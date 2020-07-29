Почему опасно ездить на автомобиле в режиме ECO

Фото: АвтоВзгляд
Трудно себе представить современный автомобиль без электронных помощников, датчиков и систем комфорта. Однако не все они одинаково полезны. Одними можно пользоваться постоянно, другие, как показывает практика, лучше активировать кратковременно. Например, режим «Эко», позволяющий экономить топливо. Чем опасна экономичная езда, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Сегодня автомобили оснащаются многими системами, позволяющими не только спасать жизни пассажиров и делать их пребывание на борту более комфортабельным, но и дающими возможность настроить работу двигателя, коробки передач, рулевого управления, подвески и все тех же систем безопасности. И такая свобода выбора особенно нравится автовладельцам.

Ведь, нажав одну кнопку, они могут сделать свою машину более агрессивной и управляемой или наоборот комфортной, спокойной и экономичной. Однако где есть плюсы, всегда найдутся и минусы. Так и в системе выбора режимов движения есть свои подводные камни, о которых стоило бы знать автомобилистам. В частности, тем, кто злоупотребляет ездой в экономичном режиме.

Режим «Эко» и вправду помогает экономить топливо. Если перевести в него свой автомобиль, то не сложно заметить, что его реакции на нажатие педали газа притупляются, а коробка передач стремится как можно быстрее выйти на самую экономичную — верхнюю передачу. Режим, безусловно, хорош, для тех, кто ездит спокойно и не любит тратить слишком много денег на заправках. Однако сэкономив в одном, можно многократно потерять в другом.

Фото: Drive2

Так, например, постоянная работа двигателя в экономичном режиме чревата масляным голоданием из-за снижения производительности масляного насоса. В процессе трения и без должной смазки ускоряется износ поршневой системы — увеличиваются зазоры между поршнями и цилиндрами, что в свою очередь повышает вибронагруженность двигателя, ухудшает компрессию и увеличивает расход масла.

Также в двигателе образуются отложения в виде нагара, что тоже негативно сказывается на его здоровье. Зимой же мотору потребуется больше времени на прогрев, и возникает риск образования конденсата на стенках картера, что, в конечном итоге, влияет на качество смазки. Однако не стоит сразу все воспринимать в штыки. Всякий режим хорош и безобиден для двигателя, если им пользоваться умеючи.

Да, не стоит злоупотреблять экономичным режимом пожизненно, ведь двигателю, как и человеку, полезно порой чихнуть или прокашляться. А потому, вопреки своим убеждениям, на педаль газа все же стоит иногда нажимать, хотя бы, в полсилы. Но делайте это так, чтобы было ощутимо. Да и проезжать в таком режиме следует не 300—500 метров, а километров двадцать-тридцать. Это позволит как следует прогреться мотору и системе выхлопа, где расположен катализатор, и сжечь по максимуму накопившийся нагар, сажу и прочие вредные вещества, накопившиеся за время езды в экономичном режиме.

двигатель, безопасность дорожного движения, ДВС, лайфхак
29 июля 2020
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