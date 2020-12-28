Меряемся приводами: сравнительный тест-драйв Renault Arkana и Mitsubishi ASX

Со всеми удобствами

Что касается водительского кресла «француза», то оно придется в пору людям разной комплекции, хотя боковая поддержка скромна. Если же говорить о седоках заднего дивана, то с учетом того, что у «Арканы» — самая длинная в сегменте колесная база — тут весьма удобно. Правда, из-за формы крыши потолок давит на головы высоких пассажиров — модный кузов требует жертв. Зато по центру сидеть очень комфортно, а еще здесь есть две зарядки USB, так что путешественники не повздорят из-за того, кому первому заряжать телефон. Из других приятных бонусов — обогрев всех «сидушек».

В Mitsubishi ASX кресла с электрорегулировками, и это большой плюс, но подушка короткая. А еще тут нет обогрева руля, есть одна камера сзади. «Аркана» в этом смысле богаче: 4 камеры по периметру кузова помогают на парковках и оффроуде.

Что касается «галерки» ASX, то она тоже не блещет простором. Разве что над головой тут места больше, чем в Renault. Нет ни только обогрева и зарядок USB, но даже карман на переднем кресле лишь один. Зато воздуховоды в ногах разместили грамотно: они расположены высоко, то есть в них не попадет вода, а ноги будут всегда в тепле.