Разлеглась на «зебре»: почему водитель, не нарушавший ПДД, стал убийцей

Почему даже регулируемый пешеходный переход остается зоной повышенного риска и для собственно пешеходов, и для моторизованных россиян? Да в том числе и потому, что ни первые, ни вторые не знают простых правил, в разы снижающие риски подобных фатальных происшествий.
Неадекватная молодая женщина (а таких на наших дорогах хватает), проигнорировав красный сигнал светофора, не просто вышла на переход, а улеглась на «зебру», совершая странные движения. Причем, она находилась в крайне правой полосе. Левее, друг за другом, двигались легковушка и такси. Первый воитель, обнаружив человека, лежащего на переходе, снизил скорость, а «извозчик» в этот момент решил перестроиться в правую полосу движения, где и совершил смертельное ДТП.
Любопытно, что речь не идет о высокой скорости и сложной дорожной обстановке. Думая, что автомобиль перед ним просто замедлился, водитель таксомотора без каких-либо тревожных мыслей посмотрел в зеркало заднего вида и не увидев там помех, резво перестроился прямо на лежащего на дороге человека. Так почему же раз за разом происходят аварии с пешеходами именно на переходах, которые как раз и предназначены для безопасного пересечения людьми проезжей части? Давайте разбираться.
Психология — штука тонкая. И часто, понимая свою приоритетность по отношению к автомобилям, люди могут пересекать дорогу по наземному переходу, намеренно игнорируя двигающиеся на них автомобили. Видимо думая, что даже если меня и собьют, зато я буду прав.
А ведь на самом деле именно на пешеходном переходе объем информации, который вынужден обрабатывать мозг водителя, наиболее высок. Следовательно, возрастает и риск ошибки. И даже если для пешехода горит зеленый сигнал, это вовсе не означает, что переход через дорогу безопасен. Так что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
А как «рулевому» понять, что на пешеходном переходе могут быть проблемы? Здесь все просто. Во-первых, надо обращать внимание на поведение других коллег по потоку. Если они начинают замедляться, тормозить или активно маневрировать, значит — уже реагируют на проблему и вам нужно начать активное замедление. Во-вторых, если перед переходом стоит автомобиль и перекрывает обзор, то сразу предполагаем, что из-за него может выбежать человек и снижаем скорость. И в-третьих, обращаем внимание на поведение людей, находящихся на переходе или рядом с ним.
Благодаря этому можно заранее спрогнозировать возникновение проблемы еще до того, как она произошла. И, конечно же, всегда при подъезде к переходу снижаем скорость. Это не только даст вам дополнительное время для оценки ситуации, но и существенно увеличит эффективность торможения в случае его необходимости.
Если, при подъезде к переходу мы видим мигающий зеленый, то попытка ускориться может привести к встрече со столь же быстрым и торопливым «пешиком». Это же касается и попыток раннего старта на загоревшийся для вас зеленый. При этом, ни в коем случае не пытаемся объезжать пешехода, двигающегося по переходу. Поскольку он в любой момент может испугаться и побежать в неожиданном для вас направлении. Так что здесь только торможение спасет ситуацию.
Что в итоге? Приближаясь к пешеходному переходу, независимо от того какой сигнал светофора горит, мы всегда предполагаем самое худшее. Снижаем скорость. Используя периферическое зрение, активно анализируем ситуацию вокруг себя и находимся в готовности к началу экстренного торможения.