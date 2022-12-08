Тормозить или маневрировать: что делать, если в лоб со «встречки» летит машина

Похоже, дорога будет опасной всегда. По крайней мере до тех пор, пока за рулем авто находится человек. Какие-то аварийные ситуации водитель может парировать, благодаря своему мастерству. Но есть крайне тяжелые и неоднозначные ситуации, в которых выбор лежит не между «плохо» и «хорошо», а между «плохо» и «очень плохо». Что делать, если вам в лоб летит автомобиль? Маневрировать или тормозить?

Маневр в этих условиях может быть относительно успешен только в том случае, если встречный находится в режиме потери управляемости, поскольку его траектория приблизительно понятна и прогнозируема. Например, когда речь идет о боковом скольжении.

И тут очень важно быстро изменить направления движения своего авто, ведь по мере приближения встречного камикадзе свобода вашего маневра начинает очень сильно ограничиваться. Причем при выборе направления маневра вы должны быть точно уверены в том, что сами не станете причиной аварийной ситуации для других участников движения. В противном случае вина за ДТП может полностью лечь на вас.