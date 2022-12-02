Почему каждый водитель должен довести до автоматизма технику «полицейского разворота»

Практически в каждом фильме, где присутствуют автомобильные погони, можно увидеть как главный герой, он же профессионал высочайшего уровня, исполняет «полицейский разворот», ставя в тупик своих оппонентов. Может быть, именно поэтому у автолюбителей сформировалось устойчивое мнение, что этот элемент драйверского искусства относится к категории высшей сложности и доступен только суперагентам.
На самом деле, «полицейский разворот», как таковой, может выполнить абсолютно любой человек и даже без достаточного водительского опыта. Главное тут — соблюсти правильную последовательность действий. Которая, заметим, абсолютно не зависит от типа привода, наличия или отсутствия «автомата» и «ручника».
Кстати, очень важным моментом является то, что тут ни в коем случае нельзя задействовать именно «ручник». Это может привести к тому, что вместо компактного разворота автомобиль в боковом скольжении отправится на пологую дугу. Которая обязательно приведет его в канаву или в нежные объятия большого и крепкого столба. По сути, для совершения маневра мы задействуем только руль, дающий возможность машине компактно развернуться вокруг собственного центра масс. А для этого необходимо разогнаться. На скорости от 30 км/ч «полицейский разворот» возможен даже на асфальте. Алгоритм действий прост.
Разгоняемся задним ходом строго по прямой. Затем выжимаем сцепление или включаем нейтраль и максимально быстро поворачиваем руль до упора вправо или влево с таким же быстрым его возвратом в положение «прямо». После этого улыбаемся и ждем. Машина перейдет во вращение вокруг своего центра масс, а когда развернется на 180 градусов — произойдет ее стабилизация и она покатится по прямой. После чего включаем передачу и гордо отбываем в нужную сторону. Все.
Но это совсем не значит, что вам необходимо немедленно попробовать исполнить трюк на дороге. При всей своей простоте, он может пойти совсем не по плану. Особенно, если вы ошибетесь в какой-нибудь «мелочи» или в состоянии стресса не вовремя нажмете на тормоз. Вообще, «полицейский разворот» — скорее учебное упражнение для курсов повышения водительского мастерства.
Причем, учебное как раз с точки зрения понимания того, как можно стабилизировать т/с, которое на высокой скорости, да еще на снежно-ледовом покрытии попало во вращение. Любые попытки стабилизировать машину при помощи тормоза, газа и руля, как правило, неэффективны, поскольку водитель находится в состоянии постоянного опоздания, не успевая правильно оценить обстановку.
Но зато он знает, что машина вращается вокруг своего центра масс, который по-прежнему двигается в направлении вектора скорости. То есть по прямой. И в этой ситуации нужно просто поставить руль в положение «прямо» и обеспечить колесам свободное качение, выжав сцепление или переключив селектор в «нейтраль».
В результате, когда продольная ось автомобиля развернется по вектору скорости, произойдет его стабилизация. Это связано с тем, что трение скольжения колес по дороге больше чем трение их качения. И если автомобиль стабилизировался кормой вперед, то здесь можно и вспомнить навыки выполнения «полицейского разворота» для того, чтобы вернуть ему правильное положение на дороге.
Впрочем, если вы не отточили этот прием до автоматизма, лучше просто выбирать разумную скорость движения и учитывать состояние дороги.