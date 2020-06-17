Что обязательно нужно проверить у автокондиционера перед дальним вояжем

Будь то кондиционер или климат-контроль — любая из этих систем в жару просто незаменима. Вот только и они нередко дают сбой. Ведь как и любой агрегат в автомобиле, «кондей» требует ухода и своевременного обслуживания. Эксперты портала «АвтоВзгляда», проанализировав ряд «аварийных» ситуаций, случившихся с климатическими агрегатами на различных машинах, обозначили ряд принципиальных моментов, знание которых позволит избежать неожиданных поломок в системе кондиционирования.
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Вот скажите, как часто вы меняете фреон в системе кондиционирования своего автомобиля? То-то же! Многие автовладельцы ездят со старым хладагентом до тех пор, пока не перестанет «дуть прохлада». Впрочем, удивляться тут особо нечему — среди автомобилистов немало и таких, кто никогда не заморачивается, например, заменой масла в коробке передач. Что уж там говорить про фреон. А, между тем, его утечка — одна из самых распространенных проблем автокондиционера.
Мало кто знает, что потери хладагента из системы составляют около 8% в год. Ничего не поделаешь — в этом заключается особенность физических свойств самого фреона. Не зря ведь специалисты по холодильному оборудованию рекомендуют проверять уровень заправки кондиционера как минимум раз в два года.
Кроме того, хладагент может «уйти» по причине разгерметизации шлангов и трубок, а также из-за нарушения целостности компрессора или радиатора. А еще нередко страдают герметизирующие прокладки в местах соединения элементов системы. Характерные признаки подобных дефектов — наличие на деталях потеков масла и запотевание. Очевидно, что такие признаки можно вполне определить визуально. А коль так, то тщательный осмотр узлов климатической установки, особенно перед дальней поездкой, никогда не будет лишним.
ЗАКЛИНИТ — НЕ ЗАКЛИНИТ?
Впрочем, отмеченные выше дефекты не так страшны, поскольку в случае выявления дают возможность быстро исправить ситуацию. Куда драматичнее будет история, если на ходу заклинит компрессор кондиционера. Как свидетельствует сервисная практика, «клин» компрессор — тоже довольно частая причина поломки климат-системы. Как правило, подобное происходит из-за повышенного давления, вызванного чрезмерным количеством фреона в системе, либо по причине банального загрязнения самого нагнетателя. С последним все понятно — дорожные и климатические условия эксплуатации в нашей стране оставляют желать лучшего.
Свою негативную роль играют и химикаты, столь часто применяемые на проезжей части для борьбы со снегом и льдом в зимний период. А вот не переборщить с хладагентом — это на совести механика, оказывающего услугу по заправке кондиционера. Как, кстати, и на совести автовладельца тоже, ведь личный контроль за выполнением работ с вашей же машиной никто не отменял…
РАБОТА НЕ ПО СЕЗОНУ? ЗАБУДЬТЕ!
Вы не поверите, но проблемы в работе климатической установки могут случиться от редкого ее использования. К примеру, зимой и в межсезонье, когда преобладают отрицательные температуры, многие автомобилисты вообще не включают клавишу A/С. Тут-то и порылась собака! Доказано, что в случае длительного бездействия детали компрессора лишаются смазки. Иначе говоря, хладагент не циркулирует — масло не поступает. А это грозит появлением внутренней коррозии. Как следствие — при запуске компрессору приходится работать в режиме повышенного трения, что довольно быстро «съедает» его ресурс.
Вывод из сказанного следует сам собой: если вы хотите, чтобы кондиционер служил долго, не стесняйтесь периодически «прогонять» его даже в холодную погоду. К слову, длительность такой профилактической процедуры не обязательно должна быть большой — вполне достаточно выделить на нее лишь пару минут. Идеальный вариант «холодного» включения «кондишна» — делать это сразу после мойки машины, когда она более-менее отогрелась за время пребывания «под душем».
КАПИТАЛЬНАЯ УБОРКА
Успокоим начинающих водителей, только-только осваивающих навыки ухода за машиной: в общем-то, следить за автокондиционером несложно. Главное — делать это регулярно и грамотно. При этом не стоит забывать и о своевременной замене салонного фильтра, совмещая данную сервисную операцию с антибактериальной обработкой испарителя и воздуховодов. Здесь хорошим подспорьем будут специальные средства автохимии, среди которых, к слову, есть и уникальные российские продукты. Например, новый очиститель кондиционера от отечественного бренда Ruseff, который недавно появился в продаже.
Как отмечают сами разработчики этого дезинфекционного продукта, он создавался с учетом климатических условий эксплуатации автомобилей в различных российских регионах. Баллончик с аэрозолем имеет дополнительное специальное приспособление в виде длинного пластикового зонда, снабженного тонким распыляющим наконечником. Подобное конструктивное исполнение распыляющего элемента позволяет продвинуть его через дефлекторы торпедо в самые дальние места внутренних полостей воздуховодов и тщательно обработать их.
В ходе такой процедуры наконечник зонда формирует облако влажной мелкодисперсной взвеси, эффективно уничтожающей все известные грибки и бактерии, накапливающиеся со временем на испарителе. После воздействия препарата на загрязнения, они вместе с жидкостью удаляются самотеком через дренаж кондиционера, благодаря чему из машины быстро устраняется характерный затхлый запах. После завершения химической чистки рекомендуется примерно с четверть часа подержать систему вентиляции на максимальных оборотах — для, так сказать, окончательной продувки и просушки обработанных воздушных каналов.