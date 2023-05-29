Забытый элемент: неочевидная причина, почему в машине могут клинить тормоза

Неужели опять подклинивают? Вроде года не прошло, как полностью перетряхнули тормозные механизмы, смазали, поменяли колодки и «пальцы», слили «тормозуху», а воз и ныне на своем месте. Однако проклиная город с его реагентами, зиму, чиновников, поддельные запасные части и кривые руки мастеров, отечественные водители зачастую не видят соринку в собственном глазу.

Может, пора разобраться в механике процесса? Решить этот сложный и жизненно важный вопрос хотя бы для себя? Все мы любим и ценим дисковый вариант — барабаны для стариков-пенсионеров и «Жигулей» — но «готовить» его так и не научились. Простой пример — тормозной щиток. Видели такой? А внутрь заглядывали?