Как поступают дальнобойщики, чтобы не уснуть за рулем

Отправляясь в автопутешествие, многие водители предпочитают покидать родные края еще затемно. Одни стараются выехать рано утром, чтобы успеть до пробок. Другие выезжают в ночь, обосновывая это тем, что так их пассажирам, особенно детям, легче переносить дорогу, да и по ночной прохладе ехать много комфортнее. И отчасти и с теми, и с другими можно согласиться.

Однако не все легко переносят хорошо подобные «ранние» выезды. Через какое-то время монотонность дороги, комфорт подвески автомобиля, сумрак и тишина в салоне делают свое дело — клонить в сон начинает и тех, и других. И в этом кроется большая опасность, в том числе и для других участников дорожного движения. Фаза быстрого сна наступает незаметно, и длиться какие-то секунды. Однако за эти секунды автомобиль, двигающийся на высокой скорости, успевает проехать не одну сотню метров. И для некоторых эти метры становятся последними в жизни. Но есть ли способ избавится от сонливости?

Увы, но способов бодрствовать, когда организм требует спать, не так уж и много, и все они, как говориться, от лукавого. Да, можно пить кофе. Однако эффект от него не продолжительный. А по истечении срока действия порции кофеина спать хочется еще больше. Поэтому вы пьете одну чашку за другой, чтобы удерживать уровень бодрящего кофеина в крови высоким, и вредите тем самым организму. Либо пьете энергетики, чья «отрава» похлеще кофе. Если здравый смысл возобладал над вами, и вы не рассматриваете «бодрящие напитки» в качестве средства борьбы со сном, а ехать нужно, можно позаимствовать излюбленный способ бодрствования ночью у дальнобойщиков. Пакет с семечками, и час-другой жевательные рефлексы будут гнать сон прочь.