Почему зимой задний привод предпочтительнее переднего

«Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…», — о чем можно было спорить крепостному с крепостным, когда из богатств у обоих потрепанный тулуп, ветхая избенка, да дряхлая лошаденка. Нынче же и крестьяне побогаче, и дровни с табуном лошадей, вместо одной, да и привод возможен любой. Вот и спорят до пены у рта одни с другими, на каком зимой ездить лучше. А раз так, подольем-ка и мы масла в огонь.
Говорят, что ездить на заднеприводных автомобилях зимой крайне опасно. Что ж, пожалуй, можно согласится. Но только в том случае, если за рулем какого-нибудь «баварца» или «таза» сидит полная неумеха с купленными правами, который и с переднеприводной машиной не совладает.
Нормальные же водители наверняка оценят, насколько точнее и чутче с задним приводом работает система стабилизации. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, пустить такую машину в занос нужно очень постараться. Малейшая пробуксовка или, упаси боже, снос — тут же отрубается тяга, срабатывает ESP, и автомобиль, как ни в чем не бывало встает на прежнюю траекторию.
То же самое и при прохождении поворотов. Если траектория и скорость выбраны верно, а в голове есть мозги, то никаких проблем не возникнет. А все возможные ошибки подправит недремлющая ESP.
Ко всему прочему, водитель в опасной ситуации старается убрать ногу с педали газа — для заднеприводного авто — это благо. Если перестарались на входе в поворот со скоростью, всегда можно отпустит газ, и вернуть заданную траекторию. На переднеприводном автомобиле газ придется давить. И для многих это может стать серьезным испытанием.
Заднеприводные автомобили чаще застревают? Тоже сомнительное утверждение. Определенная доля риска, ввиду ненагруженности задней оси, конечно, есть. Но при условии, что на машину установлена хорошая шипованная резина и отключается система стабилизации, проблем не возникнет. Сомневающимся, в качестве утяжелителя, рекомендуется закинуть в багажник бордюр.
А какой неимоверный восторг можно испытать, дав угла где-нибудь на обледенелом озере. Такая езда и удовольствие доставит, и позволит понять границы возможного машины с приводом на заднюю ось.
Ко всему прочему, в спорах многие забывают о плюсах классического привода в принципе. Например, автомобили с приводом на заднюю ось несравнимо лучше в управлении. Для тех, кто любит скорость и азартную езду — то, что доктор прописал. Да и старты с места с рабочей задней осью происходят эффективнее из-за иной, чем в переднем приводе, развесовки.
А если случится оказия взбираться в крутую горку, то заднеприводный автомобиль снова будет в выигрыше. В процессе подъема масса авто перераспределяется, нагружая рабочую ось, толкающую его вверх, при этом передок все равно остается тяжелым, что обеспечивает улучшенное сцепление с дорогой.
В общем, не верьте мифам, попробуйте сами. Когда распробуете, из заднеприводного автомобиля вас уже будет не оттащишь за уши. Особенно зимой.