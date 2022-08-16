Как багажник на крыше авто может люто испортить путешествие на юг

Автобагажник очень удобен в использовании. Особенно, если отправляетесь в отпуск, а вещей нужно взять много. Поклажа с легкостью размещается «на крыше». В итоге и ехать комфортно, и обзор через салонное зеркало остается открытым, а не «заставленным» семейными пожитками.
Отметим и то, что автобокс возможно взять в аренду. Для этого достаточно оставить свои паспортные данные и оплатить дни пользования. В компаниях, предоставляющих подобные услуги, стоимость начинается от 1000 рублей в день. А у частного лица — раза в два дешевле, при этом на досках объявлений подобных предложений — тьма
Вместе с тем, не стоит забывать о сложностях и даже опасностях, которые влечет за собой установка такого гаджета. Первая неприятность заключается в том, что на платных дорогах с вас за проезд возьмут больше. Ведь автобокс увеличивает высоту автомобиля, поэтому электронный контролер определяет, что через рамку оплаты проехал не легковой автомобиль, а микроавтобус. Это тут же увеличивает стоимость проезда.
Нужно быть аккуратным и за рулем. Мало того, что автомобиль с автобоксом начинает потреблять литра на 2 горючего больше, меняются и его повадки. Например, при разьезде со встречной фурой машину очень конкретно кидает в сторону. Дело в том, что парусность легковушки увеличивается. К этому надо быть готовым и корректировать траекторию рулем, иначе автомобиль может и «взбрыкнуть». Да и вообще с этой «приблудой» лучше не разгоняться свыше 100 км/ч. Но какой отпускник будет по-пенсионерски «тупить» по скоростным «платникам», теряя драгоценные минуты и часы своих каникул?
Кстати, резких движений с автобагажником тоже лучше не делать, ведь он менят распределение центра масс. Особенно, если положить в него что-то тяжелое. От всего этого машиной становится сложнее управлять. А уж вывести из заноса бывает и просто невозможно. Особенно если в шинах разнобой по давлению.
При торможении тоже появляются свои нюансы. Дело в том, что бокс крепится за рейлинги, которые могут быть довольно скользкими. А еще крепеж можно элементарно не дотянуть. В результате, при резком замедлении бокс просто съедет вперед. Конечно же, он не улетит на сто метров, но вот крышу замять вполне может. В результате придется вместо отпуска ездить по сервисам.