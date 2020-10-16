5 достойных альтернатив новому Renault Logan на вторичном рынке

Фото из открытых источников
За новый Renault Logan производитель просит сегодня минимум 660 000 рублей. Вполне доступно по нынешним временам, но машина не радует богатым оснащением, да и в салоне хотелось бы иметь больше места. Альтернативу «французу» можно найти на вторичном рынке. Портал «АвтоВзгляд» подобрал несколько достойных внимания моделей.

Судя по перечню комплектаций, у базового «Логана» нет кондиционера, противотуманных фар и обогрева передних кресел. Поэтому обратим внимание на вторичный рынок: тут есть машины куда богаче и комфортнее. Да еще и в приличном состоянии.

Hyundai Elantra

Начнем с козырей. В 660 000 рублей укладывается настоящий корейский бизнес-класс. «Элантру» пятого поколения с пробегом под 100 000 км продают за 650 000 рублей. Под капотом седана 2012 года стоит 2-литровый мотор в 150 сил, который работает с «автоматом». Ну а на оснащении корейцы никогда не экономили.
Предложение «вкусное», но учтите, что в двигателе могут быть задиры из-за того, что керамическую пыль из катализатора засасывает во впускной тракт. Это «фирменная» болезнь моторов. Лекарство только одно — выбивать катализатор и ставить пламегаситель.

Hyundai Solaris и KIA Rio

Если не хотите возиться с ремонтом, можно немного умерить амбиции и рассмотреть к покупке один из экземпляров «слетанной» корейской пары. В имеющуюся у нас сумму укладываются довольно свежие седаны 2015—2016 годов выпуска. Да и пробеги небольшие — от 46 000 до 70 000 км.
Hyundai Elantra
Фото из открытых источников

Под капотом стоит 1,6-литровый мотор в 123 л. с. У большинства машин, которые есть в продаже, он работает с «механикой». Но есть и редкие предложения с «автоматом».

При осмотре «корейцев» нужно быть внимательным. Ведь много седанов работало в такси, а значит их не жалели. А сейчас «попасть» на экземпляр со скрученным пробегом вполне реально.

Ford Focus

«Американец» третьего поколения до сих пор популярен у покупателей. Сейчас на сайтах по продаже подержанных машин есть седаны 2013—2014 годов выпуска с пробегами от 100 000 км. Заметим, что рестайлинговые экземпляры дороже, потому мы их не рассматриваем.

Под капотами автомобилей работают бензиновые моторы объемом 1,6 л (105 л. с.) и 2 л (160 л. с.). Основная проблема старшего агрегата — засорение топливных форсунок. А еще на клапанах образуется нагар. Младший более надежен, но и у него есть недостатки. Отметим частую течь клапана управления фазовращателем на выпускном распредвале. Через неисправный клапан масло вытекает очень быстро. Если этого не заметить, масляное голодание мотору обеспечено.

Что до других неисправностей, то портал «АвтоВзгляд» подробно писал, на что обратить внимание при покупке «Фокуса».

Volkswagen Jetta
Фото из открытых источников

Volkswagen Jetta

На роль престижного «европейца» претендует «Джетта» 2013—2015 годов выпуска. Седан шестого поколения встречается с бензиновыми моторами 1,4 л (122 л. с.) и 1,6 л (105 л. с.). Коробки передач — «механика» или фирменный «робот» DSG. Пробеги начинаются от 120 000 км.

Примерно к этому километражу у двигателей объемом 1,4 л изнашивается цепь, так что готовьте деньги на ее замену. «Атмосферник» 1,6 л более надежен, но часто владельцы жалуются на стук поршней. Причиной, как правило, служит нагар, который надо удалить.

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17 октября 2020
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