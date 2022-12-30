Почему зимой автомобиль поворачивает вправо, если мы крутим руль влево

Мы привыкли к очень простой модели взаимодействия с авто, когда понятные действия с нашей стороны должны приводить к такому же адекватному отклику со стороны «железного коня». Но жизнь намного разнообразней и способна преподносить неожиданные сюрпризы. Особенно часто это происходит зимой. Почему? Да потому, что именно в это время года умные ассистенты активной безопасности находятся в наиболее беззащитном положении. Ведь они могут влиять на ситуацию только при помощи колес, контактирующих с дорогой. А коэффициент сцепления может быть настолько низок, что их позитивный вклад в решение проблемы оказывается ничтожным.

Однако человек в состоянии держать ситуацию под постоянным контролем, анализируя поведение авто и внося необходимые поправки в свои действия. Представим простую ситуацию. Подъезжаем к пологому, а значит — скоростному правому повороту. На дороге лед. Поворачиваем руль вправо, ожидая от машины адекватного ответа. А он не приходит: «ласточка» почему-то не слушается. Стабилизация пытается прилежно что-то делать, тормоза активно стараются снизить скорость, а система перераспределения крутящего момента — повлиять на управляемость и все-таки запустить авто на необходимую траекторию. Но как мы уже говорили, на льду и при высокой скорости у нее ничего не получится. Более того: машина превращается в кирпич, безвольно скользящий в сторону внешней обочины.

Но и кирпичом тоже можно управлять! Для этого нужен интеллект и понимание физики процесса при входе авто в поворот. Машина поехала прямо только потому, что совокупность скорости и угла поворота руля вступили в конфликт с низким коэффициентом сцепления. Шины не могут сохранить контакт с дорогой, а автомобиль траекторию. Все пропало? Нет! Если при повороте руля вправо машина поехала прямо, то, может быть, в этой ситуации начало поворота руля в левую сторону даст какой-нибудь результат. Давайте попробуем.