дополнительные зеркала. Но такая модернизация, прежде всего, нацелена на улучшения контроля при маневрировании в узкостях и при парковке. Поэтому подобные зеркала имеют очень выпуклые линзы, увеличивающие «кругозор», но сильно искажающие детали картинки. Пользоваться ими при движении по трассе не удобно.
А пилоты легковушек, в массе своей, понятия не имеют о существовании «слепой зоны» и бесстрашно «пасутся» в ней, не подозревая о потенциальной опасности, нависающей над ними тоннами железа. Более того, в дорожном заторе или просто при плотном движении, многие шоферы легковых авто норовят проскочить буквально в миллиметрах параллельно борту тягача.
При этом водитель последнего не видит рискованных маневров «мелюзги» и не подозревает, что смещение его грузовика на считанные сантиметры в пределах полосы может окончиться аварией. Чтобы хоть как-то подстраховаться от подобных неприятностей и заставить невидимые из-за «слепой зоны» легковушки держаться подальше от борта, некоторые дальнобойщики придумывают собственные «ноу-хау».
Кто-то клеит на правой двери тягача матерные надписи, сообщающие окружающим, что водитель с этой стороны никого не видит. А некоторые крепят на правую часть переднего бампера всякие выступающие на 30—40 сантиметров предметы из пластика — чтобы они первыми встречались с бортом «прижимающегося» справа.
Звук пластика, скребущего по левому борту легковушки, обычно быстро отрезвляет ее пилота и заставляет увеличить боковой интервал, резко приняв вправо. В качестве «выступающих предметов» некоторые дальнобойщики применяют пустые пластиковые бутылки. А особо остроумные идут еще дальше: обзаводятся резиновым фаллоимитатором и гордо привинчивают его к переднему бамперу тягача, недвусмысленно нацеливая в сторону едущих правее машин.
Возможно, что подобная придумка если и не влияет прямо на предотвращение столкновений, то, как минимум, привлекает внимание к опасной для окружающих авто части кузова грузовика.
Однако, следует понимать, что перый встречный полицейский, заинтригованный пообным способом применения фаллоимитатора, может не сходя сместа оформить на водителя протокол по части первой статья 20.1 КоАП за мелкое хулиганство. Она грозит нарушителю либо штрафом в 500—1000 рублей, либо административным арестом на срок до 15-ти суток. Ведь выставленное на всеобщее обозрения чучело мужского члена можно интерпретировать как неуважение к обществу.