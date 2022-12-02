Убей в себе автохама: раскрыт секрет неадекватного поведения большинства водителей

Когда мы управляем автомобилем на пустой дороге, то редко задумываемся о том, как меняется наше поведение, если рядом оказываются другие машины. Особенно ярко это проявляется в городском трафике. Причем, казалось бы, именно там, где плотность потока увеличивается, человек должен на полную мощь задействовать собственный интеллект. Однако парадоксальным образом именно в городе он начинает уступать место рефлексам. Последние, в свою очередь, начинают диктовать водителям собственные правила поведения, сохранившиеся у нас с первобытных времен, когда любая проблема решалась силой и угрозами. Простой пример.

Вы двигаетесь в средней полосе, а справа едет другой автомобиль. При этом пространства перед ним вполне достаточно, чтобы вы могли перестроиться вправо и потом направо же и повернуть. И вот вы включаете указатель поворота и приступаете к маневру. Но внезапно автомобиль, что спокойно двигался справа, начинает ускоряться и лишает вас возможности перестроиться. Однако через некоторое время он опять снижает скорость, предоставляя вам пространство для маневра. Что это было? И главное — почему?

Дело в том, что, несмотря на нашу способность пользоваться гаджетами и расплачиваться с помощью электронных карт, в нас по-прежнему осталось очень много от пещерных людей. И стайные поведенческие рефлексы часто и с успехом подменяют собой интеллект, а мы об этом даже не догадываемся.