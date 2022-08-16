Как багажник на крыше авто может люто испортить путешествие на юг

Автобагажник очень удобен в использовании. Особенно, если отправляетесь в отпуск, а вещей нужно взять много. Поклажа с легкостью размещается «на крыше». В итоге и ехать комфортно, и обзор через салонное зеркало остается открытым, а не «заставленным» семейными пожитками.

Отметим и то, что автобокс возможно взять в аренду. Для этого достаточно оставить свои паспортные данные и оплатить дни пользования. В компаниях, предоставляющих подобные услуги, стоимость начинается от 1000 рублей в день. А у частного лица — раза в два дешевле, при этом на досках объявлений подобных предложений — тьма

Вместе с тем, не стоит забывать о сложностях и даже опасностях, которые влечет за собой установка такого гаджета. Первая неприятность заключается в том, что на платных дорогах с вас за проезд возьмут больше. Ведь автобокс увеличивает высоту автомобиля, поэтому электронный контролер определяет, что через рамку оплаты проехал не легковой автомобиль, а микроавтобус. Это тут же увеличивает стоимость проезда.