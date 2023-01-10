Как защитить автомобиль от повреждений на парковке гипермаркета

Едва ли найдется гипермаркет, не имеющий собственной парковки: огромные стоянки, на которых мы оставляем своих железных коней, предусмотрены везде. Но задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос о том, где именно на этих асфальтовых полях лучше пришвартовать машину, чтобы с ней наверняка ничего не случилось. То-то же: задумываемся мы об этом редко.
Все дело в том, что для большинства абстрактная опасность не имеет никакого смысла на фоне пусть и мелких, но зато вполне реальных бытовых неудобств. А потому чаще всего водители отдают предпочтение комфорту и стараются припарковаться как можно ближе к выходу. Однако делать этого категорически не стоит. Почему? Давайте разбираться.
Естественно, вероятность повреждения автомобиля напрямую зависит от интенсивности трафика в том месте, где он припаркован. Причем учитывать стоит не только движение машин, но и движение людей. Ведь зачастую на стоянках именно они являются серьезной проблемой и угрозой. Чего стоит один только пешеход с тележкой — очень опасный персонаж.
Во-первых, каталка железная, а значит, может повредить кузов вашего авто. Во-вторых, в том случае, если она тяжело нагружена, а на улице снег, ей становится очень сложно управлять. Особенно с учетом того, что для начала погрузочных работ человеку необходимо протиснуть себя и эту самую тележку между другими машинами.
По мере удаления от входа в гипермаркет интенсивность движения пешеходов стремительно снижается. Поэтому, чтобы сохранить свои нервы и кровно нажитые, стараемся припарковаться подальше — там, где людей немного. Но при этом не стоит оставлять машину в местах скопления тележек. Вспомните, какие «паровозики» собирают и катают по стоянке сотрудники магазина, периодически теряя над ними контроль.
Что касается автомобильного трафика, то здесь все просто. Чем дальше «ласточка» окажется от интенсивных маневров, тем лучше. Хотя и это не сведет к нулю вероятность аварии, поскольку большая часть ДТП происходит непосредственно во время заезда или выезда с мест парковки. Поэтому пытаемся не оставлять машину там, где слишком тесно — это хоть как-то убережет от ненужных царапин. Да и шансов получить вмятину от широко открывшейся двери соседа будет меньше.
Кроме того, выбирая место для парковки, следует обращать внимание на машины, оставленные рядом. Например, не стоит «якориться» возле пикапов — грузовичок с большим свесом, выезжая, легко может зацепить ваше авто и даже не заметить. То же касается и больших внедорожников. Особенно, если ваше ТС намного меньше и ниже. Лучше всего парковаться рядом с одноклассниками.
Не спешите занимать местечко и там, где машин нет совсем. Иногда, особенно зимой, пустые парковки используются стихийными дрифтерами, испытывающими внезапные порывы к самовыражению. Ваш автомобиль может оказаться для них неожиданным препятствием, и проблем тогда не оберетесь.
Как бы то ни было, при выборе парковочного места портал «АвтоВзгляд» рекомендует ориентироваться прежде всего на безопасность и только потом — на комфорт. Ведь потеря нервов, финансов и времени на оформление даже мелкого ДТП не идет ни в какое сравнение с необходимостью прогуляться лишние 200 метров. Это, кстати, еще и полезно для здоровья.
И, разумеется, будьте аккуратнее на круговых перекрестках, которые имеются на многих крупных парковках. По статистике там происходит много ДТП — из-за того, что водители по незнанию или неосторожности не соблюдают правила и очередность проезда.