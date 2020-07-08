Зачем дальнобойщики прикручивают к кабинам своих грузовиков фаллоимитаторы

Самая частая проблема, которая возникает на дороге при взаимодействии большегрузных фур и легковушек — аварии, происходящие, когда тягач «притирает» своей правой передней частью легковое авто. Происходит это по традиционной причине — из-за ставшей притчей во языцех так называемой «слепой зоне» грузовика. Это пространство, непосредственно прилегающее к правой стороне кабины тягача — примерно три метра от борта и метров пять вдоль него. Находящийся в этом прямоугольнике легковой транспорт, чаще всего, остается невидим для водителя большегруза.

Да, на некоторых «дальнобоях» их хозяева устанавливают на правой стороне кабины дополнительные зеркала. Но такая модернизация, прежде всего, нацелена на улучшения контроля при маневрировании в узкостях и при парковке. Поэтому подобные зеркала имеют очень выпуклые линзы, увеличивающие «кругозор», но сильно искажающие детали картинки. Пользоваться ими при движении по трассе не удобно.

А пилоты легковушек, в массе своей, понятия не имеют о существовании «слепой зоны» и бесстрашно «пасутся» в ней, не подозревая о потенциальной опасности, нависающей над ними тоннами железа. Более того, в дорожном заторе или просто при плотном движении, многие шоферы легковых авто норовят проскочить буквально в миллиметрах параллельно борту тягача.