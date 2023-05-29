Забытый элемент: неочевидная причина, почему в машине могут клинить тормоза

Неужели опять подклинивают? Вроде года не прошло, как полностью перетряхнули тормозные механизмы, смазали, поменяли колодки и «пальцы», слили «тормозуху», а воз и ныне на своем месте. Однако проклиная город с его реагентами, зиму, чиновников, поддельные запасные части и кривые руки мастеров, отечественные водители зачастую не видят соринку в собственном глазу.
Может, пора разобраться в механике процесса? Решить этот сложный и жизненно важный вопрос хотя бы для себя? Все мы любим и ценим дисковый вариант — барабаны для стариков-пенсионеров и «Жигулей» — но «готовить» его так и не научились. Простой пример — тормозной щиток. Видели такой? А внутрь заглядывали?
Изначально мудрый инженер поставил эту «лопоухую» железку туда ради вполне конкретной цели: не дать грязи накапливаться на невидимой глазу «внутренней» колодке. Если она начнет подклинивать от набившегося мусора и глины, смешанной с песком, сразу и не заметишь.
На динамике в начальном, еще позволяющем дешевый ремонт моменте, деградация процесса работы суппорта практически не сказывается — колесо начинает греться значительно позже. Лицевая часть видна, можно даже выработку на диске пальцем «продиагностировать». А вот тыльную часть так просто не оценишь — надо колесо снимать.
Кто это делает? Правильно, никто. В итоге тонкая жесть защитного кожуха прогнивает, отгибается со временем, начинает пропускать грязь прямиком на обратную сторону тормозного суппорта. Ржавчина? Дыры?
Так давайте его просто снимем, ведь на некоторые модели этот кусок железа стоит чрезвычайно дорого: например, на божественную Toyota Camry в самом легендарном тридцатом кузове — она же «клыкастая» в народе — такой элемент обойдется, внимание, присядьте, в 25 000 рублей. Есть только оригинал, аналогов не предусмотрено. Конечно, снимаем, ведь на разборках уже не отыскать. И в итоге тормоза перестают выхаживать даже год без ремонта.
Занимаясь тюнингом и улучшением, да и просто проводя ремонт, стоит помнить: инженеры годами работали над производительностью, точностью и ресурсом систем автомобиля. Важен каждый элемент, даже если визуально он таким не кажется, а «гаражный комитет» постановил, что можно и без. Облегчение ради облегчения — путь в никуда, а некоторые бесполезные на первый взгляд детали порой решают главные задачи.
Ну, скажите по-честному, что может быть важнее тормозов?