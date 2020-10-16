5 достойных альтернатив новому Renault Logan на вторичном рынке

Судя по перечню комплектаций, у базового «Логана» нет кондиционера, противотуманных фар и обогрева передних кресел. Поэтому обратим внимание на вторичный рынок: тут есть машины куда богаче и комфортнее. Да еще и в приличном состоянии.
Hyundai Elantra
Предложение «вкусное», но учтите, что в двигателе могут быть задиры из-за того, что керамическую пыль из катализатора засасывает во впускной тракт. Это «фирменная» болезнь моторов. Лекарство только одно — выбивать катализатор и ставить пламегаситель.
Hyundai Solaris и KIA Rio
Под капотом стоит 1,6-литровый мотор в 123 л. с. У большинства машин, которые есть в продаже, он работает с «механикой». Но есть и редкие предложения с «автоматом».
Ford Focus
«Американец» третьего поколения до сих пор популярен у покупателей. Сейчас на сайтах по продаже подержанных машин есть седаны 2013—2014 годов выпуска с пробегами от 100 000 км. Заметим, что рестайлинговые экземпляры дороже, потому мы их не рассматриваем.
Под капотами автомобилей работают бензиновые моторы объемом 1,6 л (105 л. с.) и 2 л (160 л. с.). Основная проблема старшего агрегата — засорение топливных форсунок. А еще на клапанах образуется нагар. Младший более надежен, но и у него есть недостатки. Отметим частую течь клапана управления фазовращателем на выпускном распредвале. Через неисправный клапан масло вытекает очень быстро. Если этого не заметить, масляное голодание мотору обеспечено.
Что до других неисправностей, то портал «АвтоВзгляд» подробно писал, на что обратить внимание при покупке «Фокуса».
Volkswagen Jetta
На роль престижного «европейца» претендует «Джетта» 2013—2015 годов выпуска. Седан шестого поколения встречается с бензиновыми моторами 1,4 л (122 л. с.) и 1,6 л (105 л. с.). Коробки передач — «механика» или фирменный «робот» DSG. Пробеги начинаются от 120 000 км.
Примерно к этому километражу у двигателей объемом 1,4 л изнашивается цепь, так что готовьте деньги на ее замену. «Атмосферник» 1,6 л более надежен, но часто владельцы жалуются на стук поршней. Причиной, как правило, служит нагар, который надо удалить.