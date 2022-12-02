Почему каждый водитель должен довести до автоматизма технику «полицейского разворота»

Практически в каждом фильме, где присутствуют автомобильные погони, можно увидеть как главный герой, он же профессионал высочайшего уровня, исполняет «полицейский разворот», ставя в тупик своих оппонентов. Может быть, именно поэтому у автолюбителей сформировалось устойчивое мнение, что этот элемент драйверского искусства относится к категории высшей сложности и доступен только суперагентам.

На самом деле, «полицейский разворот», как таковой, может выполнить абсолютно любой человек и даже без достаточного водительского опыта. Главное тут — соблюсти правильную последовательность действий. Которая, заметим, абсолютно не зависит от типа привода, наличия или отсутствия «автомата» и «ручника».

Кстати, очень важным моментом является то, что тут ни в коем случае нельзя задействовать именно «ручник». Это может привести к тому, что вместо компактного разворота автомобиль в боковом скольжении отправится на пологую дугу. Которая обязательно приведет его в канаву или в нежные объятия большого и крепкого столба. По сути, для совершения маневра мы задействуем только руль, дающий возможность машине компактно развернуться вокруг собственного центра масс. А для этого необходимо разогнаться. На скорости от 30 км/ч «полицейский разворот» возможен даже на асфальте. Алгоритм действий прост.