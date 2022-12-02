Убей в себе автохама: раскрыт секрет неадекватного поведения большинства водителей

Когда мы управляем автомобилем на пустой дороге, то редко задумываемся о том, как меняется наше поведение, если рядом оказываются другие машины. Особенно ярко это проявляется в городском трафике. Причем, казалось бы, именно там, где плотность потока увеличивается, человек должен на полную мощь задействовать собственный интеллект. Однако парадоксальным образом именно в городе он начинает уступать место рефлексам. Последние, в свою очередь, начинают диктовать водителям собственные правила поведения, сохранившиеся у нас с первобытных времен, когда любая проблема решалась силой и угрозами. Простой пример.
Вы двигаетесь в средней полосе, а справа едет другой автомобиль. При этом пространства перед ним вполне достаточно, чтобы вы могли перестроиться вправо и потом направо же и повернуть. И вот вы включаете указатель поворота и приступаете к маневру. Но внезапно автомобиль, что спокойно двигался справа, начинает ускоряться и лишает вас возможности перестроиться. Однако через некоторое время он опять снижает скорость, предоставляя вам пространство для маневра. Что это было? И главное — почему?
Дело в том, что, несмотря на нашу способность пользоваться гаджетами и расплачиваться с помощью электронных карт, в нас по-прежнему осталось очень много от пещерных людей. И стайные поведенческие рефлексы часто и с успехом подменяют собой интеллект, а мы об этом даже не догадываемся.
Когда вы включили поворотник, водитель, двигающийся справа от вас, на инстинктивном уровне воспринял ваш маневр как угрозу его личному пространству перед ним. И, игнорируя возможность разумных действий, рефлекс приказал правой ноге нажать на газ для того, чтобы защитить свою собственность от посягательств. И совершив этот поступок, вернул контроль над организмом интеллекту. А тот, спокойно оценив обстановку, понял, что водителю авто слева нужно просто совершить перестроение. В результате принимается уже разумное решение о снижении скорости для обеспечения этого действия.
И ведь это не единичный случай! Вы сами можете обратить внимание на то, как реагирует ваш организм на попытку коллеги по потоку пойти на обгон, перестроиться, начать движение от обочины и так далее. Если вы не находитесь в режиме концентрации на управлении машиной, первым всегда будет реагировать какой-нибудь рефлекс. Причем, его особенностью всегда будет создание конфликтной, а значит и опасной ситуации! И это очень плохо. Но как распознать, что рефлекс начинает контролировать ваше поведение? Все очень просто.
Как только возникает эмоциональная реакция на действия других участников движения, можно с уверенностью говорить о том, что вы временно превратились в неандертальца, неспособного к разумным действиям. Эмоции всегда вступают в конфликт с разумом, отдавая преимущество рефлексам.
Для того, чтобы снизить уровень эмоциональности оценки чужих действий, можно воспринимать других участников движения не как живых и злонамеренных существ. А, например, как неодушевленное явление природы. На которое бесполезно кричать и обижаться. А вообще, стоит сначала трезво оценить ситуацию и только потом принимать уже обдуманное решение. В результате и количество конфликтов на наших дорогах существенно уменьшится.