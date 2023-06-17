Как опытные водители борются с последствиями перегруза машины

Автопарк России моложе, увы, не становится и даже наоборот. Дорого. Запчасти, к слову, тоже особо не дешевеют, а вот по качеству — падают кубарем вниз. В результате переборка подвески прямо сейчас обойдется «в копеечку», но хватит ее на меньшее число лет и километров, чем раньше. А ездить-то надо. Причем не только себя возить, но и пассажиров, которые без грузов как-то не торопятся выезжать на летние квартиры.

Итогом становится сидящий на отбойниках автомобиль, который мало того, что не управляется и не тормозит, так еще и принимает кузовом каждую превратность российской дороги. Есть и еще один важный «нюанс»: при сильной загрузке да на изношенных пружинах колеса начинают тереться об арки. Неприятное звуковое сопровождение поездки — это полбеды. Куда опаснее, что шина может в любой момент перетереться и лопнуть! А если на покрышке еще и грыжи имеются…

Одним словом, ехать так нельзя. Но нужно. Цугцванг? Где-то в рукопожатных экологичных странах «первого мира» — возможно, но только не в России. Из подручных средств и за копейки у нас умеют решать любые жизненные невзгоды, а уж такие мелочи, как перегруз и просадка — как дети в школу. Самый простой и дешевый вариант — автобаферы, пластиковые проставки в пружину, которые пусть и временно, но позволяют доехать с перегрузом, не уничтожая покрышку.