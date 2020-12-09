Зачем водители на зиму отключают в машине систему ESP

Для начала определимся, что такое — ESP. А то в понимании некоторых автовладельцев ее функции практически не отличаются от обязанностей АBS — антиблокировочной системы, которая срабатывает исключительно при торможении, предупреждая неконтролируемое скольжение автомобиля на скользкой поверхности.
У ESP другая функция. Ее задача — удержать машину на заданном курсе при движении. Преимущественно, за счет борьбы с проскальзыванием колес относительно дороги. Для этого она применяет как подтормаживание избыточно раскрутившегося колеса с помощью тормозных механизмов, так и уменьшением тяги двигателя. Собственно, именно последний прием чаще всего ощущает водитель при срабатывании ESP. Ты жмешь на педаль газа, а вместо уверенного рева мотора и набора оборотов коленвала получаешь невразумительное «бормотание» практически на холостых и — никакого разгона-ускорения.
Это ESP «задушила» двигатель, обнаружив пробуксовку ведущих колес. Вот из-за этой-то повадки электроники многие автомобилисты и отключают ее именно зимой. Многие так делают в случае, когда машина не может сдвинуться с места, оказавшись в сугробе или перед обледенелым уклоном. Преодолеть такое препятствие можно лишь дав колесам возможность пробуксовывать, цепляясь за скользкую поверхность. Но кое-кто нажимает кнопку «ESP OFF» и когда проблем подобного рода нет и не предвидится — просто для езды по хоть и заснеженной, но вполне ровной дороге.
Эти граждане понимают (или думают, что понимают), как и почему ведет себя так и или иначе машина на скользкой дороге. И уверены в том, что могут ее в любых условиях адекватно контролировать лучше электроники. Последняя, по их мнению, не позволяет управлять движением автомобиля не только рулем, но и тягой двигателя. И действительно, возможности ESP далеко не безграничны.
Практически любому водителю, даже при ее функционировании, вполне по силам устроить аварию совершенно, как говорится, «на пустом месте». Порой достаточно пары по-настоящему нервных движений рулем, чтобы ESP стала так же бессильна повлиять на стремительное развитие аварийной ситуации, — точно так же как и водитель.
Опытный же драйвер, «играя» педалью газа, вполне может, например, «вытащить» автомобиль, неконтролируемо заскользивший в вираже к внешнему отбойнику. Или просто сумеет пройти поворот в управляемом скольжении, если не успел перед этим сбросить скорость до уровня, приемлемого для нормального вкатывания. Да и разогнаться с места при отключенной ESP, как правило, получается быстрее — при должном навыке, разумеется.
В общем, отключение этого электронного ассистента зимой в некоторых ситуациях — вполне обоснованная мера. Но только для того, кто начинал свою водительскую карьеру хотя бы с нескольких лет круглогодичного вождения жигулевской «классики» или «девятки». Или окончил курсы экстремального вождения.