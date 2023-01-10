Как защитить автомобиль от повреждений на парковке гипермаркета

Едва ли найдется гипермаркет, не имеющий собственной парковки: огромные стоянки, на которых мы оставляем своих железных коней, предусмотрены везде. Но задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос о том, где именно на этих асфальтовых полях лучше пришвартовать машину, чтобы с ней наверняка ничего не случилось. То-то же: задумываемся мы об этом редко.

Все дело в том, что для большинства абстрактная опасность не имеет никакого смысла на фоне пусть и мелких, но зато вполне реальных бытовых неудобств. А потому чаще всего водители отдают предпочтение комфорту и стараются припарковаться как можно ближе к выходу. Однако делать этого категорически не стоит. Почему? Давайте разбираться.

Естественно, вероятность повреждения автомобиля напрямую зависит от интенсивности трафика в том месте, где он припаркован. Причем учитывать стоит не только движение машин, но и движение людей. Ведь зачастую на стоянках именно они являются серьезной проблемой и угрозой. Чего стоит один только пешеход с тележкой — очень опасный персонаж.