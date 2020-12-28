Меряемся приводами: сравнительный тест-драйв Renault Arkana и Mitsubishi ASX

Фото: АвтоВзгляд
Сегмент кроссоверов перенасыщен, и с каждым годом в нем становится все теснее. Тем не менее, такие яркие его представители, как Renault Arkana и Mitsubishi ASX прочно застолбили себе место под солнцем и неплохо отбиваются от конкурентов. А раз так, то портал «АвтоВзгляд» решил столкнуть соперников «лбами», оценив их трассовые и внедорожные способности.

Начнем с долгожителя рынка — Mitsubishi ASX. За последнее десятилетие «японец» пережил три рестайлинга, а четвертое по счету обновление состоялось в 2019 году. Кстати, тогда же началась и конвейерная сборка Renault Arkana.

В автомобильном инжиниринге японцы и французы придерживаются проверенных решений. «Тележку», на которой построили ASX, компании Mitsubishi Motors и DaimlerChrysler разработали еще в начале 2000-х. А в основе «Арканы» лежит модульная SUV-платформа нового поколения. Получается, что наши оппоненты идут одной тропой — использование надежных агрегатов повышает прочность конструкции, а это российские покупатели ценят

Фото: АвтоВзгляд

Стильно, модно, молодежно

При выборе автомобиля многие ориентируются на внешность, и тут Arkana — явный лидер. Кросс-купе сделали действительно ярким, и на него до сих пор сворачивают головы в потоке. Чего стоит одна только светодиодная оптика: вечером так просто глаз не оторвать!

С рестайлингом ASX обрел абсолютно новую переднюю часть кузова. Японцы сделали ее в своем фирменном стиле Dynamic Shield, и теперь компактный SUV похож на более свежие японские модели — Eclipse Cross и пикап L200. Мне нравятся «счетверенные» противотуманки и узкие фары. Обновленная машина стала явно интереснее.

А вот салон за 10 лет принципиально не изменился. Пора бы, наконец, это сделать. Дизайнеры лишь подкорректировали на современный лад переднюю панель, установив 8-дюймовый экран мультимедиа. Дальше — мелочи. Наметанный глаз заметит второй USB-порт под центральной консолью и обновленный дизайн «крутилок» климата.

Фото: АвтоВзгляд

Диагональ монитора неплохая, но функционал слишком скуден, да и графика не блещет оригинальностью. Сюда бы софт лучше, да дать волю программистам, чтобы они нарисовали интересную программную оболочку.

Arkana и здесь впереди. Разработчики развернули центральную консоль к водителю и разместили в центре 8-дюймовый сенсорный монитор с интересной графикой. Картинка тут ярче и насыщеннее, чем у «японца». Но сенсорные кнопки приходится продавливать, что не совсем удобно. Зато блок климат-контроля радует хорошей обратной связью и стильным оформлением.

Фото: АвтоВзгляд

Со всеми удобствами

Что касается водительского кресла «француза», то оно придется в пору людям разной комплекции, хотя боковая поддержка скромна. Если же говорить о седоках заднего дивана, то с учетом того, что у «Арканы» — самая длинная в сегменте колесная база — тут весьма удобно. Правда, из-за формы крыши потолок давит на головы высоких пассажиров — модный кузов требует жертв. Зато по центру сидеть очень комфортно, а еще здесь есть две зарядки USB, так что путешественники не повздорят из-за того, кому первому заряжать телефон. Из других приятных бонусов — обогрев всех «сидушек».

В Mitsubishi ASX кресла с электрорегулировками, и это большой плюс, но подушка короткая. А еще тут нет обогрева руля, есть одна камера сзади. «Аркана» в этом смысле богаче: 4 камеры по периметру кузова помогают на парковках и оффроуде.

Что касается «галерки» ASX, то она тоже не блещет простором. Разве что над головой тут места больше, чем в Renault. Нет ни только обогрева и зарядок USB, но даже карман на переднем кресле лишь один. Зато воздуховоды в ногах разместили грамотно: они расположены высоко, то есть в них не попадет вода, а ноги будут всегда в тепле.

Фото: АвтоВзгляд

Агрегатная база

Под капотами нашей пары работают 150-сильные моторы в паре с вариаторами. У ASX это 2-литровый «атмосферник», а в Arkana трудится наддувный двигатель.

Выехав на трассу, понимаю, что турбомотор Renault неплохо подружили с CVT. Да, при нажатии педали газа есть некоторое запаздывание, но оно не мешает при маневрах.

Кстати, в «Аркане» можно менять режимы движения. Их тут три — Eco, Sport и MySense. «Эко» явно рассчитан на флегматичных водителей, а вот Sport — бодрит и очень помогает при обгонах.

Что касается Mitsubishi, то его агрегат настроен на размеренное движение. Кроссовер разгоняется неспешно и с достоинством. Для города — это нормально, а на трассе часто работаю подрулевыми лепестками. Так опережения получаются быстрее и безопаснее.

Фото: АвтоВзгляд

Без дороги

Раз это кроссоверы — выводим машины в поля и на грунтовку. Первой идет Arkana, в приводе задних колес которой стоит электромагнитная муфта. Она такая же, как и у «Каптюра», причем с той же программой управления. В обычных условиях кроссовер моноприводный, а муфта замыкается лишь при пробуксовке передних колес. Узел можно заблокировать и принудительно, чтобы тяга по осям распределялась 50:50.

Прохватив по заснеженному полю, отмечаю, что подвеску под бездорожье настроили отлично. Машина напоминает упругий резиновый мячик. Она словно пружинит все неровности и выщерблены, а плавная работа вариатора позволяет исключить ненужную пробуксовку в сложных местах.

В арсенале «Митсу» значится фирменная система Mitsubishi AWC с полноприводной трансмиссией Multi-Select. С рестайлингом она не изменилась, и как прежде работает в трех режимах. При 2WD кроссовер переднеприводный, в положении шайбы 4WD на заднюю ось перебрасывается до 50% крутящего момента, а в варианте Lock фрикционная муфта блокируется.

ASX жестче «Арканы» и на ухабах его ощутимо потряхивает. Тем не менее, на бездорожье к «японцу» не возникло особых претензий. Машина уверенно идет через промерзшее поле и переваливает крутые косогоры.

  • Mitsubishi ASX
    Фото: АвтоВзгляд
  • Renault Arkana
    Фото: АвтоВзгляд

Выбирайка

Renault Arkana со 150-сильным наддувным мотором и полным приводом стоит 1 608 000 рублей — и это почти топовая комплектация! Полноприводный ASX с 2-литровым двигателем существенно дороже — 1 908 000 «деревянных». За эти деньги покупатель получает автомобиль, собранный в Японии, и у нас это многим нравится. Придутся ко двору и проверенные технические решения. Тем не менее, «японцу» пора меняться. Уже хочется увидеть новое поколение модели, созданное на свежей «тележке» и с более продвинутым водительским функционалом.

Что касается «Арканы», то она стильная и комфортная. А «дастеровские» корни — лучший антибиотик для наших разбитых дорог. С клиренсом в 210 мм и штатной защитой моторного отсека машина проползет там, куда пускать иной кроссовер просто жалко. Да и в городе машина порадует неплохой плавностью хода.

Французам удалось создать стильное кросс-купе на проверенных агрегатах. А еще — машина доступна (базовая цена — 1 183 000 рублей против 1 602 000 рублей за ASX), что сейчас становится одним из самых главных критериев при выборе автомобиля.

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28 декабря 2020
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