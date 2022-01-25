Почему печка в машине начинает греть только с одной стороны

Виновником плохого прогрева салона может быть загрязненный радиатор печки. Чаще всего подобное происходит на подержанных машинах. Дело в том, что вход и выход для охлаждающей жидкости у этого «гаджета» расположены с разных сторон, а не с одной. Получается, что грязь со временем скапливается в том месте, где у радиатора выход и не дает антифризу пройти по всей площади устройства. Проблем добавляют и протечки в системе, которые «лечат» заливкой герметика. А он предотвращает не только течи, но и забивает каналы системы охлаждения, образуя пробки. Вот поэтому из одних воздуховодов передней панели идет теплый воздух, а из других холодный.
Проблема не фатальная и ее можно решить путем полного демонтажа печки с последующей прочисткой, либо заменой радиатора новым. Однако такая работа стоит недешево.
Бывает и так, что клапан термостата теряет герметичность, и насос начинает гонять антифриз лишь по большому кругу, то есть через радиатор охлаждения двигателя. Зимой это оборачивается тем, что жидкость очень медленно выходит на рабочие температуры. То есть в печку антифриз попадает холодным и не может согреть салон. Лекарство тут одно — поставить новый термостат и снова наслаждаться теплом в салоне.
Наконец, если у машины есть система климат-контроля, то неисправность может возникнуть из-за повреждения заслонок. Дело в том, что механизм, передвигающий заслонку, особенно у старых машин, в мороз часто ломается или трескается. В итоге заслонка остается в закрытом положении и препятствует теплому воздуху проходить в одну из частей салона. Здесь совет один — ставить новую деталь. При этом нужно помнить, что для некоторых моделей она довольно дорогая, да и работы по установки недешевы, так как требуют демонтажа передней панели.