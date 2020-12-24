3 способа выбраться из снега, если мешает система ESP

В любом случае, сначала откройте инструкцию по эксплуатации вашей машины и найдите тот плавкий предохранитель, отвечающий за работу ESP, и смело его вынимайте. После этой операции заводите мотор. Не пугайтесь, что на приборной панели загорелись индикаторы массы ошибок, зато теперь вам электроника не помешает.

После того, как выбрались из сугроба, не забудьте вставить предохранитель на место. Ведь без него у автомобиля не будет работать не только ESP, но и ABS. То есть управлять транспортным средством станет небезопасно.

Снять датчик ABS

Еще один нехитрый способ, но более «грязный», так как надо будет просовывать руки под колесо. Для отключения ESP достаточно снять разъем с любого колесного датчика ABS, ведь именно с них электроника получает информацию о скорости вращения колес и принимает решение — вмешиваться в управление автомобилем или нет. Важно при этом защитить разъем датчика от грязи и влаги. Иначе потом могут возникнуть проблемы с электроникой.

Снять штекер с блока ABS

Как понятно из названия, штекер блока ABS находится под капотом, рядом с блоком антиблокировойчной системы. Принципиально данный способ не отличается от второго, разве что он более «чистый», потому как не надо ковыряться с колесом. Перед попыткой выехать, штекер также нужно защитить от грязи, чтобы потом не было проблем на дороге. Ведь если в разъем попадет вода, в работе ABS может случиться сбой.