Тормозить или маневрировать: что делать, если в лоб со «встречки» летит машина

Похоже, дорога будет опасной всегда. По крайней мере до тех пор, пока за рулем авто находится человек. Какие-то аварийные ситуации водитель может парировать, благодаря своему мастерству. Но есть крайне тяжелые и неоднозначные ситуации, в которых выбор лежит не между «плохо» и «хорошо», а между «плохо» и «очень плохо». Что делать, если вам в лоб летит автомобиль? Маневрировать или тормозить?
Маневр в этих условиях может быть относительно успешен только в том случае, если встречный находится в режиме потери управляемости, поскольку его траектория приблизительно понятна и прогнозируема. Например, когда речь идет о боковом скольжении.
И тут очень важно быстро изменить направления движения своего авто, ведь по мере приближения встречного камикадзе свобода вашего маневра начинает очень сильно ограничиваться. Причем при выборе направления маневра вы должны быть точно уверены в том, что сами не станете причиной аварийной ситуации для других участников движения. В противном случае вина за ДТП может полностью лечь на вас.
Если же автомобиль, вылетевший вам в лоб, еще находится под частичным контролем водителя, то любая ваша попытка изменить свою траекторию приведет, скорее всего, к тому, что и встречный сделает то же самое. В результате вы рискуете получить уже боковой удар. А это просто ужасно: тут система пассивной безопасности практически неэффективна. Неспроста скорость краш-теста на боковой удар на 20 км/ч меньше, чем на фронтальный.
Может быть — лучше тормозить в своей полосе движения? Возможно. По крайней мере, ПДД предполагают именно такой вариант действий. Но есть определенные моменты, которые стоит учитывать. Если вам в лоб летит автомобиль с массой, соизмеримой с вашей — тормозите. При приблизительно равных скоростях сближения, ваши персональные скорости не будут складываться и системы пассивной безопасности отработают в штатном режиме.
Иначе говоря, если вы и он двигаетесь со скоростью 60 км/ч, то после соударения машины просто остановятся. Следовательно, вы даже останетесь в рамках стандартного краш-теста EuroNCAP, проводимого на скорости 64 км/ч с 40% перекрытием о деформируемый барьер. Если же вы едете в легковушке, а вам навстречу летит фура — ситуация меняется!
Во-первых, по причине специфики конструкции кузова грузового автомобиля, ваша машина будет иметь дело не с деформируемыми панелями, а с очень прочной рамой и мостами. Высота которых над дорогой приблизительно находится на уровне нижней кромки лобового стекла вашей машины. И это очень опасно. Во-вторых, разница в массах приведет к тому, что возникнет эффект сложения скоростей, и система пассивной безопасности вашего авто уже не сможет спасти. И тут, наверное, можно попытаться избежать тарана, выбрав, например, обочину, на которой никого нет.
Так что мы имеем в итоге?. К сожалению, для рассматриваемой ситуации не существует однозначно рабочих рецептов. И способы выхода из нее напрямую зависят от уровня водительского интеллекта конкретного человека. Поднять который можно в школе повышения водительского мастерства.
Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует, по мере сил, избегать ситуаций, при которых возможны лобовые столкновения. Для этого мы должны смотреть намного дальше вперед и учитывать текущую конфигурацию дороги. Выделяя для себя участки, где есть риски вылета других автомобилей вам в лоб.