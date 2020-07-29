Почему опасно ездить на автомобиле в режиме ECO

Сегодня автомобили оснащаются многими системами, позволяющими не только спасать жизни пассажиров и делать их пребывание на борту более комфортабельным, но и дающими возможность настроить работу двигателя, коробки передач, рулевого управления, подвески и все тех же систем безопасности. И такая свобода выбора особенно нравится автовладельцам.

Ведь, нажав одну кнопку, они могут сделать свою машину более агрессивной и управляемой или наоборот комфортной, спокойной и экономичной. Однако где есть плюсы, всегда найдутся и минусы. Так и в системе выбора режимов движения есть свои подводные камни, о которых стоило бы знать автомобилистам. В частности, тем, кто злоупотребляет ездой в экономичном режиме.

Режим «Эко» и вправду помогает экономить топливо. Если перевести в него свой автомобиль, то не сложно заметить, что его реакции на нажатие педали газа притупляются, а коробка передач стремится как можно быстрее выйти на самую экономичную — верхнюю передачу. Режим, безусловно, хорош, для тех, кто ездит спокойно и не любит тратить слишком много денег на заправках. Однако сэкономив в одном, можно многократно потерять в другом.