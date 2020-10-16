5 достойных альтернатив новому Renault Logan на вторичном рынке

Под капотом стоит 1,6-литровый мотор в 123 л. с. У большинства машин, которые есть в продаже, он работает с «механикой». Но есть и редкие предложения с «автоматом».

При осмотре «корейцев» нужно быть внимательным. Ведь много седанов работало в такси, а значит их не жалели. А сейчас «попасть» на экземпляр со скрученным пробегом вполне реально.

Ford Focus

«Американец» третьего поколения до сих пор популярен у покупателей. Сейчас на сайтах по продаже подержанных машин есть седаны 2013—2014 годов выпуска с пробегами от 100 000 км. Заметим, что рестайлинговые экземпляры дороже, потому мы их не рассматриваем.

Под капотами автомобилей работают бензиновые моторы объемом 1,6 л (105 л. с.) и 2 л (160 л. с.). Основная проблема старшего агрегата — засорение топливных форсунок. А еще на клапанах образуется нагар. Младший более надежен, но и у него есть недостатки. Отметим частую течь клапана управления фазовращателем на выпускном распредвале. Через неисправный клапан масло вытекает очень быстро. Если этого не заметить, масляное голодание мотору обеспечено.

Что до других неисправностей, то портал «АвтоВзгляд» подробно писал, на что обратить внимание при покупке «Фокуса».