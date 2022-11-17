Разлеглась на «зебре»: почему водитель, не нарушавший ПДД, стал убийцей

Почему даже регулируемый пешеходный переход остается зоной повышенного риска и для собственно пешеходов, и для моторизованных россиян? Да в том числе и потому, что ни первые, ни вторые не знают простых правил, в разы снижающие риски подобных фатальных происшествий.

Неадекватная молодая женщина (а таких на наших дорогах хватает), проигнорировав красный сигнал светофора, не просто вышла на переход, а улеглась на «зебру», совершая странные движения. Причем, она находилась в крайне правой полосе. Левее, друг за другом, двигались легковушка и такси. Первый воитель, обнаружив человека, лежащего на переходе, снизил скорость, а «извозчик» в этот момент решил перестроиться в правую полосу движения, где и совершил смертельное ДТП.

Любопытно, что речь не идет о высокой скорости и сложной дорожной обстановке. Думая, что автомобиль перед ним просто замедлился, водитель таксомотора без каких-либо тревожных мыслей посмотрел в зеркало заднего вида и не увидев там помех, резво перестроился прямо на лежащего на дороге человека. Так почему же раз за разом происходят аварии с пешеходами именно на переходах, которые как раз и предназначены для безопасного пересечения людьми проезжей части? Давайте разбираться.