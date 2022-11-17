IQ на нуле: чем умнее машина, тем быстрее тупеет водитель

Первые автомобили были скорее механизмами, для управления которыми требовался огромный объем профессиональных знаний и даже физическая подготовка. Хотя бы для того, чтобы можно было быстро и вовремя повернуть руль или нажать на тормоз.
Не говоря уже том, что из-за посредственных характеристик управляемости первые «самобеглые коляски» в буквальном смысле были смертельно опасны. А поскольку они продавались не потому, что могли ехать, а потому что могли ехать быстро, количество аварий стало неприемлемо большим. И это потребовало существенных доработок.
В результате началась непримиримая борьба между скоростью и безопасностью. Зато при этом рос и водительский интеллект. Ведь быстрые автомобили требовали от водителя высокого уровня профессионализма. Человек научился правильно взаимодействовать с мощным механизмом, учитывая все нюансы его поведения на дороге. И так длилось до тех пор, пока не произошел качественный скачок в автомобильной электронике.
Начало было положено в 1979 году, благодаря появлению системы ABS, созданной компанией Bosch. Ее разработали для того, чтобы обеспечить более эффективное торможение на сложных покрытиях и повысить уровень безопасности. Но в итоге мы получили любопытный эффект.
Люди, как минимум, разучились профессионально тормозить, не задумываясь о том, как правильно пользоваться педалью тормоза. Достаточно было просто приложить к ней усилие, а остальное — дело умной электроники. Машина стала опасней, ведь выросла ее скорость.
Затем, появилась система стабилизации, которая стала менять характеристики управляемости авто в зависимости от ситуации. А мы перестали задумываться о правильном взаимодействии с педалью газа и рулевым колесом, просто отдавая автомобилю команды о том, куда надо ехать. А он уже самостоятельно пытался их выполнить.
Потом стали появляться умные ассистенты активной безопасности, взявшие на себя функции удержания авто в полосе движения, распознавания дорожных знаков, контроля окружающей обстановки, автономного экстренного торможения, адаптивного круиз контроля, остановки и начала движения и так далее.
С этого момента водитель начал превращаться даже не в оператора транспортного средства, а в потребителя услуги мобильности. Не утруждая себя «лишними» мыслями об управлении «железным конем». А ведь мозг устроен так, что если мы его не нагружаем, то он тупеет.
Например, у домашних кошек и собак размер мозга меньше, чем у их диких сородичей, поскольку им не нужно его сильно напрягать. И чтобы поддерживать уровень собственного интеллекта на должном уровне, даже находясь за рулем самого современного автомобиля старайтесь хотя бы осмысливать свои действия, не отдавая все на откуп умной электронике. Что существенно повысит уровень вашего IQ.