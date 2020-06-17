Что обязательно нужно проверить у автокондиционера перед дальним вояжем

Будь то кондиционер или климат-контроль — любая из этих систем в жару просто незаменима. Вот только и они нередко дают сбой. Ведь как и любой агрегат в автомобиле, «кондей» требует ухода и своевременного обслуживания. Эксперты портала «АвтоВзгляда», проанализировав ряд «аварийных» ситуаций, случившихся с климатическими агрегатами на различных машинах, обозначили ряд принципиальных моментов, знание которых позволит избежать неожиданных поломок в системе кондиционирования.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Вот скажите, как часто вы меняете фреон в системе кондиционирования своего автомобиля? То-то же! Многие автовладельцы ездят со старым хладагентом до тех пор, пока не перестанет «дуть прохлада». Впрочем, удивляться тут особо нечему — среди автомобилистов немало и таких, кто никогда не заморачивается, например, заменой масла в коробке передач. Что уж там говорить про фреон. А, между тем, его утечка — одна из самых распространенных проблем автокондиционера.

Мало кто знает, что потери хладагента из системы составляют около 8% в год. Ничего не поделаешь — в этом заключается особенность физических свойств самого фреона. Не зря ведь специалисты по холодильному оборудованию рекомендуют проверять уровень заправки кондиционера как минимум раз в два года.