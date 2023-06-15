Как до секунды рассчитать тормозной путь, чтобы не угодить в ДТП

Безусловно, водитель в состоянии контролировать замедление, находясь за рулем автомобиля. Но вычислить дистанцию, по сути, можно лишь, опираясь на опыт вождения и технические возможности машины. Хотя есть и ряд объективных факторов, способствующих правильному торможению.
Для начала давайте разберемся, что собой представляет упомянутая в ПДД «безопасная дистанция». Под таковой подразумевается расстояние, при котором драйвер в различных ситуациях сможет замедлиться или полностью остановиться, дабы не попасть в ДТП. Иными словами, ориентироваться приходится не на знания, а на собственные реакции. При этом зависят они не только от самого водителя, но и от тех самых объективных факторов, коими являются дорожные и климатические условия, сцепление колес с покрытием, особенности тормозных механизмов, а также скорость и масса автомобиля.
Согласно многочисленным испытаниям и тестам, быстрота реакции человека при нажатии на тормоз в среднем составляет 1,5—2 секунды. Отклик же самих тормозов происходит за половину секунды. То есть для агрессивного замедления потребуется около 2—2,5 секунд. Но это при условии идеального дорожного покрытия. Не стоит забывать, что впереди идущая машина ввиду особенностей тормозной системы может остановиться гораздо быстрее, чем вы. А осадки или ограниченная видимость сыграют при расчете времени в минус. Поэтому прибавим сюда еще 1—2 страховочные секунды до эффективного замедления.
Путем примитивных математических действий получаем примерно 4—4,5 секунды — средний временной минимум, затраченный на тормозной путь. Разумеется, у каждого «рулевого» он может оказаться меньше или больше. Но досконально рассчитать величину в метрах с учетом скорости и прочих, упомянутых выше критериев достаточно просто, вооружившись секундомером. Важнее другое: любое замедление должно быть прогнозируемым! А тут, как уже было сказано, поможет лишь стаж. Впрочем, курсы контраварийного вождения окажутся нелишними.