Почему печка в машине начинает греть только с одной стороны

Виновником плохого прогрева салона может быть загрязненный радиатор печки. Чаще всего подобное происходит на подержанных машинах. Дело в том, что вход и выход для охлаждающей жидкости у этого «гаджета» расположены с разных сторон, а не с одной. Получается, что грязь со временем скапливается в том месте, где у радиатора выход и не дает антифризу пройти по всей площади устройства. Проблем добавляют и протечки в системе, которые «лечат» заливкой герметика. А он предотвращает не только течи, но и забивает каналы системы охлаждения, образуя пробки. Вот поэтому из одних воздуховодов передней панели идет теплый воздух, а из других холодный.

Проблема не фатальная и ее можно решить путем полного демонтажа печки с последующей прочисткой, либо заменой радиатора новым. Однако такая работа стоит недешево.