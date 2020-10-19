В России представили летающий автомобиль

Судя по кадрам, которые публикует телеканал Ren TV, аэромобиль PCJ Begaero имеет футуристичные формы, и не похож ни на самолет, ни на автомобиль.

По замыслу конструктора, у машины будет система вертикального взлета и посадки, а максимальная дальность полета составит более 600 км. По словам Бегака, такая техника пригодится как экстренным службам, так и такси. Кроме того, аэромобиль может быть и частным транспортным средством.

Разработчики планируют сделать аппарат как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах. Они считают, что изобретение уникально и не имеет аналогов в мире. Хотя многие компании на западе тоже предпринимают попытки построить подобное транспортное средство.