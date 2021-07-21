Как поступают дальнобойщики, чтобы не уснуть за рулем

Отправляясь в автопутешествие, многие водители предпочитают покидать родные края еще затемно. Одни стараются выехать рано утром, чтобы успеть до пробок. Другие выезжают в ночь, обосновывая это тем, что так их пассажирам, особенно детям, легче переносить дорогу, да и по ночной прохладе ехать много комфортнее. И отчасти и с теми, и с другими можно согласиться.
Однако не все легко переносят хорошо подобные «ранние» выезды. Через какое-то время монотонность дороги, комфорт подвески автомобиля, сумрак и тишина в салоне делают свое дело — клонить в сон начинает и тех, и других. И в этом кроется большая опасность, в том числе и для других участников дорожного движения. Фаза быстрого сна наступает незаметно, и длиться какие-то секунды. Однако за эти секунды автомобиль, двигающийся на высокой скорости, успевает проехать не одну сотню метров. И для некоторых эти метры становятся последними в жизни. Но есть ли способ избавится от сонливости?
Увы, но способов бодрствовать, когда организм требует спать, не так уж и много, и все они, как говориться, от лукавого. Да, можно пить кофе. Однако эффект от него не продолжительный. А по истечении срока действия порции кофеина спать хочется еще больше. Поэтому вы пьете одну чашку за другой, чтобы удерживать уровень бодрящего кофеина в крови высоким, и вредите тем самым организму. Либо пьете энергетики, чья «отрава» похлеще кофе. Если здравый смысл возобладал над вами, и вы не рассматриваете «бодрящие напитки» в качестве средства борьбы со сном, а ехать нужно, можно позаимствовать излюбленный способ бодрствования ночью у дальнобойщиков. Пакет с семечками, и час-другой жевательные рефлексы будут гнать сон прочь.
Впрочем, у способа с семечками также есть обратная сторона. Работая челюстями и одной рукой, вы отвлекаетесь от руления. И если впереди внезапно возникнет опасная ситуация, а у вас в руках семечки вместо руля и стаканчик для плевел между коленями, то дело — труба. Сперва вы потратите драгоценные доли секунд на то, чтобы схватится второй рукой за руль. Одновременно с тем разожмете колени, чтобы затормозить, и выроните стакан с мусором прямо в область педального узла. А дальше, как повезет. В общем, тоже так себе способ.
К тому же, даже работая челюстями, ваш организм, под воздействием многолетней привычки ночью спать, будет бороться с вашим желанием ехать. И даже если сон удастся прогнать, состояние в виде заторможенных реакций, притупленной бдительности и неспособности мозга молниеносно реагировать на стремительное развитие событий на дороге все равно будет сопровождать вас до того момента, пока вы не остановитесь, и не поспите.
Самое лучшее, что вы можете сделать для своего организма перед ночным перегоном — это выспаться. И даже если ваше самочувствие идеально, и вы считаете, что можете проехать за раз тысячу, а то и две километров, не теряйте голову — не стоит напрягаться, и ехать за рулем более четырех с половиной часов. Чаще останавливайтесь на разминку и отдых — за те 15—45 минут, которые вы потратите на восстановление сил, море и горы не станут от вас дальше.
А если клонит в сон несмотря ни на что, то нужно остановиться, и вздремнуть. Даже 15—30 минут сна способны снять усталость, и придать новых сил организму. Проверено опытными водителями, и не раз.