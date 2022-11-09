Почему категорически нельзя оставлять машину с вывернутыми колесами

​Впрочем, куда страшнее, если автомобиль оснащен гидроусилителем руля. И защита от отката по схеме «уперся колесом в бордюр — зафиксировал машину» может оказаться крайне болезненной, как для самого «железного коня», так и для его наездника. А все потому, что при длительной остановке с колесами, вывернутыми до упора, есть риск, что ГУР довольно быстро выйдет из строя. Причиной тому — увеличенная нагрузка на насос усилителя.

А кроме него, еще и сократится ресурс ШРУСа. Потому, как попросту теряют свойства эластичности резиновые элементы. Более того: из-за чрезмерного натяжения могут лопнуть масляные патрубки, оставив автовладельца и без подвески, и без руля. Как следствие, и без денег, которые потребуются на замену и ремонт. Поэтому куда лучше поставить транспортное средство на передачу, «ручник» или электронный стояночный тормоз.

Аналогичных проблем ждать и хозяевам машин с ЭУР, который на самом деле представляет собой электро-гидроусилитель рулевого колеса. Иными словами, вместо механического насоса тут установлен электрический, но в остальном тут все та же гидравлическая рейка и контуры. Поэтому поберегите шланги от разрыва и не выкручивайте «баранку» по «максималке».