Почему зимой задний привод предпочтительнее переднего

«Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…», — о чем можно было спорить крепостному с крепостным, когда из богатств у обоих потрепанный тулуп, ветхая избенка, да дряхлая лошаденка. Нынче же и крестьяне побогаче, и дровни с табуном лошадей, вместо одной, да и привод возможен любой. Вот и спорят до пены у рта одни с другими, на каком зимой ездить лучше. А раз так, подольем-ка и мы масла в огонь.

Говорят, что ездить на заднеприводных автомобилях зимой крайне опасно. Что ж, пожалуй, можно согласится. Но только в том случае, если за рулем какого-нибудь «баварца» или «таза» сидит полная неумеха с купленными правами, который и с переднеприводной машиной не совладает.

Нормальные же водители наверняка оценят, насколько точнее и чутче с задним приводом работает система стабилизации. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, пустить такую машину в занос нужно очень постараться. Малейшая пробуксовка или, упаси боже, снос — тут же отрубается тяга, срабатывает ESP, и автомобиль, как ни в чем не бывало встает на прежнюю траекторию.

То же самое и при прохождении поворотов. Если траектория и скорость выбраны верно, а в голове есть мозги, то никаких проблем не возникнет. А все возможные ошибки подправит недремлющая ESP.