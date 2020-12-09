Зачем водители на зиму отключают в машине систему ESP

Для начала определимся, что такое — ESP. А то в понимании некоторых автовладельцев ее функции практически не отличаются от обязанностей АBS — антиблокировочной системы, которая срабатывает исключительно при торможении, предупреждая неконтролируемое скольжение автомобиля на скользкой поверхности.

У ESP другая функция. Ее задача — удержать машину на заданном курсе при движении. Преимущественно, за счет борьбы с проскальзыванием колес относительно дороги. Для этого она применяет как подтормаживание избыточно раскрутившегося колеса с помощью тормозных механизмов, так и уменьшением тяги двигателя. Собственно, именно последний прием чаще всего ощущает водитель при срабатывании ESP. Ты жмешь на педаль газа, а вместо уверенного рева мотора и набора оборотов коленвала получаешь невразумительное «бормотание» практически на холостых и — никакого разгона-ускорения.

Это ESP «задушила» двигатель, обнаружив пробуксовку ведущих колес. Вот из-за этой-то повадки электроники многие автомобилисты и отключают ее именно зимой. Многие так делают в случае, когда машина не может сдвинуться с места, оказавшись в сугробе или перед обледенелым уклоном. Преодолеть такое препятствие можно лишь дав колесам возможность пробуксовывать, цепляясь за скользкую поверхность. Но кое-кто нажимает кнопку «ESP OFF» и когда проблем подобного рода нет и не предвидится — просто для езды по хоть и заснеженной, но вполне ровной дороге.