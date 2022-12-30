Почему зимой автомобиль поворачивает вправо, если мы крутим руль влево

Мы привыкли к очень простой модели взаимодействия с авто, когда понятные действия с нашей стороны должны приводить к такому же адекватному отклику со стороны «железного коня». Но жизнь намного разнообразней и способна преподносить неожиданные сюрпризы. Особенно часто это происходит зимой. Почему? Да потому, что именно в это время года умные ассистенты активной безопасности находятся в наиболее беззащитном положении. Ведь они могут влиять на ситуацию только при помощи колес, контактирующих с дорогой. А коэффициент сцепления может быть настолько низок, что их позитивный вклад в решение проблемы оказывается ничтожным.
Однако человек в состоянии держать ситуацию под постоянным контролем, анализируя поведение авто и внося необходимые поправки в свои действия. Представим простую ситуацию. Подъезжаем к пологому, а значит — скоростному правому повороту. На дороге лед. Поворачиваем руль вправо, ожидая от машины адекватного ответа. А он не приходит: «ласточка» почему-то не слушается. Стабилизация пытается прилежно что-то делать, тормоза активно стараются снизить скорость, а система перераспределения крутящего момента — повлиять на управляемость и все-таки запустить авто на необходимую траекторию. Но как мы уже говорили, на льду и при высокой скорости у нее ничего не получится. Более того: машина превращается в кирпич, безвольно скользящий в сторону внешней обочины.
Но и кирпичом тоже можно управлять! Для этого нужен интеллект и понимание физики процесса при входе авто в поворот. Машина поехала прямо только потому, что совокупность скорости и угла поворота руля вступили в конфликт с низким коэффициентом сцепления. Шины не могут сохранить контакт с дорогой, а автомобиль траекторию. Все пропало? Нет! Если при повороте руля вправо машина поехала прямо, то, может быть, в этой ситуации начало поворота руля в левую сторону даст какой-нибудь результат. Давайте попробуем.
По мере возврата руля к положению «прямо», поведение автомобиля начнет меняться: он опять попытается попасть в правый поворот. Причем не только благодаря тому, что передние колеса восстановят контакт с поверхностью, поскольку уменьшение угла их поворота снизит нагрузку на пятно контакта. Произойдет еще кое-что.
В момент «зацепа» передних шин, задние, которые до этого находились в относительно надежном контакте с дорогой, внезапно перейдут в скольжение и под действием центробежной силы начнут смещать заднюю ось авто влево, еще активнее доворачивая т/с в поворот. И это будет происходить даже на фоне работы суперсовременной системы стабилизации. Которая в бессильной злобе заскрипит тормозами и активными дифференциалами, потому что в этот момент автомобиль перешел в парадоксальный режим экстрауправляемости.
И движение руля влево, то есть в сторону уменьшения угла поворота передних колес, будет приводить ко все более активному довороту машины вправо. И хотя это явление происходит и на летнем асфальте, но именно зимой оно проявляется наиболее ярко, чем бессовестно пользуются профессионалы. Но есть у описанного режима и «темная» сторона. Из-за столь необычной реакции, машина может получить избыточный доворачиващий момент, к чему может оказаться не готов пилот. Короче говоря, не стоит заезжать в поворот на скорости, при которой водителю придется прибегать к сложным приемам управления автомобилем.