IQ на нуле: чем умнее машина, тем быстрее тупеет водитель

Первые автомобили были скорее механизмами, для управления которыми требовался огромный объем профессиональных знаний и даже физическая подготовка. Хотя бы для того, чтобы можно было быстро и вовремя повернуть руль или нажать на тормоз.

Не говоря уже том, что из-за посредственных характеристик управляемости первые «самобеглые коляски» в буквальном смысле были смертельно опасны. А поскольку они продавались не потому, что могли ехать, а потому что могли ехать быстро, количество аварий стало неприемлемо большим. И это потребовало существенных доработок.

В результате началась непримиримая борьба между скоростью и безопасностью. Зато при этом рос и водительский интеллект. Ведь быстрые автомобили требовали от водителя высокого уровня профессионализма. Человек научился правильно взаимодействовать с мощным механизмом, учитывая все нюансы его поведения на дороге. И так длилось до тех пор, пока не произошел качественный скачок в автомобильной электронике.