Как до секунды рассчитать тормозной путь, чтобы не угодить в ДТП

Безусловно, водитель в состоянии контролировать замедление, находясь за рулем автомобиля. Но вычислить дистанцию, по сути, можно лишь, опираясь на опыт вождения и технические возможности машины. Хотя есть и ряд объективных факторов, способствующих правильному торможению.

Для начала давайте разберемся, что собой представляет упомянутая в ПДД «безопасная дистанция». Под таковой подразумевается расстояние, при котором драйвер в различных ситуациях сможет замедлиться или полностью остановиться, дабы не попасть в ДТП. Иными словами, ориентироваться приходится не на знания, а на собственные реакции. При этом зависят они не только от самого водителя, но и от тех самых объективных факторов, коими являются дорожные и климатические условия, сцепление колес с покрытием, особенности тормозных механизмов, а также скорость и масса автомобиля.