Почему опасно ездить на автомобиле в режиме ECO

Сегодня автомобили оснащаются многими системами, позволяющими не только спасать жизни пассажиров и делать их пребывание на борту более комфортабельным, но и дающими возможность настроить работу двигателя, коробки передач, рулевого управления, подвески и все тех же систем безопасности. И такая свобода выбора особенно нравится автовладельцам.
Ведь, нажав одну кнопку, они могут сделать свою машину более агрессивной и управляемой или наоборот комфортной, спокойной и экономичной. Однако где есть плюсы, всегда найдутся и минусы. Так и в системе выбора режимов движения есть свои подводные камни, о которых стоило бы знать автомобилистам. В частности, тем, кто злоупотребляет ездой в экономичном режиме.
Режим «Эко» и вправду помогает экономить топливо. Если перевести в него свой автомобиль, то не сложно заметить, что его реакции на нажатие педали газа притупляются, а коробка передач стремится как можно быстрее выйти на самую экономичную — верхнюю передачу. Режим, безусловно, хорош, для тех, кто ездит спокойно и не любит тратить слишком много денег на заправках. Однако сэкономив в одном, можно многократно потерять в другом.
Так, например, постоянная работа двигателя в экономичном режиме чревата масляным голоданием из-за снижения производительности масляного насоса. В процессе трения и без должной смазки ускоряется износ поршневой системы — увеличиваются зазоры между поршнями и цилиндрами, что в свою очередь повышает вибронагруженность двигателя, ухудшает компрессию и увеличивает расход масла.
Также в двигателе образуются отложения в виде нагара, что тоже негативно сказывается на его здоровье. Зимой же мотору потребуется больше времени на прогрев, и возникает риск образования конденсата на стенках картера, что, в конечном итоге, влияет на качество смазки. Однако не стоит сразу все воспринимать в штыки. Всякий режим хорош и безобиден для двигателя, если им пользоваться умеючи.
Да, не стоит злоупотреблять экономичным режимом пожизненно, ведь двигателю, как и человеку, полезно порой чихнуть или прокашляться. А потому, вопреки своим убеждениям, на педаль газа все же стоит иногда нажимать, хотя бы, в полсилы. Но делайте это так, чтобы было ощутимо. Да и проезжать в таком режиме следует не 300—500 метров, а километров двадцать-тридцать. Это позволит как следует прогреться мотору и системе выхлопа, где расположен катализатор, и сжечь по максимуму накопившийся нагар, сажу и прочие вредные вещества, накопившиеся за время езды в экономичном режиме.